Очень важно в жизни найти своего бухгалтера ...

и юриста.

Что делать если собственник бизнеса охладел к своей компании?

Расскажем о двух примерах.

Все эти примеры – примеры о владельцах бизнеса, крупного и международного. Бизнес каждого из этих двух владельцев разный. Один занимается стройкой, другой производством. Все они ведут свои дела уже достаточно давно.

Тем не менее каждый из них по-своему к своему бизнесу охладел. Итог, конечно, не радостный. У кого-то дела совсем плохи, кто-то еще что-то пытается, но уже без особого энтузиазма.

Рассмотри пример каждого.

Владелец строительного бизнеса. На данном этапе компании холдинга заканчивают свое существование в судах, некоторые уже в глубоком банкротстве. А ведь некогда этот бизнес процветал, офис в центре столицы, огромное количество персонала, и всего два штатных юриста.

Руководитель организации, тем более своей собственной должен всегда держать руку на пульсе, даже когда дело идет хорошо. А ведь когда все шло хорошо у его бизнеса можно было допустить небольшую расслабленность. Так и произошло, бизнес пропустил один звонок, потом второй. Как ни странно, первыми ситуации почувствовали сотрудники на местах, непосредственные исполнители, которые от таких же исполнителей узнают, что их организация что-то не выполнила, не сделала. Так как какие-либо значимые решения не принимаются без ведома руководства, сотрудники бегут к своим начальникам, те к замам генерального, а те в свою очередь к самому генеральному. А сложилось все так, что генеральный-то говорил, что все это ерунда, что заплатим, что нам заплатят. Так день за днем, неделя за неделей и появились кассовые разрывы, появились первые досудебные претензии. Тут казалось бы выйти на первое место в организации тем двум штатным юристам, но нет, видя пример шефа, что реакции от него ноль, они сидели и получали свою зарплату. Сам же генеральный директор – владелец бизнеса возможно надеялся на русский авось, в суды не ходил, сотрудников не направлял в заседания. И так все свелось к логичному концу – банкротству. Ни в коем разе не беремся судить или оценивать его навыки руководства и так далее, но возможно, при должном управлении своим делом и людьми в первую очередь, такого бы не произошло. Свой бизнес постоянно надо подпитывать, искать искру в самом себе, потому как если ее нет, откуда ей взяться и у сотрудников, и тем более у кредиторов. Если уж был достигнут какой-то результат, возможно стоило назначить грамотных замов, которые в момент психологического затухания шефа смогли скорректировать курс развития.

Второй пример связан с тем, что в одной клетке не ужились два льва.

Два партнера организовали производство некоторых товаров. Дела пошли в гору так, как никто даже не мог представить. В итоге один уехал жить заграницу и вел дела оттуда. Можно даже сказать, что работа стала удаленной. Второй остался здесь и руководил всем на местах.

Так вот, тот, что остался здесь присылал второму отчеты о прибылях и убытках. Дела шли хорошо. Раз дела шли хорошо, партнер, который уехал подумал, почему бы не засунуть руку в карман этой успешной организации. Как итог выплачивал себе по интересным схемам вознаграждения, которые на рынке столько не стоят. В итоге его управление превратилось только в такие действия – получения вознаграждения.

Но затем к России присоединили Крым и начался период санкций. Дела у их совестного предприятия встали. Тем временем тот партнер, что жил за границей начал возмущаться, что денег он уже не может вывести столько, сколько ему бы хватало на красивую жизнь, что партнер его подводит и компания убыточна. Началась корпоративная война. Куча обоюдных исков, претензий. А бизнес встал. Но в дополнение хочу сказать, что тот партнер который остался тут, и зная, что «иностранец» из-за границы контроля почти не осуществляет успел создать свой бизнес.

Вот и получается, на этих двух примерах, что интерес к бизнесу теряется когда деньги текут рекой и кажется, что так будет вечно, но управление и развитие бизнеса нужно ежесекундно. Безусловно, владелец бизнеса волен поступать как хочет, но он же обязан иметь отличных специалистов, которые хотя бы попробуют донести до него свое видение проблем, даже если владелец бизнеса является сам такой проблемой.