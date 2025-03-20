Мобильная подпись ITCOM расширяет возможности владельцев квалифицированных сертификатов

МЭП: что это такое, назначение, преимущества
МЭП — это электронная подпись, которая применяется на смартфоне либо ином мобильном устройстве с операционной системой Android или iOS.
МЭП ITCOM — это всегда квалифицированная электронная подпись (КЭП), использовать которую можно на смартфоне, либо на ПК и ноутбуке с подтверждением действий на смартфоне. Подпись приравнивается к собственноручной и подходит для решения любых рабочих и личных задач в цифровом пространстве:
открытия бизнеса;
работы в системах ЭДО;
взаимодействия с ведомствами;
заключения договоров с контрагентами;
получения банковских услуг;
оформления электронных перевозочных документов;
подписания машиночитаемых доверенностей (МЧД) и многого другого.
Главное преимущество, которые получают владельцы МЭП, это мобильность. Для подписания документов и входа в системы достаточно иметь смартфон, который и так, как правило, всегда находится под рукой. Для всех, кто постоянно задействован в рабочих процессах, становятся реальными командировки и путешествия без привязки к ноутбуку.
В то же время с МЭП ITCOM не нужно выпускать отдельную подпись для подписания документов на компьютере, что делает решение универсальным.
Различия МЭП руководителя, сотрудника физического лица
МЭП сотрудника и физического лица ничем не отличаются, так как в любом случае выпускается сертификат физлица. Единственное, для применения подписи в рабочих целях сотруднику необходимо подтверждать свои полномочия машиночитаемой доверенностью (МЧД). Мобильная подпись записывается прямо на мобильное устройство.
Квалифицированная электронная подпись руководителя организации и ИП по закону записывается только на защищенный носитель (токен), сертифицированный ФСБ или ФСТЭК. Чтобы получить МЭП руководителя, нужно сначала выпустить КЭП в обычном порядке в ФНС или у представителя — например, в офисе УЦ ITCOM, где присутствует представитель доверенного лица ФНС. КЭП необходимо записать на токен с NFC–модулем. Далее руководитель обращается в ITCOM для привязки КЭП к мобильному приложению на смартфоне. После выполнения всех настроек документы можно будет подписывать на смартфоне. Для подтверждения действий и считывания подписи к устройству прикладывается NFC–токен.
Что нужно для использования МЭП
Для МЭП физического лица необходимы:
смартфон с доступом в интернет;
приложение MyDSS 2.0 — скачивается бесплатно с Play Market или AppleStore;
СКЗИ КриптоПро CSP 5.0, если хотите применять МЭП на компьютере.
Сверка личности осуществляется лично в офисе УЦ, при себе необходимо иметь паспорт, номера СНИЛС и ИНН. При наличии действующей КЭП выпуск полностью удаленный.
МЭП руководителя:
КЭП, записанная на токен с модулем NFC;
смартфон с доступом в интернет;
бесплатное приложение MyDSS 2.0;
СКЗИ КриптоПро CSP 5.0 для применения МЭП на компьютере.
МЭП или КЭП Госключ — какую подпись выбрать
При выпуске КЭП Госключ учитывайте, что такая подпись подходит для работы с документами, но не используется для авторизации в различных системах.
Что касается МЭП, то ее можно применять в любых системах, как и обычную КЭП на токене. Поэтому если нужно решать разноплановые задачи и работать на различных порталах, то лучше отдать предпочтение МЭП.
Как получить мобильную подпись (ЭЦП)
Для получения МЭП оставьте заявку, менеджер Удостоверяющего центра ITCOM перезвонит в рабочее время. Наши специалисты помогут выполнить все необходимые настройки.
Заявка на получение мобильной электронной подписи ITCOM
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