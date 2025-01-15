Джей энд Кей Лоерз
Судебная практика по налоговым спорам

Как оспорить доверенность инспектора, заверенную начальником инспекции

Когда все способы хороши, но не полезны.
Как оспорить доверенность инспектора, заверенную начальником инспекции
Иллюстрация: rawpixel.com/freepik

Мне нужна твоя доверенность и мотоцикл🏍

Вероятно, именно эти слова произносил бы персонаж А. Шварценеггера в фильме «Терминатор 2», если бы представлял интересы любого лица против налогового органа в суде.

Но сегодня, в то время как из прошлого никто никого не присылал, я расскажу о случае, который занял умы и время трех инстанций арбитражных судов.

Арбитражный юрист Жуков Алексей

Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098

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Случай не простой, но не клинический

Юрлицо обратилось с иском к инспекции и УФНС о признании недействительной доверенности о предоставлении полномочий главному государственному налоговому инспектору юридического отдела инспекции, удостоверенную начальником инспекции.

Юрлицо полагало, что имеется нарушение его прав оспариваемой доверенностью, поскольку она предоставляет возможность указанному в ней доверенному лицу (сотруднику инспекции) являться источником доказательств и пояснений, способных быть положенными в основу принимаемых в последующем судебных актов в отношении юрлица.

Также, по его мнению, у него имеется возможности оспаривать доверенность в порядке, предусмотренном главой 13 АПК как одностороннюю сделку.

Что-то новое

При этом, юрлицо ссылалось на неправомочность инспекции представлять интересы ФНС по налоговым спорам в судах, поскольку положение о ней не утверждено Минфином 👏 (глубина изучения материалов достойная).

Какова же причина такого иска?

Все прозаично — решением Арбитражного суда Свердловской области от 06.06.2023 с юрлица взыскано в доход бюджета соответствующего уровня задолженность на общую сумму в размере 108 974 030 руб. 66 коп.

А судьи что?

Действительно, по смыслу главы 10 ГК доверенность является односторонней сделкой 💬.

Они посчитали, что все вышеуказанные обстоятельства не относятся к числу оснований признания недействительной доверенности как односторонней сделки, в порядке, предусмотренном главой 9 ГК.

К тому же юрлицо не является её стороной, в связи с чем не может требовать признание доверенности недействительной, как оспоримой сделки (п. 2 ст. 166 ГК, п. 78 постановления Пленума ВС от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I ч. первой ГК РФ»).

Суд первой инстанции, счел оспариваемый документ процессуальным, поскольку он уполномочивает представителя налогового органа на участие в рассмотрении дела судом, а не на совершение каких-либо гражданско-правовых сделок.

Таким образом, поданный юрлицом иск об оспаривании процессуальной доверенности на представление интересов стороны в судебном разбирательстве направлен не на защиту субъективного материального права, а на оспаривание процессуальных полномочий представителя другой стороны по иному делу, проверка которых возможна в соответствии с нормами процессуального законодательства, а не гражданского законодательства о недействительности сделок.

Арбитражный юрист Жуков Алексей

Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098

www.t.me

Гуманный суд

В данном случае, суду следовало отказать юрлицу в принятии искового заявления на основании п. 1 ч. 1 ст. 127.1 АПК.

Однако возращение судом такого искового заявления не влечет для юрлица более негативных последствий, чем отказ в его принятии (поскольку означает возможность повторного обращения в суд с исковым заявлением после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения).

Случай, конечно, интересный — любым способом не дать взыскать деньги в бюджет и поэтому может быть полезен налоговым консультантам.

Что еще может быть полезным

Если уж и раскладывать судебный процесс на молекулы, то такое точно лишним не будет.

Замечания на протокол

В рассматриваемом случае, юрлицо указывало, что отсутствует в материалах дела материальный носитель видеозаписи онлайн-заседания в режиме веб-конференции от 30.05.2023 г., не отражены технические сбои в протоколе судебного заседания на бумажном носителе, время подключения и отключения судом представителя юрлица для участия в онлайн-заседании в режиме веб-конференции.

Далее произошло что-то эпическое — суд предоставил запись с камер внутреннего видеонаблюдения из зала судебного заседания (ст. 41 АПК).

Но у суда свои аргументы

Технические сбои, время подключения и отключения при участии представителей в судебном заседании с использованием системы веб-конференции в протоколе судебного заседания с учетом положений ст. 155 АПК отражению не подлежат.

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