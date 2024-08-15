Если нужно, налоговая выдумает документ и на основании него взыщет налог

Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Классика
ВНП. Решение о привлечении к налоговой ответственности. Налогоплательщик оспаривает решение.
При рассмотрении дела суд приостановил действие решения ИФНС.
Налоговая сразу в «дамки»
После приостановления судом действия решения налогового органа, ФНС направила судебному приставу исполнительный документ — акт о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика.
Всё в музыканты не годитесь...
Налогоплательщик попросил признать такой АКТ не подлежащим исполнению.
Две инстанции так и поступили, объяснив это тем, что спорный акт не отражает действительные налоговые обязательства компании. Более того, такого документа, как акт органа, осуществляющего контрольные функции, вообще нет в НК.
Налоговый ход конем
ФНС обжаловала судебные акты в кассацию. Но и там ее ждал не успех.
Суд округа напомнил инспекции, что она вынесла акт о взыскании долга за счет имущества компании — именно акт, а не постановление.
А это не соответствует НК.
Из названного акта невозможно установить действительные налоговые обязательства налогоплательщика, их происхождение, а также основания для взыскания спорной суммы.
И раз такой документ вообще не предусмотрен в НК, то и признать его законным и исполнить нельзя.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
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Комментарии1
не взыщет (в заголовке) а попытается взыскать. Не удивилась, ФНС-шники часто "выпускают" спорные документы. Иногда мне кажется, что там проходят преддипломную практику студенты, которые и создают "такие" документы