Вопрос о взыскании судебных расходов с налогового органа

Меня зовут Алексей Жуков. Арбитражный юрист.
Включен в рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (устойчивая практика).
Сразу к делу.
Данный пост обескуражит и расстроит тех, кто считает, что любой судебный процесс не может стоить больше 30-50 тыс. руб.
Общество обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ИФНС по городу Мурманску.
1️⃣Решением АС первой инстанции заявленные требования удовлетворены.
2️⃣Постановлением 13ААС решение изменено в части.
3️⃣Постановление АС Северо-Западного округа постановление 13ААС от оставлено без изменения.
В октябре 2022 года в суд поступило заявление Общества о взыскании судебных расходов в сумме 3 414 630 руб.⬆️
Общество неоднократно уточняло заявленные требования, в окончательном варианте просило взыскать с налогового органа судебные расходы в сумме 1 609 477 руб. 50 коп.⬇️
Как известно, к судебным издержкам относятся расходы, которые непосредственно связаны с рассмотрением дела и фактически понесены лицом.
Общество заключило договор с юридической компанией — стоимость услуг устанавливалась в размере 100 000 рублей в месяц.
Итоговая цена составила 4 300 000 рублей.
Акт оказания услуг описывать не буду, он на нескольких листах. Можно посмотреть в источнике, указан внизу.
Обществом представлен расчет стоимости оказанных по делу услуг (совершенных действий), с учетом уточнений.
Итого 2 024 500 руб., с учетом размера удовлетворенных требований (79,5%) – 1 609 477 руб. 50 коп
ИФНС стоимость каждой оказанной услуги (за единицу) не оспаривает. А вот Управление возражало против удовлетворения заявления в сумме превышающей 1 232 449 руб. с учетом пропорции.
Управление указывало и на короткую длительность судебных заседаний, и на однотипный характер работы (копировать/вставить) при подготовке текста апелляционной жалобы, который состоял из текста самого иска. Много разных причин указывало.
В общем, в результате рассмотрения дела общая сумма оспариваемых требований Общества составила 28 868 779 руб.
Сумма требований, рассмотренных в пользу Общества равна 22 926 439 руб., что составляет 79,5% от общей суммы исковых требований.
Соответственно расходы Общества в ходе рассмотрения дела в арбитражном суде первой, апелляционной и кассационной инстанций составляют 1 390 852 руб. 50 коп. (1 749 500*79,5%).
Вердикт суда: 👨⚖️
Взыскать с УФНС по Мурманской области в пользу Общества судебные расходы, связанные с рассмотрением дела в сумме 1 390 852 руб. 50 коп. В удовлетворении остальной части заявления отказать.
In addendis: рассмотрение апелляционной жалобы Управления состоится 11.07.23 в 12:30
Следить онлайн за заседанием можно здесь: http://schedule.arbitr.ru/.
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