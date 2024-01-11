В настоящее время, участвую в одном споре о привлечении к субсидиарной ответственности.

Любопытной деталью в нем стала раскрытая мною схема — попытка установить контроль за процедурой банкротства через конкурсного управляющего.

В настоящей статье приведу пример из практики, который позволяет увидеть как назначали «своих» управляющих и что из этого выходит.

Неформальная договоренность о контроле за банкротством.🔞

Случай ноября 2023

Чаще всего раскрыть схемы и достучаться до судов получается лишь в вышестоящих судах — Округ или Верховный суд.

Сегодня речь пойдет о попытке назначить своего конкурсного управляющего, чтобы контролировать процедуру должника.

Дело было в Пенькове Москве. 3 915 966 296,66 рублей.

Обстоятельства

Хитрые люди «сливают» компанию по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Конкурсным управляющим надо ставить своего человека.

Чтобы реализовать такую схему, нужны люди проверенные и которые по голым 🧦вечеринкам не ходят.

В описываемом случае, самым проверенным, расторопным, да и вообще первым кредитором🤓, при таком раскладе, чисто случайно оказалась компания «Астра», которая, конечно, никак с должником не аффилирована🤌. На первый взгляд.👀

Компания «Астра» в заявлении просила утвердить конкурсным управляющим З*****.

Арбитражный суд Московской области: ни слова больше, сказано — сделано. И утвердил З***** управляющим.

Вышестоящие инстанции — 🙈🙉

Затем «Астра» уступила свое право требования Б**** и ушла в закат.🌅 Произошло это замечательное событие 06.05.2022

Как раскрыли схему!?🙄

Б**** заключил с должником договор займа от 08.02.2022, по условиям которого предоставил должнику заем в сумме 1 000 000 руб. на срок 10 дней под 20 % годовых, что лишено экономической целесообразности.

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15.04.2022 в Арбитражный суд города Москвы поступил иск Б**** к должнику о взыскании долга по договору займа от 08.02.2022. Решением суда от 29.07.2022, вынесенным в порядке упрощенного производства, иск Б**** удовлетворен. Данное решение вступило в законную силу 07.10.2022.

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В судебном заседании 26.05.2022 по проверке обоснованности заявления «Астра», его представитель поддержал заявление о банкротстве должника несмотря на то, что уже 06.05.2022 «Астра» уступило Б****. задолженность должника. При этом представитель «Астра» также обладал доверенностью от Б**** и сразу заявил, что последний настаивает на утверждении в качестве конкурсного управляющего З*****.

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Однако уже 21.06.2022 Б**** опубликовал сообщение о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника и подал заявление в суд, то есть до вступления в законную силу решения суда от 29.07.2022 по делу своему иску.

При таких данных, Верховный суд пришел к выводам, что логичным объяснением таким согласованным действиям должника, «Астра» и предпринимателя Б**** является неформальная договоренность о мерах, направленных на назначение связанного с ними арбитражного управляющего. И отправил всех на второй круг.

Источник.

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