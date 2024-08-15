Если нужно, налоговая выдумает документ и на основании него взыщет налог

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

Классика

ВНП. Решение о привлечении к налоговой ответственности. Налогоплательщик оспаривает решение.

При рассмотрении дела суд приостановил действие решения ИФНС.

Налоговая сразу в «дамки»

После приостановления судом действия решения налогового органа, ФНС направила судебному приставу исполнительный документ — акт о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика.

Всё в музыканты не годитесь...

Налогоплательщик попросил признать такой АКТ не подлежащим исполнению.

Две инстанции так и поступили, объяснив это тем, что спорный акт не отражает действительные налоговые обязательства компании. Более того, такого документа, как акт органа, осуществляющего контрольные функции, вообще нет в НК.

Налоговый ход конем

ФНС обжаловала судебные акты в кассацию. Но и там ее ждал не успех.

Суд округа напомнил инспекции, что она вынесла акт о взыскании долга за счет имущества компании — именно акт, а не постановление.

А это не соответствует НК.

Из названного акта невозможно установить действительные налоговые обязательства налогоплательщика, их происхождение, а также основания для взыскания спорной суммы.

И раз такой документ вообще не предусмотрен в НК, то и признать его законным и исполнить нельзя.

Дело тут

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

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