ЦОК Премиум 6000 20.03 (2) Мобильный
ITCOM
Электронные подписи

Мобильная подпись ITCOM расширяет возможности владельцев квалифицированных сертификатов

Теперь решение возможно использовать не только на смартфонах, но и на компьютерах. Получить мобильную электронную подпись (МЭП) могут руководители организаций, индивидуальные предприниматели, сотрудники компаний и физические лица.

МЭП: что это такое, назначение, преимущества  

МЭП — это электронная подпись, которая применяется на смартфоне либо ином мобильном устройстве с операционной системой Android или iOS. 

МЭП ITCOM — это всегда квалифицированная электронная подпись (КЭП), использовать которую можно на смартфоне, либо на ПК и  ноутбуке с подтверждением действий на смартфоне. Подпись приравнивается к собственноручной и подходит для решения любых рабочих и личных задач в цифровом пространстве: 

  • открытия бизнеса; 

  • работы в системах ЭДО;

  • взаимодействия с ведомствами;

  • заключения договоров с контрагентами;

  • получения банковских услуг; 

  • оформления электронных перевозочных документов;

  • подписания машиночитаемых доверенностей (МЧД) и многого другого. 

Главное преимущество, которые получают владельцы МЭП, это мобильность. Для подписания документов и входа в системы достаточно иметь смартфон, который и так, как правило, всегда находится под рукой. Для всех, кто постоянно задействован в рабочих процессах, становятся реальными командировки и путешествия без привязки к ноутбуку.  

В то же время с МЭП ITCOM не нужно выпускать отдельную подпись для подписания документов на компьютере, что делает решение универсальным.

Различия МЭП руководителя, сотрудника физического лица 

МЭП сотрудника и физического лица ничем не отличаются, так как в любом случае выпускается сертификат физлица. Единственное, для применения подписи в рабочих целях сотруднику необходимо подтверждать свои полномочия машиночитаемой доверенностью (МЧД). Мобильная подпись записывается прямо на мобильное устройство.

Квалифицированная электронная подпись руководителя организации и ИП по закону записывается только на защищенный носитель (токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК. Чтобы получить МЭП руководителя, нужно сначала выпустить КЭП в обычном порядке в ФНС или у представителя — например, в офисе УЦ ITCOM, где присутствует представитель доверенного лица ФНС. КЭП необходимо записать на токен с NFC–модулем. Далее руководитель обращается в ITCOM для привязки КЭП к мобильному приложению на смартфоне. После выполнения всех настроек документы можно будет подписывать на смартфоне. Для подтверждения действий и считывания подписи к устройству прикладывается NFC–токен.

Что нужно для использования МЭП

Для МЭП физического лица необходимы:

  • смартфон с доступом в интернет;

  • приложение MyDSS 2.0 — скачивается бесплатно с Play Market или AppleStore;

  • СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, если хотите применять МЭП на компьютере.

Сверка личности осуществляется лично в офисе УЦ, при себе необходимо иметь паспорт, номера СНИЛС и ИНН. При наличии действующей КЭП выпуск полностью удаленный.

МЭП руководителя:

  • КЭП, записанная на токен с модулем NFC;

  • смартфон с доступом в интернет;

  • бесплатное приложение MyDSS 2.0;

  • СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 для применения МЭП на компьютере.

МЭП или КЭП Госключ — какую подпись выбрать

При выпуске КЭП Госключ учитывайте, что такая подпись подходит для работы с документами, но не используется для авторизации в различных системах.

Что касается МЭП, то ее можно применять в любых системах, как и обычную КЭП на токене. Поэтому если нужно решать разноплановые задачи и работать на различных порталах, то лучше отдать предпочтение МЭП. 

Как получить мобильную подпись (ЭЦП)

Для получения МЭП оставьте заявку, менеджер Удостоверяющего центра ITCOM перезвонит в рабочее время.  Наши специалисты помогут выполнить все необходимые настройки.

Заявка на получение мобильной  электронной подписи ITCOM

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ITCOM

Цифровые решения для бизнеса. Разработчик и интегратор собственных IT-решений для бизнеса

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