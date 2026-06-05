Вебинар «Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности»

Программа вебинара
Применение ПБУ 18/02.
Методология ведения налогового учета.
Примеры временных разниц в учете.
Настройка краткосрочных и долгосрочных обязательств в бухгалтерском балансе и учете.
Участие в вебинаре бесплатное. Трансляция начнется в 16:00 по московскому времени, примерная продолжительность — 1 час.
После вебинара предусмотрено время для ответов на вопросы участников.
В цикле вебинаров планируется рассмотреть следующие темы:
настройки базы и учетной политики;
НСИ для регламентированного учета и не только;
ввод начальных остатков в БУ и НУ;
регистрация хозяйственных операций;
закрытие месяца, типовые ошибки;
формирование отчетности.
Даты публикуются при анонсе каждого вебинара из цикла.
Цикл вебинаров расскажет о практических вопросах внедрения 1С:ERP в части регламентированного учета.
Мы продемонстрируем пример фрагмента проекта: от настройки системы до закрытия квартала, а также ответим на ключевые вопросы, решаемые при участии бухгалтерии.
В качестве иллюстрации ошибок используем кейсы внедрения 1С:ERP на машиностроительных предприятиях.
Ведущая вебинара
Анна Вербивская, бизнес-аналитик, эксперт-консультант компании ИТРП с 25-летним опытом в области автоматизации учета.
Кому будет интересен вебинар?
Главным бухгалтерам и сотрудникам бухгалтерии, руководителям финансовых служб и планово-экономических отделов, представителям партнеров фирмы 1С.
Длительность: 1 час
Дата проведения: 12 июня 2026.
Время: 16:00.
Формат: онлайн.
Ведение налогового учета и формирование бухгалтерской отчетности
Вебинар 12 июня в 16:00 МСК для главных бухгалтеров, сотрудников бухгалтерии, руководителей финансовых служб, планово-экономических отделов и представителей партнеров фирмы 1С
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