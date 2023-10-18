Представьте себе ситуацию, что директор вашего контрагента, с которыми вы работаете несколько лет заявил налоговому органу, что он номинальный

РейтингРоссийской Арбитражной Ассоциации (РАА) — категория Разрешение споров / судебная практика (государственные суды) | Litigation and Dispute Resolution — группа 3 (Устойчивая практика).

Свежее от Арбитражного суда Московского округа, сентябрь 2023.

«Номинальность» директора не может являться основанием для установления факта искажения сведений об объектах налогообложения.

Развитие событий

Инспекцией проведена выездная налоговая проверка ООО № 1 за 2018 г. По результатам проверки вынесено Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 03.12.2021 (далее — Решение).

По результатам проверки налоговый орган установил неуплату НДС за 2 квартал 2018 года — 9 847 039 руб., налога на прибыль за 2018 год — 10 941 154 руб.

Обществу предложено уплатить указанные суммы налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций, а также пени и штраф, предусмотренный пунктом 1 статьи 122 НК.

Не согласившись с вышеуказанным Решением, ООО № 1 обратилось в вышестоящий налоговый орган с апелляционной жалобой.

Решением от 17.03.2022 УФНС по г. Москве оставило Решение Инспекции без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. ООО № 1 обратились в арбитражный суд с требованием о признании оспариваемого решения Инспекции недействительным.

Удовлетворяя заявленные требования, суды пришли к выводу, что материалами проверки не доказано получение заявителем необоснованной налоговой выгоды вследствие искажения заявителем сведений о фактах хозяйственной деятельности с ООО № 2.

Как следует из материалов дела, в оспариваемом Решении Инспекция пришла к выводу, что ООО №1 не имело права относить на расходы в целях налогообложения сумму экономически неоправданных расходов по работам (услугам) и сумм налоговых вычетов НДС по взаимоотношениям с ООО № 2 за 2018 год.

Из материалов дела следует, что между ООО № 1 и ООО № 2 заключен договор субподряда от 28.12.2017, в соответствии с п. 1.1 которого субподрядчик обязуется по проектной документации № ИМ-13-4010-Б-Р-1Э в установленный договором срок выполнить работы по устройству декоративного гранитного мощения на объекте строительства: «Калининско-Солнцевской линии метрополитена от ст. метро «Раменки до ст. метро «Рассказовка». Этап: «Благоустройство». 1 этап: Участок от ст. «Раменки» до ст. «Озерная площадь», включая станционный комплекс ст. «Мичуринский проспект».

По мнению налогового органа, ООО № 2 не могло поставить плитку шестигранник в связи с отсутствием реальных поставщиков гранитной плитки, численности, имущества и транспорта, в связи с чем инспекцией сделан вывод о фиктивности всех документов при оформлении сделок с ООО № 2 с единственной целью уменьшить налоговые обязательства.

ООО № 2 представило в ходе выездной налоговой проверки документы, подтверждающие приобретение товара у ООО № 3 по цепочке поставщиков.

Судом установлено, что у ООО № 1 отсутствовали основания сомневаться в ненадлежащем поведении контрагента.

Заключая договор субподряда от 28.12.2017 № 07/17-МП-БО, ООО № 1 не знало и не могло знать о том, что ФИО 1, указанный в качестве директора и учредителя компании в учредительных документах, впоследствии будет опровергать эту информацию.

Корпоративный конфликт

В период проведения налоговой проверки в Арбитражном суде Республики Татарстан рассматривалось дело № А65-20885/2020 по иску ФИО № 2 (истец) к ФИО № 1 (ответчик) об исключении участника из ООО № 2.

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.10.2020 по данному делу исковые требования удовлетворены.

В данном решении суд установил, что истец, заявляя требование об исключении ответчика из состава участников общества, сослался на то обстоятельство, что ответчик в ходе налоговой проверки с целью избежать налоговой и административной ответственности сообщил налоговому органу, что он является номинальным участником и номинальным руководителем общества, чем полностью парализовал деятельность общества.

Ответчик посредством сервиса подачи электронных документов «Мой арбитр» 05.10.2020 направил суду заявление, в котором исковые требования признал в «полном объеме».

Проверка контрагента

Перед заключением договора субподряда от 28.12.2017 ООО № 1 провело проверку контрагента ООО № 2 на возможные деловые риски.

В целях соблюдения параметров должной осмотрительности, проверка проведена с использованием специализированных программ («СПАРК РИСКИ», «КОНТУР ФОКУС» и др. ресурсов), у контрагента запрошен комплект учредительных документов, сведения о наличии ресурсов для выполнения обязательств по договору и паспорт директора.

На основании представленных документов сформировано досье и принято решение о заключении договора с данным контрагентом.

Заявление о недостоверности сведений о нем как об учредителе и директоре ООО № 2 в ЕГРЮЛ не подавало.

Протокол допроса подписан под давлением сотрудников инспекции.

17.07.2019 ФИО № 1 обратился в Арбитражный суд Республики Татарстан с заявлением к МИФНС № 18 по Республике Татарстан о признании незаконными действий по внесению записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений в отношении его.

В ходе рассмотрения дела № А65-21248/2019 (решение Арбитражного суда Республики Татарстан от 01 декабря 2019 года), ФИО № 1 утверждал, что его показания неверно трактованы сотрудниками налогового органа, протокол опроса подписан под давлением.

Налоговым органом не проводилась почерковедческая экспертиза.

Противоречивые показания и номинальность директора

Таким образом, суд установил, что показания ФИО № 1 имеют противоречивый характер, следовательно, не могут являться достаточным основанием для установления в действиях ООО № 1 состава налогового правонарушения.

Сама по себе «номинальность» директора ФИО № 1 не может являться основанием для установления факта искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.

Ошибки инспекции при ВНП.

Инспекцией не производился допрос работников ООО № 3 (субподрядчик ООО № 1).

В оспариваемом решении указано, что ООО № 1 не представило документы, подтверждающие транспортировку товара от ООО № 2. Однако в акте налоговой проверки в списке предоставленных документов указано о представлении товарно-транспортных накладных за период 2017–2018 гг.

Налоговым органом не представлено доказательств того, что ООО № 1 было известно о нарушениях, допущенных ООО № 2, а также того, что ООО № 1 действовало с ним согласованно - исключительно с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

Итог

Обстоятельства, предусмотренные пунктом 1 статьи 54.1 НК, ни обстоятельства, предусмотренные пунктом 2 статьи 54.1 НК, исключающие получение налоговой выгоды, налоговым органом не доказаны.

Реальность операций с указанным контрагентом не оспорена.

Причинения ущерба бюджету в результате не декларирования налоговых обязательств либо отражения операций вне подлинного экономического смысла сделок Инспекцией не доказано и судом не установлено.

ООО № 2 оплатило НДС, был сформирован экономический источник для вычета. ООО № 1 имело право относить на расходы в целях налогообложения сумму расходов по работам (услугам) по взаимоотношениям с ООО № 2, все необходимые условия для возмещения НДС, предусмотренные пунктом 1 статьи 172 НК имели место в спорных налоговых периодах.

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