Влияет ли слово «солидарно» на размер субсидиарной ответственности

Случай, когда судья сказал одно, а написал другое.

Рейтинг Российской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution – группа 3 (Устойчивая практика).

Для всей этой статьи хочется процитировать один очень популярный сериал в России — «… за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе…»

В настоящий момент веду спор по субсидиарной ответственности по тяжелой статье 61.11 закона о банкротстве — долги перед бюджетом.

Всем судебным юристам известно, что в соответствии со статьей 155 АПК в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, кроме составления протокола в письменном виде, ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи.

Протокол является дополнительным средством фиксирования данных о ходе судебного заседания.

Как следует из пункта 16 постановление Пленума ВАС от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», аудиозапись является основным средством фиксирования сведений о ходе судебного заседания, а также средством обеспечения открытости судебного разбирательства.

И вот случился случай — при оглашении резолютивной части (устно) судья говорит, что привлечь к субсидиарной ответственности КДЛ1 и КДЛ2. Что же, вердикт ясен, особенно когда есть решение ФНС, просуженное в трех инстанциях.

Ждем полный текст определения

И что же вижу, когда появляется резолютивная часть в картотеке арбитражных дел?

Появляется слово солидарно. Это значит, что обязательство нескольких должников равно. А при долевой субсидиарной ответственности каждый отдельный КДЛ должен только определенную судом сумму.

Получается, что в соответствии с аудиозаписью судебного заседания, резолютивная часть определения, отличается от резолютивной части определения, оглашенной в судебном заседании.

Таким образом, указание слова солидарно или его не указание в резолютивной части напрямую влияет на права каждого КДЛ.

Несовпадение оглашенной резолютивной части весьма существенно, так как отличается от текста резолютивной части изготовленного определения, что, безусловно, влияет на смысл принятого судебного акта.

В настоящий момент подана апелляционная жалоба. Удалось ли мне на этом основании отменить/изменить судебный акт, расскажу позднее.

Верховный суд РФ высказался о действиях КДЛ для привлечения их солидарно к субсидиарной ответственности

Суды обычно исходят из доказанности презумпции доведения должника до банкротства их совместными действиями, поскольку размер включенных в реестр требований кредиторов должника требований уполномоченного органа по основной задолженности, возникшей вследствие совершения должником налогового правонарушения, составляет свыше 50% от общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме долга.

Под действиями (бездействием) контролирующего лица, приведшими к невозможности погашения требований кредиторов следует понимать такие действия (бездействие), которые явились необходимой причиной банкротства должника, то есть те, без которых объективное банкротство не наступило бы.

Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между названными действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством (пункт 16 постановления Пленума ВС от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»).

Суды не учитывают, что изложенные в законе о банкротстве презумпции, являются опровержимыми и не лишают ответчиков возможности доказывать отсутствие оснований для удовлетворения предъявленных к ним требований.

Теперь о солидарно…

Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо друг от друга и действий каждого из них было достаточно для наступления объективного банкротства должника, названные лица также несут субсидиарную ответственность солидарно (пункт 8 статьи 61.11 закона о банкротстве).

Если несколько контролирующих должника лиц действовали независимо и действий каждого из них, существенно повлиявших на положение должника, было недостаточно для наступления объективного банкротства, но в совокупности их действия привели к такому банкротству, данные лица подлежат привлечению к субсидиарной ответственности в долях (пункт 1 статьи 61.11 закона о банкротстве, пункт 1 статьи 1064 ГК).

Что получается

В отсутствие доказательств соучастия ответчиков в реализации единого намерения по неправомерному получению должником налоговой выгоды у судов не имеется правовых оснований для возложения на них субсидиарной ответственности в солидарном порядке без выяснения роли каждого и причиненного непосредственно им ущерба.

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