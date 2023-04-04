ФНС в судах практикует доводы о контрагентах из недружественных стран

Всех приветствую. Из свежего.
Вот ссылка на судебный акт арбитражного суда Ростовской области.
В нем, в рамках дела о несостоятельности российского ООО «Интер-Уголь» польская Carbon Trading Sp.zoo.o просилась в реестр в размере 234 404 889 рублей, неустойки в сумме 266 049 539 рублей.
Управляющий и ФНС активно этому сопротивлялись. В ход шли стандартные методы. ФНС заявило об аффилированности поляков с должником.
Управляющий и ФНС заявили о пропуске срока исковой давности, не смотря на наличие нескольких актов сверок.
На это, поляки представили досудебное технико-криминалистическое исследование, согласно выводам которого период нанесения оттиска печати Carbon Trading Sp.zoo в акте сверки взаимных расчетов за период 2018 года был нанесен не ранее 31.12.2018, в период с января 2019 года по март 2019 года.
Но было кое-что и из свежего
Например, ФНС указывала на нарушении условий контрактов ввиду поставки каменного угля на территорию Украины.
На это суд резюмировал, что довод уполномоченного органа о нарушении условий контракта ввиду поставки каменного угля на территорию Украины, в данном случае правового значения не имеет, поскольку покупатель имеет право распоряжаться товаром по своему усмотрению.
Дальше-больше
ФНС со ссылкой на указ Президента № 79 от 28.02.2022 указывал на недопустимость включения в реестр требований кредиторов требования кредитора, зарегистрированного в стране, совершающей недружественные действия в отношении РФ.
Суд отметил, что реализация кредитором, являющимся иностранным лицом, права на обращение в арбитражный суд не противоречит статье 4 АПК, направлена на защиту нарушенных исключительных прав.
Но самое главное: суд отмечает, что заявление о включении требований в реестр требований кредиторов было подано 25.10.2021, то есть за четыре месяца до принятия указа Президента от 28.02.2022 № 79. Таким образом, кредитор не преследовал цель причинения вреда должнику, действовал в рамках действующего на тот момент законодательства.
А сведений о совершении кредитором недружественных действий в отношении РФ уполномоченный орган не привел.
Остается открытым ряд вопросов: что было бы, если поляки направили ходатайство после 28.02.2022? И даже если и так, то о каких недружественных действиях в отношении РФ может идти речь при банкротстве частного бизнеса?
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