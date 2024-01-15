Джей энд Кей Лоерз
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Джей энд Кей Лоерз
Выездные налоговые проверки

Уважай меня — я налоговая

В ФНС нужно направлять документы, а не что попало.
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Уважай меня — я налоговая
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Добрый день. Я (Жуков Алексей) являюсь арбитражным юристом (практика Пленума ВС, рейтинги Российской газеты и Российской арбитражной ассоциации).

Сейчас по одному делу ищу практику по доказательствам, которые представлены в суд в электронном виде и не читаемы.

Вот, что встретилось мне, правда по линии ВНП

В рамках проведения комплексной выездной налоговой проверки деятельности Общества по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов, страховых взносов Инспекция на основании пункта 1 статьи 93 НК выставила требование о представлении в течение 10 рабочих дней со дня получения этого требования документов и информации, касающихся деятельности налогоплательщика.

По ходатайству Общества решением Инспекции срок представления документов по требованию продлен.

Установив, что в установленный срок требование Обществом не исполнено, Инспекция в порядке пункта 1 статьи 101.4 НК составила акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК налоговых правонарушениях.

Решением Инспекции Общество привлечено к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 126 НК, в виде штрафа в размере 44 800 руб.

Решением Управления решение Инспекции отменено в части начисления штрафа по пункту 1 статьи 126 НК в сумме 200 руб. (универсальный передаточный документ (счет-фактура), выставленный контрагентом, фактически был представлен); в остальной части решение Инспекции оставлено без изменения.

Общество обжаловало решения Инспекции и Управления в судебном порядке.

В рассматриваемом случае суды установили, что Общество в установленный срок не представило запрошенные Инспекцией документы, содержащие необходимую информацию для проведения контрольных мероприятий в рамках выездной налоговой проверки:

  1. Ведение истребованных документов бухгалтерского учета предусмотрено учетной политикой Общества

  2. При этом с заявлением в Инспекцию о невозможности представить в установленные сроки документы с обоснованием причин Общество не обращалось, доказательств утраты запрашиваемых документов налогового учета не представило.

  3. Довод Общества о том, что по требованию налогового органа истребованные документы были представлены своевременно и в надлежащем качестве, что подтверждается регистрацией налоговым органом без каких-либо замечаний сопроводительного письма Общества об их направлении, был исследован судами и отклонен.

Как установили суды, фактически идентифицировать представленные в последний день срока Обществом документы не представлялось возможным, так как электронный образ документов был отсканирован в низком качестве («изображение размыто»).

Письмом Инспекция уведомила Общество о том, что данные документы не могут считаться представленными в надлежащем виде.

Скоро проверю на своей практике — работает данный довод в арбитраже.

Подробности в ТГ-канале.

Случай и мой ТГ-Канал.

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Комментарии

3
  • Valhallian
    адвокат

    а номер дела по спору с налоговой можно?
    в 2014 году немного поиздевался над налоговой - сформировал сканы счетов-фактур, ужав их до 4х на лист. Чисто технически с лупой разглядеть можно было - прокатило.
    Тут, думаю, всё будет зависеть от субъективной оценки степени читаемости.

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