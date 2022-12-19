Личный опыт приостановки исполнения судебного акта

Как и обещал, продолжаю рассказывать о противостоянии государства в лице Минпромторга против разработчиков процессора Эльбрус. За год, что идет судебное разбирательством, дело успело в определенных кругах стать резонансным и вот по какому случаю.

В первой инстанции все было хорошо, мы всех победили, все отлично. Минпромторг пошел жаловаться в 9 апелляционный суд.

Пока суд, да дело – решил изучить судью, которая будет вести этот процесс.

Оказалось, данная категория споров (бюджетные) для нее была новой и наше дело первое в ней. До этого эта судья осуществляла правосудие в строительных спорах и не чуть не сомневаюсь, была подвергнута профессиональной деформации – все-таки новый для себя процесс будет вести с уклоном на опыт в строительных спорах.

Мы выходили в апелляцию с полным рюкзаком уже сложившейся практики по московскому региону (т. е. суду округа) в отношении нашей ситуации и с компаниями из нашего же конкурса на получение субсидии и с тем же истцом.

Но, что там практика в российском суде? Сегодня одно, завтра другое...

Ну так вот, новая судья с присущем ей интересом спросила: «Где акты?» Этот вопрос был очень интересен, особенно если принять во внимание, что это бюджетный спор. В такой категории спора играет роль целевое использование субсидии (ст. 78 БК). Использование субсидии может быть подтверждено отчетами о целевом использовании по форме министерства, выдающего субсидию, справками, которые утверждает министерство своей печатью.

Субсидии в РФ не представляются сразу всей суммой, а выдаются частями после подтверждения целевого использования прошлой суммы. На каждую сумму к договору подписывается дополнительное соглашение.

Но разве это важно? Главное – где акты...

Раз актов нет, то как сказала судья – «Вы договор не выполнили, отдайте». На минуточку, нет, даже на секундочку – «не выполнение», то есть выполнение нами договора, подтвердил сам Минпромторг выездной проверкой. Результат – нарушений нет, субсидии использована по назначению.

Но и это не главное – суд же сказал верните.

Как итог, судья, со словами «я же готовлюсь к каждому делу» готовилась к нему и дальше и решила назначить новое заседание, по результатам которого с нас уже взыскивают сумму субсидии и штраф.

Справедливости ради отмечу, что эта же тройка судей ровно через два дня по еще одной компании из нашего конкурса по точно такому же делу (один в один) вынесла постановление против Минпромторга. Тренировалась на кошках видимо...

Сейчас мы уже в суде округа, где тоже уже будет как минимум два заседания (второе в 2023 году).

Перед тем как я подал жалобу в суд округа, встал вопрос – это неправосудное постановление надо тормозить, в ином случае 286 человек, со слов доверителя, теряют работу, предприятие канет в лета.

Сразу скажу, что предприятие попало в список санкций Минфина США, так как разрабатывает российскую электронику.

Принял решение, тормозим акт. По своему опыту знаю, что когда чаша весов была и там и там, вероятность приостановки судебного акта выше.

Как же подать такое ходатайство?

В соответствии с ч. 1 ст. 283 АПК арбитражный суд кассационной инстанции вправе по ходатайству лиц, участвующих в деле, приостановить исполнение судебных актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, при условии, если заявитель обосновал невозможность или затруднительность поворота исполнения, либо предоставил обеспечение, предусмотренное в части 2 указанной статьи.

Часть 1. Как неправильно

Например, в деле № А40-244321/2020 лицо, подающее жалобу представило суду встречное обеспечение более 165 000 000 рублей, т. е. просто перевело эти деньги на депозитный счет суда.

Но суд, отказал – предоставление встречного обеспечения само по себе не является основанием для приостановления исполнения судебного акта.

На самом деле, лицо подающее ходатайство в силу спешки и видимо важности дела для него поспешило и не приложило к ходатайству текст одного судебного акта. Проще говоря, оно не стало ждать полного текста апелляции. Что, конечно является нарушением.

Часть 2. Как правильно

В моем деле, все было приложено. И текст решения и постановления. И бухбаланс, и лист из списка санкций, и штатное расписание, и полная финансовая информацию по денежным потокам (проще говоря – если спишут сейчас почти 400 000 000 миллионов, то организации не станет, сначала как работодателя, потом как налогоплательщика, а потом и как должника).

Суд нас услышал и приостановил постановление апелляции до окончания рассмотрения дела в суде округа.

Продолжение следует...