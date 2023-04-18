Как прекратить административное производство по предоставлению СЗВ-М: личный опыт

Приветствую всех.

Поскольку я являюсь судебным юристом, мне часто приходиться общаться с владельцами бизнесов. Очень больших и очень малых. Некоторым владельцам бизнеса иногда нужна не только квалифицированная помощь в суде, но и например надежный деловой партнер.

В частности в силу специфики своей работы являюсь генеральным директором их некоторых компаний. Естественное с оглядкой на аффилированность, конфликт интересов и прочее такое.

И вот, по одной такой компании главный бухгалтер проглядела срок по предоставлению отчетности по форме СЗВ-М за май и июнь 2022 года.

Ответственность за это предусмотрена ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП. Штраф небольшой: 300 – 500 руб., но сам факт быть привлеченным меня несколько коробил.

Решил обжаловать

На рандеву в ПФР не ходил, лишь позвонил и предупредил, что не приеду к ним на рассмотрение протокола.

Далее суд у мирового судьи. Вопрос был еще в том, чтобы не винить и не валить все на главного бухгалтера.

Гуглил практику и написал в суд бумагу, что не явлюсь на судебное заседание, плюс докинул им свою позицию по этому резонансному делу.

И вот 14.04 свершилось правосудие. Суд согласился с тем, что я нагуглил.

Суд с подачи ПФР привлекал меня к ответственности по ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП за непредставление сведений, предусмотренных п. 2.2 ст. 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.

Но... ФЗ от 14.07.2022 № 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 11 закона от 01.04.1996 № 27- ФЗ изложена в новой редакции, из которой исключен пункт 2.2. Статья 11 в новой редакции вступила в силу с 01.01.2023.

Таким образом, приведенные выше положения пункта 2.2 статьи 11 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ утратили силу.

Далее, фанфары для Конституции – статьей 54 Конституции гарантировано, что никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон.

Судебная матчасть

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 24.5 КоАП производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии такого обстоятельства как признание утратившими силу закона или его положения, устанавливающих административную ответственность за содеянное.

За исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность.

Согласно части 2 статьи 1.7 КоАП закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу.

То есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Положения части 2 статьи 1.7 и пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП являются взаимосвязанными. Они воспроизводят и конкретизируют соответствующие положения Конституции применительно к институту административной ответственности физических и юридических лиц.

При таких обстоятельствах производство по делу об административном правонарушении в отношении меня как генерального директора подлежало прекращению на основании пункта 5 части 1 статьи 24.5 КоАП.

Думаю ПФР (СФР) будет пробовать обжаловать. При судебном заседании ни одного бухгалтера не пострадало...

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