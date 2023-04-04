ФНС в судах практикует доводы о контрагентах из недружественных стран

Всех приветствую. Из свежего.

Вот ссылка на судебный акт арбитражного суда Ростовской области.

В нем, в рамках дела о несостоятельности российского ООО «Интер-Уголь» польская Carbon Trading Sp.zoo.o просилась в реестр в размере 234 404 889 рублей, неустойки в сумме 266 049 539 рублей.

Управляющий и ФНС активно этому сопротивлялись. В ход шли стандартные методы. ФНС заявило об аффилированности поляков с должником.

Управляющий и ФНС заявили о пропуске срока исковой давности, не смотря на наличие нескольких актов сверок.

На это, поляки представили досудебное технико-криминалистическое исследование, согласно выводам которого период нанесения оттиска печати Carbon Trading Sp.zoo в акте сверки взаимных расчетов за период 2018 года был нанесен не ранее 31.12.2018, в период с января 2019 года по март 2019 года.

Но было кое-что и из свежего

Например, ФНС указывала на нарушении условий контрактов ввиду поставки каменного угля на территорию Украины.

На это суд резюмировал, что довод уполномоченного органа о нарушении условий контракта ввиду поставки каменного угля на территорию Украины, в данном случае правового значения не имеет, поскольку покупатель имеет право распоряжаться товаром по своему усмотрению.

Дальше-больше

ФНС со ссылкой на указ Президента № 79 от 28.02.2022 указывал на недопустимость включения в реестр требований кредиторов требования кредитора, зарегистрированного в стране, совершающей недружественные действия в отношении РФ.

Суд отметил, что реализация кредитором, являющимся иностранным лицом, права на обращение в арбитражный суд не противоречит статье 4 АПК, направлена на защиту нарушенных исключительных прав.

Но самое главное: суд отмечает, что заявление о включении требований в реестр требований кредиторов было подано 25.10.2021, то есть за четыре месяца до принятия указа Президента от 28.02.2022 № 79. Таким образом, кредитор не преследовал цель причинения вреда должнику, действовал в рамках действующего на тот момент законодательства.

А сведений о совершении кредитором недружественных действий в отношении РФ уполномоченный орган не привел.

Остается открытым ряд вопросов: что было бы, если поляки направили ходатайство после 28.02.2022? И даже если и так, то о каких недружественных действиях в отношении РФ может идти речь при банкротстве частного бизнеса?

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