Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.

Дело было в банкротстве. Практика по субсидиарной ответственности.

Сейчас веду обособленный спор по субсидиарной ответственности.

Требования КУ просты. В реестре требования уполномоченного органа составляют 99% РТК.

Предыстория

1. Налоговая проверка с 15 по 17 год.

2. В этот период у Должника было 2 ГД.

КДЛ 1 — реальный собственник (100% участник и ГД). В период ВНП срок полномочий составил 804 дня.

КДЛ 2 — номинальный ГД. Срок полномочий в период ВНП составил 292 дня.

3. КДЛ 1 решил должника слить и перевел бизнес во время проведения ВНП на такую же компанию — один сайт, один ОКВЭД, персонал перевел, товарный знак, один адрес. ФНС эту зеркальную компанию заметила.

4. Решения налоговой устояло в 3-х инстанциях. Попутно, изучив материалы налоговой проверке, судами сделан вывод о переводе бизнеса с должника в целях уклонения от уплаты налогов. Порядка 120 млн руб.

5. После апелляции по п.4, КДЛ 1 принимает решение (как единственный участник) на ликвидацию должника и становится ликвидатором. А затем, дружественный технический кредитор с долгом 500 тыс. руб. подает на банкротство. И исключается из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса.

6. АСГМ переходит к процедуре банкротства ликвидируемого должника.

7. ФНС заявляется в реестр.

8. Аффилированные компании (из решения ВНП) КДЛ 1 просятся в РТК, пробуют размыть требование ФНС. Суды и ФНС не пустили, указав на связь КДЛ 1 с этими компаниями.

9. КУ подает в суд заявление о привлечении к СО на КДЛ 1 и 2.

10. КДЛ 2 до предварительного судебного заседания обратился к адвокату. Следующее судебное заседание было назначено через 4 месяца. Адвокат за неделю до основного заседания звонит КДЛ 2 и говорит, что плотно занимается его делом.

11. В итоге КДЛ 2 в панике ищет нового представителя. Выходит на меня.

12. За эту неделю пишем пояснения. Выявляется схема аффилированности КУ и КДЛ 1.

13. Заявляется данная схема в суд, помимо других доводов. Суд справедливо отправил нас обратно. Т.к. заранее данные пояснения не были направлены другим лицам, участвующим в деле.

Итог: привлекли обоих КДЛ к СО солидарно.

Схема

КДЛ 2, всячески акцентируя, что он номинальный директор, и затаив обиду, решил не останавливаться.

Я заявил в территориальный налоговый орган, проводивший ВНП и УФНС по г. Москве — выявленную схему, с участием КУ, КДЛ 1 и его компаний в банкротстве.

Территориальный налоговый орган ответил, что все ок, информация принята.

А вот управление, предъявило требование КУ, о взыскании убытков (61.20 ФЗОБ) с лиц, которые не были им включены в заявление о СО (жены КДЛ 1, зеркальная компания, технические компании). Попутно указав, что моим доверителем кредитору представлены сведения, позволяющие пополнить конкурсную массу за счет иных лиц.

Итог:

КУ поданы заявление о взыскании убытков.

КУ готовит заявление о пересмотре определения о привлечении КДЛ к СО по вновь открывшимся обстоятельствам. (В успех этого дела я не верю.)

КУ заявил требования об исключении требования первого (технического) кредитора.

Мой доверитель просит суд отстранить КУ.

Продолжение следует.

Как вы можете увидеть, даже в самом тяжелом случае привлечения к СО (налоги) можно найти выход.

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