ПЭП, НЭП, КЭП, МЭП: чем отличаются электронные подписи

Согласно ст. 5 закона № 63-ФЗ, для работы в цифровом пространстве используются три вида электронной подписи: простая (ПЭП), усиленная неквалифицированная (НЭП) и усиленная квалифицированная (КЭП).

1. Простая ЭП — привычная пара «логин/пароль» и цифровой код из sms, которые хорошо знакомы пользователям сайтов, государственных ресурсов, сервисов доставки и банковских мобильных приложений. ПЭП позволяет подтвердить, что то или иное действие на ресурсе выполнил конкретный человек.

Простая электронная подпись становится юридически значимой только при следующих условиях:

нормативным актом или соглашением между участниками взаимодействия обозначены случаи, когда электронный документ с ПЭП признается равнозначным бумажному документу, подписанному от руки;

установлены правила, по которым определяется личность подписанта при использовании простой подписи.

Пользователю необходимо соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП, чтобы не столкнуться с мошенническими действиями. Не случайно операторы информационных систем вместе с кодом для подтверждения операций присылают напоминание вроде «Никому не сообщайте код».

ПЭП создается и используется внутри определенной информационной системы, поэтому сфера применения такой подписи ограничена.

2. Неквалифицированная ЭП создается путем криптографического преобразования информации. НЭП идентифицирует личность подписанта, а также позволяет обнаружить факт внесения изменений в документ после его создания.

В НЭП содержатся:

сертификат , включающий данные владельца подписи, срок действия ЭП, ключ проверки, сведения об Удостоверяющем центре;

закрытый ключ , необходимый для создания и защиты электронной подписи;

открытый ключ, который позволяет проверить, что электронную подпись на документе поставил владелец сертификата.

При использовании НЭП участникам взаимодействия необходимо заключить соглашение об обоюдном признании юридической силы такой подписи.

3. Квалифицированная ЭП также создается с помощью криптографических средств и имеет ту же структуру, что и НЭП. Однако КЭП:

обязательно содержит сертификат электронной подписи (для НЭП наличие сертификата не является обязательным законодательным требованием), с включением информации о порядке идентификации личности пользователя при выдаче сертификата;

формируется с использованием сертифицированных ФСБ криптографических средств;

выдается только аккредитованными Удостоверяющими центрами (сегодня их 46 в России, актуальный список здесь).

КЭП — единственный вид электронной подписи, обладающий полной юридической значимостью без дополнительных условий и соглашений между участниками взаимодействия. Между КЭП и собственноручной подписью можно поставить знак равенства.

Важно. Владелец электронной подписи должен обеспечить защиту закрытого ключа КЭП или НЭП. Ключ нельзя передавать третьим лицам и оставлять без присмотра. Если есть подозрение, что ключ утерян или попал в руки злоумышленников, необходимо сразу сообщить об этом в ваш Удостоверяющий центр.