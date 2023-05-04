Крупные налоговые споры до времен инфоцыган

Всех приветствую.
Во времена, когда коучи и прочие персонажи только появлялись, крупные компании уже использовали разные схемы ухода от уплаты налога. Некоторые нижеперечисленные дела взяты из прошлого десятилетия.
Представляю вам несколько слайдов. Это конечно не соревнование хотелок (тут автор заменил словосочетание одной известной инфодамы), но их можно использовать на вебинарах и курсах.
Орифлэйм
Гурово-Бетон
Автотор
Королевская вода
МДМ-Банк
Северсталь
Эквант
Теперь, когда мы с вами пустили скупую слезу по тем временам, предлагаю самым пытливым из вас подписаться на мой ТГ-канал. Для получения вышеуказанных слайдов в HD пишите на почту на моем сайте.
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Комментарии4
Пётр Пустотачлен картеля
Вот это удача - лойеры торгуют слайдами!
Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
Да. Бесплатно 👌
alex
на кой эти слайды? скоро чистить придется инет от подобного спама.
Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
Эти слайды, например:
1. Лучшего восприятия информации, мозг воспринимает графику лучше букв.
2. Для того, чтобы не писать словами то, что есть на слайдах.
3. Показать визуализацию корпоративных и денежных отношений среди участников группы.