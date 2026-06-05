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Институт типовых решений
Вебинары для бухгалтеров
Вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности»

Вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности»

На вебинаре мы рассмотрим вопросы формирования декларации по НДС, настраиваемой структуры баланса согласно ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и особенности применения ПБУ 18/02 при использовании балансового метода с постоянными и временными разницами. Обсудим порядок ведения налогового учета и формирования результатов для декларации по налогу на прибыль.

Программа вебинара

  • Применение ПБУ 18/02.

  • Методология ведения налогового учета.

  • Примеры временных разниц в учете.

  • Настройка краткосрочных и долгосрочных обязательств в бухгалтерском балансе и учете.

Участие в вебинаре бесплатное. Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени, примерная продолжительность — 1 час.

Записаться на вебинар

После вебинара предусмотрено время для ответов на вопросы участников. 

В цикле вебинаров планируется рассмотреть следующие темы:

  •  настройки базы и учетной политики;

  •  НСИ для регламентированного учета и не только;

  •  ввод начальных остатков в БУ и НУ;

  •  регистрация хозяйственных операций;

  •  закрытие месяца, типовые ошибки;

  •  формирование отчетности.

Даты публикуются при анонсе каждого вебинара из цикла.

Цикл вебинаров расскажет о практических вопросах внедрения 1С:ERP в части регламентированного учета. 

Мы продемонстрируем пример фрагмента проекта: от настройки системы до закрытия квартала, а также ответим на ключевые вопросы, решаемые при участии бухгалтерии. 

В качестве иллюстрации ошибок используем кейсы внедрения 1С:ERP на машиностроительных предприятиях.

Ведущая вебинара

Анна Вербивская, бизнес-аналитик, эксперт-консультант компании ИТРП с 25-летним опытом в области автоматизации учета.

Кому будет интересен вебинар?

Главным бухгалтерам и сотрудникам бухгалтерии, руководителям финансовых служб и планово-экономических отделов, представителям партнеров фирмы 1С.

Длительность:  1 час

Дата проведения: 12 июня 2026.

Время: 16:00.

Формат: онлайн.

Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности

Вебинар 12 июня в 16:00 МСК для главных бухгалтеров, сотрудников бухгалтерии, руководителей финансовых служб, планово-экономических отделов и представителей партнеров фирмы 1С

Реклама: «ООО ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ-ПРОИЗВОДСТВО», ИНН 7701258843, erid: 2W5zFGbcS7j

Информации об авторе

Институт типовых решений

Институт типовых решений

Более 20 лет опыта автоматизации производственных предприятий на 1С по всей России и СНГ

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