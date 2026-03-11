Как заранее увидеть срывы сроков по проектам и их влияние на маржинальность и денежный поток

В этой статье мы рассмотрим, как финансовому директору проектно-ориентированной компании взять под контроль сроки выполнения проектов и обеспечить своевременность денежных поступлений по проектам и портфелю, не вмешиваясь при этом в производственную деятельность организации.

По опыту внедрения «1С:PM Управление проектами», мы видим: 90% срывов сроков по проектам, и, как следствие, сдвигов денежных поступлений, можно узнать за недели до их фактического наступления , если наладить правильный процесс прогнозирования.

В проектно-ориентированном бизнесе нарушение сроков сдачи проекта — это не просто недовольный заказчик. Это замороженные деньги, сдвиг поступлений и рост вероятности кассового разрыва. Каждый день просрочки сдачи этапа по договору может стоить компании миллионы рублей в недополученной выручке, дополнительных затратах и штрафах.

Спойлер: Да. Ниже — пошаговый план, как это сделать. Но для начала давайте посмотрим, почему у многих компаний не получается заранее увидеть риски сдвига сроков.

Можно ли финансовому директору заранее увидеть предпосылки задержки сроков по проектам, сдвиг поступлений и принять меры?

Когда проектов с такими проблемами несколько, может возникнуть кассовый разрыв, который придётся закрывать резервами , заёмными средствами (банковские кредиты, овердрафты, займы от собственников) или замораживанием других расходов . Даже если используются собственные резервы, это упущенные возможности — деньги могли быть инвестированы в другие проекты или размещены на депозит.

Сдвигаются последующие этапы. В проектном графике этапы часто связаны. Если первый этап задержался, второй начнётся и завершится позже. Это запускает «эффект домино» — выручка и поступления по всему проекту «уезжают направо» на квартал или больше.

Сдвигается поступление оплаты за выполненный этап проекта. Если по договору оплата идёт после подписания акта или закрывающего документа, то задержка актирования на какой-то срок означает, что и деньги поступят на счёт позже на такой же срок .

В проектно-ориентированном бизнесе традиционно основные деньги приходят по факту выполненных этапов проектов — эти этапы зафиксированы в договорах и графиках актирования.

Отчеты не должны быть трудоёмкими для заполнения — так мы сможем обеспечить в них актуальные данные и увидим реальную картину, когда предвидится сбой.

Внедрить модель, позволяющую прогнозировать ДДС по каждому проекту в отдельности и портфелю в целом.

Таким образом, чтобы заранее увидеть задержки сроков по проектам и сдвиги поступлений, нам нужно:

Реальные задержки сроков вскрываются только на планёрках, когда уже очевидно, что договорной этап проекта сорван. В итоге реакция на задержки идет только постфактум , когда время и деньги уже потеряны.

О предпосылках срыва сроков/ задержках не говорят или их невозможно увидеть в текущих отчётах . В результате в отчетах — все хорошо, а по факту получаем недостаток поступления денежных средств.

Отчеты от руководителей проектов собираются раз в месяц или даже в квартал из-за трудоемкости процесса. В регулярном доступе информации по фактическим срокам реализации проектов нет .

Как происходит контроль сроков со стороны финансового директора во многих компаниях сегодня:

Как заранее увидеть срывы сроков по проектам и их влияние на маржинальность и денежный поток по проектам и портфелю: пошаговый план

Мы предлагаем начать с модели, которая не требует детальной проработки проекта до каждой элементарной задачи, но позволяет видеть прогноз по ключевым этапам и реагировать заранее. Пошаговый план:

1. Составляем верхнеуровневый план каждого проекта

Разбиваем каждый договор на этапы актирования и крупные вехи без излишней детализации. Для каждого этапа рассчитываем дату сдачи, исходя из условий договора. Структура проекта в 1С:РМ Моделируем связи между этапами проектов (push-модель: задержка на раннем этапе → автоматический сдвиг следующих). Автоматический расчет сроков связанных задач позволяет оценить влияние локального сбоя на общий срок сдачи договора.

2. Формируем БДДС, БДР по базовому/договорному плану проекта

В «1С:РМ» суммы поступлений привязываются к срокам актируемых этапов, благодаря этому бюджеты БДР и БДДС по проектам формируются и актуализируются автоматически. Например, если на каком-то из этапов произошел сдвиг сроков, в БДР и БДДС прогноз финансовых поступлений также сдвинется на аналогичный период. Таким образом, мы можем не только оценить маржинальность и денежный поток проекта в целом (по его завершению), но и спрогнозировать состояние этих показателей по периодам. БДР по проектам в 1С:РМ На скриншоте ниже видим, что маржинальность проекта на протяжении почти всего проекта (кроме января и февраля) положительная и в итоге составляет 8,76 млн рублей. Аналогичный анализ система нам позволяет провести и по движению денежных средств: ДДС по проектам в 1С:РМ На скриншоте мы видим, что несмотря на наличие авансов по этапам проектирование и поставки комплектующих, план по денежному потоку в начале проекта отрицательный, т.е. для выполнения работ в первые 2 месяца проекта необходимо привлечение дополнительных денежных средств.

3. Сводим информацию по проектам в единый портфель

На регулярной основе собираем информацию по проектам в единой таблице. Панель руководителя в 1С:РМ. Портфель проектов. Диаграмма Ганта Панель руководителя в 1С:РМ. Портфель проектов. Табличный редактор Мы видим наименования всех проектов, начало и завершение каждого проекта, доходы и расходы, поступления и выплаты, процент маржинальности - по каждому проекту и по портфелю в целом.

4. Еженедельно обновляем сроки по текущим этапам проектов

Еженедельно запрашиваем у руководителей проектов процент выполнения по каждому верхнеуровневому этапу и прогнозный срок завершения — чтобы увидеть наличие сдвига. Например, поставщик срывает сроки по поставке оборудования, из-за чего сдвигается срок сдачи этапа проекта. Структура проекта в 1С:РМ После сдвига сроков по поставке оборудования мы видим, что сроки сдачи этапа поставки повлияли на все последующие этапы и, как результат, сроки всего проекта сдвинулись с февраля на март 2026 года. Структура проекта в 1С:РМ после сдвига сроков Важно: мы теперь не просто спрашиваем, когда сколько денег будет, и РП не просто заполняют эти данные для нас вручную, а РП работают с привычными для себя графиками, указывают актуальные сроки по текущим этапам.

5. Прогнозируем влияние отклонений на маржинальность и денежный поток проекта

Допустим, у нас произошел сдвиг сроков по одному из этапов проекта. РП отражает данный факт в «1С:РМ». Система автоматически проверяет, изменились ли сроки по другим этапам актирования и составляет новый прогноз. У финансового директора в ДДС автоматически отражается новый прогноз поступлений с учетом всех изменений по проекту. Движение денежных средств по проектам в 1С:РМ Поскольку итого по году денежный поток по проекту выдерживается, а сдвиг наблюдается всего на месяц, данное изменение может быть воспринято ГИПом как не существенное и при ручной актуализации отчетности может быть упущено. Но так как это не сдвиг разового платежа, а системный сдвиг, влияющий на денежный поток на протяжении большей части года, то, как результат, необходимо сдвигать плановые выплаты проекта.

6. Прогнозирование денежного потока по портфелю проектов