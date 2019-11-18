ФНС намеренно скрывает в суде правдивую информацию или это ошибка налогоплательщика?

Если это так, то и на российский суд ваш бизнес может не надеяться.

Вот пример — дело № А60-54916/2016.

Обстоятельства такие — по мнению истца в материалы арбитражного дела не были представлены полные выписки по банковскому счету некоторых юрлиц, а были лишь представлены выписки в усеченном виде, которые не давали возможности суду исследовать деятельность данных предприятий в полном объеме, поскольку выписки налоговым органом были сформированы таким образом, что основные операции, подтверждающие хозяйственную деятельность, выполнение обязательств перед бюджетом, покупку средств производства были скрыты путем наложения фильтра. Об этих выписках заявителю стало известно только лишь при изучении материалов уголовного дела в октябре 2018 года.

Заявитель подал заявление о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Суды четырех инстанций пришли к выводу, что отсутствуют основания считать, что данные обстоятельства могли повлиять на выводы суда о создании заявителем по взаимоотношениям со спорными контрагентами формального документооборота с целью получения налоговой выгоды без осуществления реальных хозяйственных операций, поскольку все доказательства были оценены судом в совокупности.

В частности, Верховный суд РФ подвел итог (Определение № 309-ЭС19-20846 от 12.11.19), указал следующее — отказывая в удовлетворении заявления, суды исходили из того, что какая-либо процессуально-правовая оценка, которая могла бы быть обязательной или учитываемой судом при рассмотрении арбитражного дела, правоохранительными органами в рамках уголовного дела не была дана, в связи с чем заявленные обществом факты не могут являться основанием для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

При этом судами указано, что фактически путем подачи рассматриваемого заявления общество дополняет доказательственную базу, полностью не раскрытую им при рассмотрении дела по существу.