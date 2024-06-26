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Джей энд Кей Лоерз
Налоговые споры

Свидетель скажет ФНС сколько начислить Вам налогов

Если конечно Вы уходите от их уплаты.
Свидетель скажет ФНС сколько начислить Вам налогов
Иллюстрация: Джей энд Кей Лоерз

Как применить расчетный метод исчисления налога в случае, если налогоплательщик не представил документы, подтверждающие размер полученного от сдачи имущества в аренду дохода?

ИП сдавал в аренду и реализовывала собственное недвижимое имущество, применяя УСН с объектом налогообложения «доходы».

ФНС провела выездную налоговую проверку предпринимателя по вопросу правильности исчисления и своевременности уплаты (удержания, перечисления) налогов и сборов, страховых взносов за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2019 г.

По результатам проверки принято решение о привлечении ИП к ответственности за совершение налогового правонарушения.

ИП были начислены обязательные платежи в общей сумме более 3 млн руб., в том числе:

  • около 2 млн руб. налога по УСН за 2017 – 2019 гг.;

  • около 360 тыс. руб. пеней за неполную уплату налога по УСН и более 387 тыс. руб. штрафа по п. 1 ст. 122 Налогового кодекса;

  • страховые взносы за 2017 г. – более 135 тыс. руб., за 2018 г. – около 124 тыс. руб., за 2019 г. – около 57 тыс. руб.;

  • пени в размере около 54 тыс. руб.;

  • и штраф по п. 1 ст. 122 НК в размере более 63 тыс. руб. за неполную уплату страховых взносов за 2017–2019 гг. в результате занижения налоговой базы;

  • 1 тыс. руб. штрафа по п. 1 ст. 119 НК за непредставление в установленный срок налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за 2018 и 2019 гг.;

  • 600 руб. штрафа по п. 1 ст. 126 НК за непредставление в установленный срок трех документов.

В обоснование правомерности начисления налога по УСН, страховых взносов в сумме около 39 тыс. руб., пеней и штрафа налоговый орган указал на занижение предпринимателем дохода, полученного от сдачи имущества в аренду.

ФНС установила, что ИП использовала недвижимое имущество в предпринимательской деятельности с целью систематического получения дохода в виде арендной платы.

Это подтверждают:

  • договоры аренды;

  • свидетельские показания арендаторов;

  • факты освобождения от уплаты налога на имущество физических лиц;

  • множественность однородных сделок.

ИП сдавал объекты недвижимости физическим лицам и получал арендную плату наличными денежными средствами, при этом ИП не учитывал соответствующие суммы при определении налоговой базы.

В ходе проверки налогоплательщик не представил документы, подтверждающие размер полученной арендной платы.

В связи с этим налоговая определила размер дохода, полученного от сдачи имущества, с учетом свидетельских показаний арендаторов о сумме арендных платежей и сроках аренды, а также условий договоров аренды по взаимоотношениям с арендаторами.

Ввиду отсутствия возможности иного учета доходов обязанность по уплате налога по УСН определена расчетным путем применительно к подп. 7 п. 1 ст. 31 НК – на основании объективных и соответствующих действительности сведений о стоимости аренды объекта недвижимости.

Суды встали на строну ИП

3 апреля 2023 г. АС Челябинской области прекратил производство по заявлению о признании незаконным решения управления, частично удовлетворив требования предпринимателя. Решение инспекции было признано недействительным в части доначисления налога по УСН за 2017–2019 гг. в сумме более 237 тыс. руб., страховых взносов за 2017–2019 гг. в сумме около 39 тыс. руб., соответствующих сумм пеней и штрафа. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Вышестоящие суды с этим согласились.

Суды исходили из того, что в силу положений ст. 89, 90, 101 НК свидетельские показания являются источником информации о каких-либо обстоятельствах и не могут служить единственным и достаточным доказательством, безусловно подтверждающим факт получения предпринимателем денежных средств от физических лиц в том размере, который вменяется налогоплательщику.

Иных документов, подтверждающих сумму полученного предпринимателем дохода, помимо протоколов допроса свидетелей, в материалах выездной налоговой проверки не имеется; расчет подлежащего к доплате налога на доходы физических лиц определен налоговым органом предположительно.

Также суды отметили, что свидетельские показания, пусть и сопоставимые с условиями договоров аренды, не могут являться достаточными и подтверждающими факт получения предпринимателем денежных средств от физических лиц во вмененном инспекцией размере.

Верховный суд РФ.

ФНС обратилась в Верховный Суд.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС напомнила, что в соответствии с п. 3 и 8 ст. 23 НК налогоплательщики обязаны вести в установленном порядке учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, и в течение пяти лет обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено НК.

По общему правилу налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот.

Как пояснил Верховный Суд, в случае совершения налогоплательщиками действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, в том числе отсутствие учета доходов и расходов, либо ведение учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчислить налоги, в силу подп. 7 п. 1 ст. 31 НК сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, подлежит определению расчетным способом на основании имеющейся у налогового органа информации о налогоплательщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках.

ВС сослался на разъяснения, данные в п. 8 Постановления Пленума ВАС от 30 июля 2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой НК РФ», согласно которым, при определении налоговым органом сумм налогов, подлежащих уплате налогоплательщиком в бюджетную систему РФ, расчетным путем должны быть определены не только доходы налогоплательщика, но и его расходы.

Бремя доказывания того, что размер доходов или расходов, определенный налоговым органом по правилам подп. 7 п. 1 ст. 31 НК, не соответствует фактическим условиям экономической деятельности налогоплательщика, возлагается на последнего, поскольку именно он несет риски, связанные с возникновением оснований для применения налоговым органом расчетного метода определения сумм налогов.

Это обусловлено тем, пояснил ВС, что в случае применения расчетного метода начисления налогов достоверное исчисление налогов невозможно по объективным причинам.

Налоги могут быть исчислены достоверно только при надлежащем оформлении учета доходов и расходов, в то время как применение расчетного метода предполагает исчисление налогов с той или иной степенью вероятности (Постановление Президиума ВАС от 22 июня 2010 г. № 5/10).

При применении расчетного способа налоговому органу достаточно представить доказательства, разумно обосновывающие произведенную им оценку доходов (расходов), которые могли быть получены (понесены) налогоплательщиком в рамках осуществляемой им экономической деятельности, а налогоплательщик – вправе представлять доказательства, уточняющие расчет налогового органа.

При этом, подчеркнул Верховный Суд, к налоговому органу не могут предъявляться требования по обеспечению такой же степени точности расчета, производимого по правилам подп. 7 п. 1 ст. 31 НК, которая должна была быть обеспечена самим налогоплательщиком.

Стандарт доказывания размера полученных доходов в условиях недобросовестных действий налогоплательщика не может быть аналогичным с ситуацией, когда факт получения дохода оформляется налогоплательщиком надлежащим образом.

В ином случае недобросовестное лицо, получающее арендную плату посредством наличного расчета и уклоняющееся от уплаты налога, оказывается в более благоприятном правовом положении по сравнению с добросовестным налогоплательщиком.

Налоговый кодекс также не содержит ограничений в отношении видов доказательств, которыми может быть подтверждена величина доходов или расходов.

Данная норма не ограничивает налоговый орган в возможности использования показаний свидетелей в целях подтверждения обстоятельств, имеющих значение для определения масштабов деятельности налогоплательщика и, соответственно, для оценки ее потенциальной доходности (прибыльности).

В рассматриваемом случае, Верховный Суд сделал вывод о наличии в ее действиях признаков сокрытия дохода от налогообложения.

Документы, позволяющие осуществить налоговый контроль и определить действительные налоговые обязательства, предприниматель не представил.

При таких обстоятельствах, у налогового органа имелись основания для определения прав и обязанностей предпринимателя, исходя из подлинного экономического содержания его деятельности, и исчисления налога по УСН применительно к подп. 7 п. 1 ст. 31 НК.

Судебные акты отменены.

Арбитражный юрист Жуков Алексей

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