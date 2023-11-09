«Повторное» требование о привлечении к субсидиарной ответственности в одном деле

Предлагаю для изучения случай (редчайший) — два заявления по субсидиарной ответственности в одном деле. Сначала привлекли явных управленцев, а потом опять включилось УФНС по г. Москве, нашли остальных и их тоже привлекли.

Дело Тэском

Определением арбитражного суда г. Москвы от 14.10.2019 заявление конкурсного управляющего (КУ) удовлетворено в части привлечения к субсидиарной ответственности ФИО 1, ФИО 2, в остальной части требований КУ отказано.

Постановлением 9ААС от 03.03.2020 определение Арбитражного суда г. Москвы от 14.10.2019 отменено, привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Тэском» ФИО 1️⃣ и ФИО 2️⃣ в размере 876 485 571, 47 руб.

В удовлетворении заявления в остальной части КУ отказано.

В Арбитражный суд города Москвы поступило новое заявление УФНС по городу Москве о привлечении ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3️⃣, ФИО 4️⃣, ООО «Позитив БИО», ООО «ТОП ЛАЙН», ФИО 5️⃣, ФИО 6️⃣, ФИО 7️⃣ к субсидиарной ответственности в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «ТЭСКОМ» в размере 876 485 571,47 рублей.

Всю историю движения дела между судами я опущу, так как их было очень много. Но ее можно легко изучить в начале самого последнего судебного акта по ссылке ниже.

После двух пересмотров дела 9ААС 25.10.2023 решил так: УФНС по г. Москве в рамках заявления о субсидиарной ответственности заявило новые основания — иные действия КДЛ, то есть иные фактические обстоятельства спора и привлек всех новых заявленных инспекцией КДЛ к субсидиарной ответственности.

Если быть конкретней, то действия совершенные контролирующими должника лицами (КДЛ), были установлены по материалам выездной проверки.

Комментарий

В этом деле УФНС по г. Москве ссылалось на иные обстоятельства, которые послужили причиной для нового обращения с заявлением о субсидиарной ответственности, и которые, не исследовались при рассмотрении первого заявления.

Определение АСГМ (первое заявление по СО).

Определение АСГМ (новое заявление по СО, после пересмотра).

Судебный акт 9ААС (новое заявление по СО, после пересмотра).

И конечно, мой ТГ-канал, там новости и моя практика появляются быстрее.

Реклама: ООО «Джей энд Кей Лоерз», ИНН: 9715287083