Вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности»

Программа вебинара

Применение ПБУ 18/02.

Методология ведения налогового учета.

Примеры временных разниц в учете.

Настройка краткосрочных и долгосрочных обязательств в бухгалтерском балансе и учете.

Участие в вебинаре бесплатное. Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени, примерная продолжительность — 1 час. Записаться на вебинар

После вебинара предусмотрено время для ответов на вопросы участников.

В цикле вебинаров планируется рассмотреть следующие темы:

настройки базы и учетной политики;

НСИ для регламентированного учета и не только;

ввод начальных остатков в БУ и НУ;

регистрация хозяйственных операций;

закрытие месяца, типовые ошибки;

формирование отчетности.

Даты публикуются при анонсе каждого вебинара из цикла.

Цикл вебинаров расскажет о практических вопросах внедрения 1С:ERP в части регламентированного учета.

Мы продемонстрируем пример фрагмента проекта: от настройки системы до закрытия квартала, а также ответим на ключевые вопросы, решаемые при участии бухгалтерии.

В качестве иллюстрации ошибок используем кейсы внедрения 1С:ERP на машиностроительных предприятиях.