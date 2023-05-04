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Джей энд Кей Лоерз
Налоговые споры

Крупные налоговые споры до времен инфоцыган

Нестле, Автотор, Северсталь, Королевская вода, Орифлэйм.
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Крупные налоговые споры до времен инфоцыган
Иллюстрация: Diva Plavalaguna/pexels

Всех приветствую.

Во времена, когда коучи и прочие персонажи только появлялись, крупные компании уже использовали разные схемы ухода от уплаты налога. Некоторые нижеперечисленные дела взяты из прошлого десятилетия.

Представляю вам несколько слайдов. Это конечно не соревнование хотелок (тут автор заменил словосочетание одной известной инфодамы), но их можно использовать на вебинарах и курсах.

Орифлэйм

Дело Oriflame.jpg

Гурово-Бетон

Гурово Бетон_page-0001.jpg

Автотор

Дело Автотор_page-0001.jpg

Королевская вода

дело Королевской воды_page-0001.jpg

МДМ-Банк

дело МДМ банк_page-0001.jpg

Северсталь

Дело Северстали_page-0001.jpg

Эквант

Дело Эквант_page-0001.jpg

Теперь, когда мы с вами пустили скупую слезу по тем временам, предлагаю самым пытливым из вас подписаться на мой ТГ-канал. Для получения вышеуказанных слайдов в HD пишите на почту на моем сайте.

Реклама: ООО «Джей энд Кей Лоерз», ИНН: 9715287083

Джей энд Кей Лоерз

Джей энд Кей Лоерз

3816 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 12 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    Вот это удача - лойеры торгуют слайдами!

    • Логотип J&K Lawyers Russia
      J&K Lawyers Russia 4 минуты назад

      Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

      Да.  Бесплатно 👌

  • Логотип biyabem775
    biyabem775 9 минут назад

    alex

    на кой эти слайды? скоро чистить придется инет от подобного спама.

    • Логотип J&K Lawyers Russia
      J&K Lawyers Russia 1 минуту назад

      Управляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз

      Эти слайды, например:

      1. Лучшего восприятия информации, мозг воспринимает графику лучше букв.

      2. Для того, чтобы не писать словами то, что есть на слайдах.

      3. Показать визуализацию корпоративных и денежных отношений среди участников группы.

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