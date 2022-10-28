Импортер одежды не запутал таможню: вознаграждение за ноу-хау входит в таможенную стоимость

Продолжаем тему работы российских судов в отношении торговых марок из недружественных стран.

Вашему вниманию – определение от 10 октября 2022 № 310-ЭС22-893.

Общество с ограниченной ответственностью «Пулл энд Беар СНГ» (г. Москва; далее – общество, ООО «Пулл энд Беар СНГ») является импортером одежды, обуви и аксессуаров, маркированных товарным знаком «Pull&Bear», которые впоследствии реализуются в фирменных розничных магазинах «PULL&BEAR» в Российской Федерации, а также через интернет-магазин.

Ввоз одежды и аксессуаров осуществляется на основании договора поставки, заключенного с компанией «Pull & Bear Espana S.A.» и с компанией «TEMPE S.A.» (Испания).

Также общество осуществляет ввоз оборудования для магазинов на основании договора поставки, заключенного с компанией «ITX Merken B.V.» (Нидерланды). Кроме того, обществом заключен договор коммерческой концессии с компанией «ITX Merken B.V.», который с 01.07.2017 действует в новой редакции.

Согласно данному договору, компания «ITX Merken B.V.» (правообладатель) предоставляет обществу (пользователь) права на использование товарного знака «Pull&Bear» в отношении 35 класса МКТУ, а также ноу-хау, программного обеспечения, веб-сайта и коммерческого обозначения.

За использование товарного знака договор коммерческой концессии предусматривает уплату вознаграждения в процентах от фактурной стоимости ввезенного товара. Вознаграждение за использование остальных объектов интеллектуальной собственности установлено в фиксированной (твердой) величине, которая подлежит уплате ежемесячно.

За период с 2017 года по 2019 год таможенное декларирование ввозимых обществом товаров осуществлялось с использованием услуг таможенных представителей в регионах деятельности Шереметьевской, Центральной акцизной, Московской областной, Брянской и других таможен.

Брянской таможней проведена камеральная таможенная проверка достоверности сведений, заявленных обществом в декларациях на товары (далее – ДТ) за период 2017 – 2019 годов по результатам которой составлен акт камеральной таможенной проверки.

Таможня пришла к выводу, в соответствии с которым в таможенную стоимость ввезенных товаров должно быть включено вознаграждение за использование ноу-хау, программного обеспечения, веб-сайта и коммерческого обозначения по договору коммерческой концессии с компанией «ITX Merken B.V.».

Кроме того, по мнению таможни, дивиденды, выплаченные обществом в проверяемый период своему участнику – компании «Pull & Bear Espana S.A.», которая одновременно является поставщиком одежды по договору, должны быть также включены в таможенную стоимость товаров, ввезенных по этому договору.

Общество направило таможенному органу возражения на акт таможенной проверки, в котором выразила несогласие с позицией общества.

По результатам таможенной проверки таможня приняла ряд решений о внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в ДТ за период 2017 – 2019 годов.

Решениями Центрального таможенного управления обществу отказано в удовлетворении жалоб.

ООО «Пулл энд Беар СНГ», полагая, что указанные решения таможни, принятые по результатам камеральной таможенной проверки, не соответствуют закону, нарушают права и законные интересы общества, обратилось в суд.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 23.07.2021, оставленным без изменения постановлением Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2021 и постановлением Арбитражного суда Центрального округа от 17.02.2022, заявление общества удовлетворено.

Удовлетворяя заявление общества, суды указали на то, что платежи за использование ноу-хау, программного обеспечения, веб-сайта и коммерческого обозначения не подлежат учету в качестве одного из дополнительных начислений к цене в соответствии со статьей 40 Таможенного кодекса, поскольку эти платежи не относятся к ввозимым товарам, а их уплата не является условием продажи оцениваемых товаров (прямо или косвенно) для их вывоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Суды также указали на то, что договоры поставки и договор коммерческой концессии не содержат условий об уплате спорных платежей покупателем в качестве условия продажи товаров.

Учитывая изложенное, суды пришли к выводу, в соответствии с которым переданные по договору коммерческой концессии права на использование ноу-хау, программного обеспечения, веб-сайта и коммерческого обозначения не содержат никаких специфических правил, условий и ограничений, позволяющих их применять только с товарами, маркированными товарным знаком «Pull&Bear». Отсутствуют какие-либо препятствия для их использования при продаже любой другой одежды и обуви с другими товарными знаками, в том числе посредством онлайн-магазина через сеть Интернет.

Не согласившись с судебными актами, принятыми по настоящему делу, таможенный орган обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации.

В кассационной жалобе таможенный орган указывает на то, что согласно пункту 7 Положения № 20 при решении вопроса о включении лицензионных платежей в таможенную стоимость необходимо соблюдение двух условий:

относимость лицензионных платежей к ввозимым товарам (условие № 1); уплата лицензионных платежей является условием продажи ввозимых товаров (условие № 2).

Общество, как указывает таможня, создано для постоянного представительства компании Inditex на территории Российской Федерации, а ввоз товаров и приобретение прав на ОИС осуществляется посредством заключения договора с подконтрольными правообладателю (Inditex) организациями.

Таможенный орган, проанализировав договор коммерческой концессии, а также договоры купли-продажи, пришел к выводам, что общество ввозит в рамках договоров купли-продажи только товары, маркированные товарным знаком PULL&BEAR, ввод ввезенного товара в гражданский оборот осуществляет только в рамках договора коммерческой концессии.

Следовательно, все лицензионные платежи, уплачиваемые в рамках заключенных контрактов, в том числе с целью организации деятельности магазинов, относятся к оцениваемым товарам.

Одним из критериев соблюдения указанного выше условия № 2 является отсутствие у покупателя (лицензиата) возможности приобретения оцениваемых (ввозимых) товаров без соответствующей уплаты лицензионных платежей.

Исходя из содержания спорного договора коммерческой концессии, как указывает таможенный орган, расторжение договора по какой-либо причине, в том числе неуплаты платежей за ноу-хау, веб-сайт, программное обеспечение и коммерческое обозначение, приводит к невозможности ввоза товара, маркированного товарным знаком PULL&BEAR и продажи его на территории Российской Федерации, то есть приведет к невозможности исполнения договоров поставки.

Выводы судов, о том, что права, предоставленные по договору коммерческой концессии, служат для индивидуализации предприятия и используются в его административно-хозяйственной деятельности, по мнению таможенного органа являются неверными, поскольку в договоре коммерческой концессии указано, что правообладатель предоставляет обществу за вознаграждение, подлежащее оплате обществом, право на использование комплекса прав именно в предпринимательской деятельности.

Выводы судов о возможности лицензиара предоставлять другим компаниям, осуществляющим ввоз и продажу товаров разных товарных знаков, аналогичные комплексы исключительных прав, у которых заключены договоры коммерческой концессии с компанией «ITX Merken B.V.», по мнению таможенного органа, также не являются верными, так как ни одной из компаний, входящих в группу Inditex, не предоставлено право на использование товарного знака и лицензии на другие права, характеризующие формат PULL&BEAR.

Указанный довод таможенного органа не был опровергнут обществом путем предоставления соответствующих доказательств, однако суды не дали этому доводу надлежащей оценки.

Таким образом, по мнению таможни, лицензионные платежи, уплачиваемые за комплекс прав, имеют непосредственную связь с товарами, маркированными товарным знаком PULL&BEAR, а продажи товаров обществу зависят от уплаты последним лицензионных платежей.

Также таможенный орган указывает на то, что на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 40 Таможенного кодекса в таможенную стоимость подлежит включению часть дохода/выручки, к которой относится, в том числе, и выручка, полученная лицом в качестве дивидендов, в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу.

В соответствии с данной нормой в структуру таможенной стоимости ввозимых товаров в качестве дополнительных начислений включена часть чистой прибыли, полученная в виде дивидендов, как часть дохода (выручки), полученного в результате последующей продажи, распоряжения иным способом или использования ввозимых товаров, которая прямо или косвенно причитается продавцу, а не вся прибыль в виде дивидендов, перечисленная продавцу – учредителю общества («Pull & Bear Espana S.A.», Испания).

Расчет дополнительных начислений, подлежащих включению в структуру таможенной стоимости, был произведен, как указывает таможня, на основании документов, предоставленных обществами без искажения фактов финансово-хозяйственной деятельности, путем последовательного исключения из общего дохода организации суммы доходов, полученных от реализации иных товаров и иных видов деятельности, что подтверждается материалам проверки.

Приведенные доводы, изложенные в кассационной жалобе таможни, заслуживают внимания и признаются основанием для рассмотрения кассационной жалобы вместе с делом по существу в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Итого мы узнаем через пару месяцев.