Заполнение декларации по налогу на прибыль, формирование налоговых регистров и анализ правильности заполнения декларации

В «1С:ERP» для установки режима уплаты налога на прибыль и формирования декларации по налогу на прибыль необходимо в блоке «Настройки учета налога на прибыль» учетной политики организации указать вариант уплаты налога на прибыль. Для этого проставляется флаг возле соответствующего значения: «Ежеквартально», «Ежемесячно по расчетной прибыли» и «По фактической прибыли» (Рисунок 1).
В системе предусмотрено автоматическое заполнение Листа 02 декларации по налогу на прибыль. Для создания и заполнения деклараций в разрезе мест предоставления и признаков налогоплательщика предусмотрено рабочее место «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль» (меню «Регламентированный учет» — «Сервис», Рисунок 2, Рисунок 3).
В рабочем месте «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль» по организации и с возможностью отбора по регистрации в налоговом органе выводится информация об имеющихся или подлежащих формированию декларациях по налогу на прибыль за выбранный период.
В табличной части указанного рабочего места по кнопке «Заполнить» формируется список деклараций по налогу на прибыль в разрезе кодов мест представления в соответствии с настройками вариантов налогообложения прибыли.
По гиперссылке «Открыть» в графе «Расшифровка налоговой базы» состав налоговой базы можно проанализировать в разрезе:
вариантов налогообложения прибыли;
листов декларации;
признаков налогоплательщиков;
кодов видов дохода;
кодов видов операций.
По гиперссылке «Создать» в графе «Документы деклараций» формируется декларация по налогу на прибыль с необходимым количеством страниц Листов 02, 04 и 05, с заполненными признаком налогоплательщика, видом дохода и видом операции на основании выполненных настроек элементов списка «Варианты налогообложения прибыли».
Сохраненные декларации по налогу на прибыль доступны по гиперссылке «Декларация по налогу на прибыль» в графе «Документы деклараций» рабочего места «Помощник заполнения декларации по налогу на прибыль».
Для анализа заполнения декларации по налогу на прибыль в системе был смоделирован пример с вариантом расчета налога на прибыль в бухгалтерском учете балансовым методом с отражением постоянных (ПР) и временных расходов (ВР), а также отражением в учете следующих операций, формирующих разницы в бухгалтерском и налоговом учете.
1. Учет временных разниц в учете основных средств.
ОС
Первон. ст-ть БУ
Первон. ст-ть НУ
СПИ БУ
СПИ НУ
Амортиз. премия
Амортизация БУ
Амортизация НУ
Февраль
Март
ВВР
НВР
ВВР
НВР
ОС с применением ИНВ
720 000
720 000
24
24
-
30 000
-
30 000
-
30 000
-
ОС реализация с убытком
900 000
900 000
36
36
-
25 000
25000
-
-
-
-
ОС разный СПИ
1 800 000
1 800 000
48
24
-
37 500
75 000
-
37 500
-
37 500
ОС амортизационная премия
612 000
612 000
36
36
183 600
17 000
11 900
183 600-5100 (17 000-11 900)
5100
ОНА
6000
6000
ОНО
43200 (7500+35700)
12 600 (5100+7500)
В нашем примере вся стоимость основного средства с применением инвестиционного вычета в налоговом учете полностью уменьшила налог на прибыль, т.е. стоимость основного средства учтена в налоговом учете полностью, а в бухгалтерском учете будут формироваться расходы по мере начисления амортизации основного средства.
Типовой функционал «1С:ERP» по применению инвестиционного вычета к основным средствам формирует вычитаемую временную разницу, что является методологически неверным.
Согласно Рекомендации Р-102/2019-КпР «Порядок учета налога на прибыль» разница, образовавшаяся на отчетную дату по основному средству с применением инвестиционного вычета, должна соответствовать постоянной разнице, так как стоимость основного средства, учитываемая в налоговом учете, уменьшает сразу сам налог на прибыль, что тоже является неверным.
У нас есть готовое решение по корректному варианту отражения разниц в учете основных средств с применением инвестиционного вычета, которым готовы поделиться в будущих публикациях на сайте ИТРП.
2. Учет временных разниц в формирование резерва по сомнительным долгам.
Смоделирована операция по начислению резерва по сомнительным долгам в феврале 2022 г. на сумму 2 700 000 руб. с учетом встречной кредиторской задолженности. Задолженность клиента в сумме 300 000 руб. Таким образом, в БУ резерв по сомнительным долгам составляет 2 700 000 руб., в НУ — 2 400 000 руб.
3. Учет постоянных разниц — не учитываемые расходы в налоговом учете: в январе консультационные услуги в сумме 100 000 руб. (120 000 руб., в т.ч. НДС 20%).
В январе в учете отражена постоянная разница в сумме 100 00 руб.:
Как формировать проводки в регламентированном учете 1С:ERP
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В феврале отражены:
ОНА: в показателе 66 000 руб. На сч.09 отражены 6 000 руб. ОНА по основным средствам и 60 000 руб. ОНА по резерву по сомнительным долгам;
ОНО 49 200 руб.: сформированное по основным средствам.
Подробнее получить информация можно в справке-расчете «Расчет отложенного налога по ПБУ 18/02»:
Аналогично можно проанализировать формирование разниц в учете в марте.
Анализ правильности заполнения декларации по налогу на прибыль
Для анализа правильности заполнения декларации по налогу на прибыль каждый показатели сверяются с данными отчета о финансовых результатах за отчетный период и проверяются с помощью налоговых регистров.
Для начала сверим показатели декларации с данными отчета о финансовых результатах (далее — ОФР). Величина текущего налога на прибыль, отраженная по строке 2411 ОФР должна соответствовать сумме налога, указанного в декларации строка 180 Листа 02 (Рисунок 13).
Сверяем сумму налога с данными отчета по формированию финансового результата за 1 квартал 2022 г. (Рисунок 14). В нашем примере соответствие выполняется:
Далее анализируем сформированные разницы в справке-расчете «Расход по налогу на прибыль» (Рисунок 15).
В марте была отражена реализация основного средства балансовой стоимость 850 000 руб. за 700 000 руб., т.е. с убытком в сумме 150 000 руб. Соответственно, проверяем отражение данных по реализации основного средства с убытком в Приложении №3 к листу 02 расшифровывает строку 050 листа 02 (Рисунок 16).
Для подробного анализа доходов, отраженных в декларации Приложения 1 к листу 02 проанализируем соответствующие регистры налогового учета (Рисунок 17):
Путь к регистрам налогового учета:
Регистр «Доходы от реализации товаров, работ, услуг» расшифровывает показатели 010, 011, 012 декларации Приложения 1 к листу 02:
Далее проверяем правильность заполнения показателя 030 (внереализационные доходы) декларации Приложения 1 к листу 02 (Рисунок 21).
Анализируем расходы. Для этого сверяем показатели Приложения 2 к листу 02 с данными регистров налогового учета.
Данные регистров налогового учета:
Таким образом мы проанализировали данные заполненной декларации по налогу на прибыль с регистрами налогового учета для подтверждения расчета налоговой базы и убедились в полноте и достоверности отражения всех хозяйственных операций в налоговом учете.
В случае расхождения данных бухгалтерского и налогового учета по причине неправильного применения норм бухгалтерского и налогового законодательства, вы всегда можете обратиться за помощью к специалистам ООО «ИТРП» с целью аудита корректности ведения учета и его восстановления.
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