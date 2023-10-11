Номинального директора привлекли к субсидиарной ответственности. Тогда он пожаловался в ФНС на реального управленца.

Сейчас веду обособленный спор по субсидиарной ответственности.
Требования КУ просты. В реестре требования уполномоченного органа составляют 99% РТК.
Предыстория
1. Налоговая проверка с 15 по 17 год.
2. В этот период у Должника было 2 ГД.
КДЛ 1 — реальный собственник (100% участник и ГД). В период ВНП срок полномочий составил 804 дня.
КДЛ 2 — номинальный ГД. Срок полномочий в период ВНП составил 292 дня.
3. КДЛ 1 решил должника слить и перевел бизнес во время проведения ВНП на такую же компанию — один сайт, один ОКВЭД, персонал перевел, товарный знак, один адрес. ФНС эту зеркальную компанию заметила.
4. Решения налоговой устояло в 3-х инстанциях. Попутно, изучив материалы налоговой проверке, судами сделан вывод о переводе бизнеса с должника в целях уклонения от уплаты налогов. Порядка 120 млн руб.
5. После апелляции по п.4, КДЛ 1 принимает решение (как единственный участник) на ликвидацию должника и становится ликвидатором. А затем, дружественный технический кредитор с долгом 500 тыс. руб. подает на банкротство. И исключается из ЕГРЮЛ из-за недостоверности адреса.
6. АСГМ переходит к процедуре банкротства ликвидируемого должника.
7. ФНС заявляется в реестр.
8. Аффилированные компании (из решения ВНП) КДЛ 1 просятся в РТК, пробуют размыть требование ФНС. Суды и ФНС не пустили, указав на связь КДЛ 1 с этими компаниями.
9. КУ подает в суд заявление о привлечении к СО на КДЛ 1 и 2.
10. КДЛ 2 до предварительного судебного заседания обратился к адвокату. Следующее судебное заседание было назначено через 4 месяца. Адвокат за неделю до основного заседания звонит КДЛ 2 и говорит, что плотно занимается его делом.
11. В итоге КДЛ 2 в панике ищет нового представителя. Выходит на меня.
12. За эту неделю пишем пояснения. Выявляется схема аффилированности КУ и КДЛ 1.
13. Заявляется данная схема в суд, помимо других доводов. Суд справедливо отправил нас обратно. Т.к. заранее данные пояснения не были направлены другим лицам, участвующим в деле.
Итог: привлекли обоих КДЛ к СО солидарно.
Схема
КДЛ 2, всячески акцентируя, что он номинальный директор, и затаив обиду, решил не останавливаться.
Я заявил в территориальный налоговый орган, проводивший ВНП и УФНС по г. Москве — выявленную схему, с участием КУ, КДЛ 1 и его компаний в банкротстве.
Территориальный налоговый орган ответил, что все ок, информация принята.
А вот управление, предъявило требование КУ, о взыскании убытков (61.20 ФЗОБ) с лиц, которые не были им включены в заявление о СО (жены КДЛ 1, зеркальная компания, технические компании). Попутно указав, что моим доверителем кредитору представлены сведения, позволяющие пополнить конкурсную массу за счет иных лиц.
Итог:
КУ поданы заявление о взыскании убытков.
КУ готовит заявление о пересмотре определения о привлечении КДЛ к СО по вновь открывшимся обстоятельствам. (В успех этого дела я не верю.)
КУ заявил требования об исключении требования первого (технического) кредитора.
Мой доверитель просит суд отстранить КУ.
Продолжение следует.
Как вы можете увидеть, даже в самом тяжелом случае привлечения к СО (налоги) можно найти выход.
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Комментарии4
Сложно читать текст из-за ваших сокращений. Буквы на сайте уже платные?
Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
Пост отмодерирован и размещен на главной странице «Клерка». Теперь его нельзя редактировать.
Но для Вас распишем -
КУ - Конкурсный управляющий
ГД -генеральный директор
РТК - реестр требований кредиторов
КДЛ - контролирующее должника лицо
СО - субсидиарная ответственность
АСГМ - Арбитражный суд города Москвы
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
ВНП - выездная налоговая проверка
ФНС - федеральная налоговая служба
ЕГРЮЛ - единый государственный реестр юридических лиц
УФНС - управление федеральной налоговой службы.
Надеюсь, теперь чтение станет более приятным.
ВикторияГлавный бухгалтер
Читать, конечно сложновато, но история очень интересная. Ждем чем дело кончится.
Жуков АлексейУправляющий партнерООО Джей энд Кей Лоерз
Увы, не могу внести изменения, быть может @ToT нам поможет?