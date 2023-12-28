Заполнение декларации по налогу на прибыль, формирование налоговых регистров и анализ правильности заполнения декларации

Рассказываем, как в «1С:ERP» заполнить декларацию по налогу на прибыль, сформировать налоговые регистры и провести анализ правильности заполнения декларации.

В «1С:ERP» для установки режима уплаты налога на прибыль и формирования декларации по налогу на прибыль необходимо в блоке «Настройки учета налога на прибыль» учетной политики организации указать вариант уплаты налога на прибыль. Для этого проставляется флаг возле соответствующего значения: «Ежеквартально», «Ежемесячно по расчетной прибыли» и «По фактической прибыли» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Форма настройки учета по налогу на прибыль

В системе предусмотрено автоматическое заполнение Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Для создания и заполнения деклараций в разрезе мест предоставления и признаков налогоплательщика предусмотрено рабочее место «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль» (меню «Регламентированный учет» — «Сервис», Рисунок 2, Рисунок 3).

Рисунок 2. Путь к рабочему месту «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль»

Рисунок 3. Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль

В рабочем месте «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль» по организации и с возможностью отбора по регистрации в налоговом органе выводится информация об имеющихся или подлежащих формированию декларациях по налогу на прибыль за выбранный период.

В табличной части указанного рабочего места по кнопке «Заполнить» формируется список деклараций по налогу на прибыль в разрезе кодов мест представления в соответствии с настройками вариантов налогообложения прибыли.

По гиперссылке «Открыть» в графе «Расшифровка налоговой базы» состав налоговой базы можно проанализировать в разрезе:

вариантов налогообложения прибыли;

листов декларации;

признаков налогоплательщиков;

кодов видов дохода;

кодов видов операций.

По гиперссылке «Создать» в графе «Документы деклараций» формируется декларация по налогу на прибыль с необходимым количеством страниц Листов 02, 04 и 05, с заполненными признаком налогоплательщика, видом дохода и видом операции на основании выполненных настроек элементов списка «Варианты налогообложения прибыли».

Сохраненные декларации по налогу на прибыль доступны по гиперссылке «Декларация по налогу на прибыль» в графе «Документы деклараций» рабочего места «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль».

Для анализа заполнения декларации по налогу на прибыль в системе был смоделирован пример с вариантом расчета налога на прибыль в бухгалтерском учете балансовым методом с отражением постоянных (ПР) и временных расходов (ВР), а также отражением в учете следующих операций, формирующих разницы в бухгалтерском и налоговом учете.

1. Учет временных разниц в учете основных средств.

ОС Первон. ст-ть БУ Первон. ст-ть НУ СПИ БУ СПИ НУ Амортиз. премия Амортизация БУ Амортизация НУ Февраль Март ВВР НВР ВВР НВР ОС с применением ИНВ 720 000 720 000 24 24 - 30 000 - 30 000 - 30 000 - ОС реализация с убытком 900 000 900 000 36 36 - 25 000 25000 - - - - ОС разный СПИ 1 800 000 1 800 000 48 24 - 37 500 75 000 - 37 500 - 37 500 ОС амортизационная премия 612 000 612 000 36 36 183 600 17 000 11 900 183 600-5100 (17 000-11 900) 5100 ОНА 6000 6000 ОНО 43200 (7500+35700) 12 600 (5100+7500)

Рисунок 4. Перечень документов по основным средствам

В нашем примере вся стоимость основного средства с применением инвестиционного вычета в налоговом учете полностью уменьшила налог на прибыль, т.е. стоимость основного средства учтена в налоговом учете полностью, а в бухгалтерском учете будут формироваться расходы по мере начисления амортизации основного средства.

Типовой функционал «1С:ERP» по применению инвестиционного вычета к основным средствам формирует вычитаемую временную разницу, что является методологически неверным.

Согласно Рекомендации Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» разница, образовавшаяся на отчетную дату по основному средству с применением инвестиционного вычета, должна соответствовать постоянной разнице, так как стоимость основного средства, учитываемая в налоговом учете, уменьшает сразу сам налог на прибыль, что тоже является неверным.

У нас есть готовое решение по корректному варианту отражения разниц в учете основных средств с применением инвестиционного вычета, которым готовы поделиться в будущих публикациях на сайте ИТРП.

Рисунок 5. Ведомость по основным средствам за январь 2022 г.

Рисунок 6. Ведомость по основным средствам за февраль 2022 г.

Рисунок 7. Ведомость по основным средствам за март 2022 г.

2. Учет временных разниц в формирование резерва по сомнительным долгам.

Смоделирована операция по начислению резерва по сомнительным долгам в феврале 2022 г. на сумму 2 700 000 руб. с учетом встречной кредиторской задолженности. Задолженность клиента в сумме 300 000 руб. Таким образом, в БУ резерв по сомнительным долгам составляет 2 700 000 руб., в НУ — 2 400 000 руб.

3. Учет постоянных разниц — не учитываемые расходы в налоговом учете: в январе консультационные услуги в сумме 100 000 руб. (120 000 руб., в т.ч. НДС 20%).

Рисунок 8

В январе в учете отражена постоянная разница в сумме 100 00 руб.:

Рисунок 9. Оборотно-сальдовая ведомость за январь 2022 г.

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В феврале отражены:

ОНА: в показателе 66 000 руб. На сч.09 отражены 6 000 руб. ОНА по основным средствам и 60 000 руб. ОНА по резерву по сомнительным долгам;

ОНО 49 200 руб.: сформированное по основным средствам.

Рисунок 10. Оборотно-сальдовая ведомость за февраль 2022 г.

Подробнее получить информация можно в справке-расчете «Расчет отложенного налога по ПБУ 18/02»:

Рисунок 11. Путь к справке-расчету Расчет отложенного налога по ПБУ 18

Рисунок 12. Справка-расчет Расчет отложенного налога по ПБУ 18

Аналогично можно проанализировать формирование разниц в учете в марте.

Анализ правильности заполнения декларации по налогу на прибыль

Для анализа правильности заполнения декларации по налогу на прибыль каждый показатели сверяются с данными отчета о финансовых результатах за отчетный период и проверяются с помощью налоговых регистров.

Для начала сверим показатели декларации с данными отчета о финансовых результатах (далее — ОФР). Величина текущего налога на прибыль, отраженная по строке 2411 ОФР должна соответствовать сумме налога, указанного в декларации строка 180 Листа 02 (Рисунок 13).

Рисунок 13. Расчет налога лист 02

Сверяем сумму налога с данными отчета по формированию финансового результата за 1 квартал 2022 г. (Рисунок 14). В нашем примере соответствие выполняется:

Рисунок 14. Отчет о финансовых результатах

Далее анализируем сформированные разницы в справке-расчете «Расход по налогу на прибыль» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Справка-расчет «Расход по налогу на прибыль»

В марте была отражена реализация основного средства балансовой стоимость 850 000 руб. за 700 000 руб., т.е. с убытком в сумме 150 000 руб. Соответственно, проверяем отражение данных по реализации основного средства с убытком в Приложении №3 к листу 02 расшифровывает строку 050 листа 02 (Рисунок 16).

Рисунок 16. Приложение №3 к листу 02 расшифровывает строку 050 листа 02

Для подробного анализа доходов, отраженных в декларации Приложения 1 к листу 02 проанализируем соответствующие регистры налогового учета (Рисунок 17):

Рисунок 17. Приложение 1 к листу 02

Путь к регистрам налогового учета:

Рисунок 18. Путь к регистрам налогового учета

Рисунок 19. Перечень регистров налогового учета

Регистр «Доходы от реализации товаров, работ, услуг» расшифровывает показатели 010, 011, 012 декларации Приложения 1 к листу 02:

Рисунок 20. Регистр «Доходы от реализации товаров, работ, услуг»

Далее проверяем правильность заполнения показателя 030 (внереализационные доходы) декларации Приложения 1 к листу 02 (Рисунок 21).

Рисунок 21. Регистр «Доходы от реализации прочего имущества, прав, ценных бумаг»

Анализируем расходы. Для этого сверяем показатели Приложения 2 к листу 02 с данными регистров налогового учета.

Рисунок 22. Приложение 2 к листу 02

Рисунок 23. Приложение 2 к листу 02

Данные регистров налогового учета:

Рисунок 24. Регистр «Прямые расходы по реализации товаров, работ, услуг»

Рисунок 25. Регистр «Косвенные расходы на производство и реализацию»

Рисунок 26. Регистр «Финансовые результаты от реализации амортизируемого имущества»

Таким образом мы проанализировали данные заполненной декларации по налогу на прибыль с регистрами налогового учета для подтверждения расчета налоговой базы и убедились в полноте и достоверности отражения всех хозяйственных операций в налоговом учете.

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