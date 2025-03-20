Мобильная подпись ITCOM расширяет возможности владельцев квалифицированных сертификатов

МЭП — это электронная подпись, которая применяется на смартфоне либо ином мобильном устройстве с операционной системой Android или iOS.

МЭП ITCOM — это всегда квалифицированная электронная подпись (КЭП), использовать которую можно на смартфоне, либо на ПК и ноутбуке с подтверждением действий на смартфоне. Подпись приравнивается к собственноручной и подходит для решения любых рабочих и личных задач в цифровом пространстве:

открытия бизнеса;

работы в системах ЭДО;

взаимодействия с ведомствами;

заключения договоров с контрагентами;

получения банковских услуг;

оформления электронных перевозочных документов;

подписания машиночитаемых доверенностей (МЧД) и многого другого.

Главное преимущество, которые получают владельцы МЭП, это мобильность. Для подписания документов и входа в системы достаточно иметь смартфон, который и так, как правило, всегда находится под рукой. Для всех, кто постоянно задействован в рабочих процессах, становятся реальными командировки и путешествия без привязки к ноутбуку.

В то же время с МЭП ITCOM не нужно выпускать отдельную подпись для подписания документов на компьютере, что делает решение универсальным.