Как оспорить доверенность инспектора, заверенную начальником инспекции

Когда все способы хороши, но не полезны.

Мне нужна твоя доверенность и мотоцикл🏍

Вероятно, именно эти слова произносил бы персонаж А. Шварценеггера в фильме «Терминатор 2», если бы представлял интересы любого лица против налогового органа в суде.

Но сегодня, в то время как из прошлого никто никого не присылал, я расскажу о случае, который занял умы и время трех инстанций арбитражных судов.

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

Случай не простой, но не клинический

Юрлицо обратилось с иском к инспекции и УФНС о признании недействительной доверенности о предоставлении полномочий главному государственному налоговому инспектору юридического отдела инспекции, удостоверенную начальником инспекции.

Юрлицо полагало, что имеется нарушение его прав оспариваемой доверенностью, поскольку она предоставляет возможность указанному в ней доверенному лицу (сотруднику инспекции) являться источником доказательств и пояснений, способных быть положенными в основу принимаемых в последующем судебных актов в отношении юрлица.

Также, по его мнению, у него имеется возможности оспаривать доверенность в порядке, предусмотренном главой 13 АПК как одностороннюю сделку.

Что-то новое

При этом, юрлицо ссылалось на неправомочность инспекции представлять интересы ФНС по налоговым спорам в судах, поскольку положение о ней не утверждено Минфином 👏 (глубина изучения материалов достойная).

Какова же причина такого иска?

Все прозаично — решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.06.2023 с юрлица взыскано в доход бюджета соответствующего уровня задолженность на общую сумму в размере 108 974 030 руб. 66 коп.

А судьи что?

Действительно, по смыслу главы 10 ГК доверенность является односторонней сделкой 💬.

Они посчитали, что все вышеуказанные обстоятельства не относятся к числу оснований признания недействительной доверенности как односторонней сделки, в порядке, предусмотренном главой 9 ГК.

К тому же юрлицо не является её стороной, в связи с чем не может требовать признание доверенности недействительной, как оспоримой сделки (п. 2 ст. 166 ГК, п. 78 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ч. первой ГК РФ»).

Суд первой инстанции, счел оспариваемый документ процессуальным, поскольку он уполномочивает представителя налогового органа на участие в рассмотрении дела судом, а не на совершение каких-либо гражданско-правовых сделок.

Таким образом, поданный юрлицом иск об оспаривании процессуальной доверенности на представление интересов стороны в судебном разбирательстве направлен не на защиту субъективного материального права, а на оспаривание процессуальных полномочий представителя другой стороны по иному делу, проверка которых возможна в соответствии с нормами процессуального законодательства, а не гражданского законодательства о недействительности сделок.

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

Гуманный суд

В данном случае, суду следовало отказать юрлицу в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК.

Однако возращение судом такого искового заявления не влечет для юрлица более негативных последствий, чем отказ в его принятии (поскольку означает возможность повторного обращения в суд с исковым заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения).

Случай, конечно, интересный — любым способом не дать взыскать деньги в бюджет и поэтому может быть полезен налоговым консультантам.

Что еще может быть полезным

Если уж и раскладывать судебный процесс на молекулы, то такое точно лишним не будет.

Замечания на протокол

В рассматриваемом случае, юрлицо указывало, что отсутствует в материалах дела материальный носитель видеозаписи онлайн-заседания в режиме веб-конференции от 30.05.2023 г., не отражены технические сбои в протоколе судебного заседания на бумажном носителе, время подключения и отключения судом представителя юрлица для участия в онлайн-заседании в режиме веб-конференции.

Далее произошло что-то эпическое — суд предоставил запись с камер внутреннего видеонаблюдения из зала судебного заседания (ст. 41 АПК).

Но у суда свои аргументы

Технические сбои, время подключения и отключения при участии представителей в судебном заседании с использованием системы веб-конференции в протоколе судебного заседания с учетом положений ст. 155 АПК отражению не подлежат.

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