Таможня снова отдала добро клиентам Джей энд Кей Лоерз.

На сей раз, арбитражный юрист Жуков Алексей в интересах клиента взыскал с Выборгской таможни проценты за пользование суммами излишне взысканных таможенных пошлин.

Сделано это было при полном отсутствии судебной практики по данному вопросу, а если быть точнее, было одно отказное решение в Москве. Мол заявитель не лишен права обратиться за выплатой процентов в административном порядке.

Что в Московском деле, что в нашем таможенный орган заявлял о том, что декларант с заявлением о возврате таможенных платежей и процентов в таможенный орган не обращался. Только в Москве суд глаза не открыл, а в нашем деле прислушался.

Как это обычно бывает, таможенный (ну или налоговый) орган проглядел спорную для него норму. В данном случае – ч.13 ст.67 Закона N 289-ФЗ.

Там, для людей работающих в таможне юристами четко указано - таможенный орган, выявивший факт излишнего взыскания, в письменной форме уведомляет плательщика таможенных пошлин, налогов не позднее десяти рабочих дней со дня, следующего за днем фактического возврата (зачета) сумм излишне взысканных таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, о сумме подлежащих выплате процентов.

Естественно этого сделано не было, да и не возможно было.

Так как в период возникновения спорных правоотношений заявительный порядок возврата процентов не действовал (статья 67 Закона N 289- ФЗ действует с 01.08.2021). Поэтому можно смело было идти в суд, что и было сделано.

Результат – решение устояло в апелляции.