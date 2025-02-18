НДС и свекла

Корешки
В рамках контракта общество ввозит на территорию РФ (т.е. импортируете) семена сахарной свеклы (код по ТН ВЭД РФ: 1209100000), уплачивая НДС на таможне по налоговой ставке 20 процентов.
Семена сахарной свеклы поименованы в Перечне продовольственных товаров с кодом 01.13.72 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (далее – ОКПД).
Данная товарная позиция отнесена к группе 01.13 «Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды».
Оформление импорта
В таможенной декларации в графе описание и характеристика товара у вас например содержится следующая информация: семена сахарной свеклы для посева (BETA VULGARIS L.SSP.VULGARIS VAR.SACCHARIFERA ALEF.), дражированные, одноростковые, протравленные, размер фракций 3,50-4,75 мм, не пригодны для употребления в пишу, не для производства пищевых продуктов, не содержат ГМО.
В сертификате соответствия в графе «качество семян» например указано, что семена соответствуют «ГОСТ 32066-2013. Межгосударственный стандарт. Семена сахарной свеклы. Посевные качества. Общие технические условия» (введен в действие приказом Росстандарта от 27 июня 2013 г. № 262-ст), категория F1.
Данный ГОСТ распространяется на заготовляемые, калиброванные и готовые к посеву семена сахарной свеклы и устанавливает требования на размерные характеристики и посевные качества.
В соответствии с ГОСТ 32066-2013 «категория F1» – означает: репродукционные семена (фабричные семена) (PC): Семена первой репродукции (РС1) сортов, полученные от размножения семян элиты. Гибридные семена первого поколения относят к категории репродукционных семян (F1). Репродукционные семена предназначены для промышленных посевов. Повторному репродуцированию семена не подлежат.
Реализация данного товара на территории РФ осуществляется в адрес различных покупателей – агрофирм, применяя налоговую ставку НДС в размере 10 процентов.
Мнение налогового органа
По мнению налогового органа, протравленные для посева семена сахарной свеклы не могут быть отнесены к продовольственным товарам, в связи с чем при их реализации подлежит применению ставка НДС 20 процентов.
Решения судов
Суд 1й инстанции исходил из того, что ввезенный и реализуемый обществом товар не подлежит льготному обложению НДС, поскольку семена сахарной свеклы являются протравленными, используются для посева и не могут употребляться в пищу.
Апелляционный суд же указал, что факт включения кода вида указанного товара в соответствующий перечень кодов при реализации является достаточным основанием для применения налогоплательщиком при реализации ставки НДС 10 процентов при условии подтверждения соответствия товара коду ОКПД.
При этом термин «продовольственные товары», используемый в нормативном регулировании для целей применения ставки НДС 10 процентов, включает как продовольственные пищевые товары, так и продовольственные непищевые товары, которые в процессе роста и (или) переработки преобразуются в дальнейшем в пищевую или кормовую продукцию.
В то же время все семена сахарной свеклы используются исключительно для посева и непосредственно в пищу не употребляются, независимо от того, являются ли они протравленными или нет.
Суд округа, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя в силе решение суда первой инстанции, исходил из того, что само по себе присутствие в перечне кодов видов товаров, облагаемых по налоговой ставке 10 процентов, кода товара, указанного в сертификате соответствия, не дает налогоплательщику права применять пониженную ставку НДС.
Как указал суд кассационной инстанции, из подпунктов 1 и 3 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса просматривается воля законодателя на то, что операции по реализации семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур, облагаются НДС по ставке в размере 20 процентов.
В частности, согласно примечанию 4 к Перечню кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, облагаемых НДС по ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской Федерации, утвержденному Постановлением № 908, коды, приведенные в данном перечне, применяются исключительно в отношении товаров, предназначенных для использования в пищевых и кормовых целях.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
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Вершки
Налоговые ставки по НДС определены в статье 164 Налогового кодекса, в силу пункта 3 которой налогообложение, по общему правилу, производится по налоговой ставке 20 процентов.
В порядке исключения из общего правила определены категории товаров, при реализации которых налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов. Так, на основании подпункта 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса ставка НДС 10 процентов применяется при реализации продовольственных товаров, в том числе овощей.
Коды видов продукции, перечисленных в данном пункте, в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются Правительством Российской Федерации (последний абзац пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса).
Во исполнение целей указанной нормы права Правительство Российской Федерации постановлением от 31 декабря 2004 г. № 908 (далее – Постановление № 908) утвердило Перечень кодов видов продовольственных товаров в соответствии с ОКПД, облагаемых НДС по налоговой ставке 10 процентов при реализации.
Данным перечнем к продовольственным товарам, облагаемым по ставке 10 процентов, Правительством Российской Федерации отнесены, в частности, семена сахарной свеклы (входит в группу кодов «Овощи, включая картофель»; содержит код 01.13.72, присвоенный в соответствии с ОКПД). Таким образом, с учетом буквального содержания подпункта 1 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса законодатель установил применение налоговой ставки 10 процентов при реализации соответствующих объектов налогообложения, в том числе в отношении семян сахарной свеклы.
Ваши ожидания — Ваши проблемы
Разумные ожидания участников экономической деятельности должны формироваться на основе указанного правового регулирования, которое основано на воле законодателя, является определенным, не содержит неясностей и неопределенностей, допускающих неоднозначное толкование.
Вольные писари
Действия налогового органа, произвольно изменившего установленное законодательством право на применение пониженной налоговой ставки в отношении реализуемого обществом товара, не совместимы с принципами поддержания доверия к закону и действиям государства.
С учетом положений пункта 2 статьи 22 Налогового кодекса при реализации своих полномочий налоговые органы обязаны обеспечивать права налогоплательщиков, то есть действовать добросовестно, учитывая законные интересы плательщиков налогов, не допуская создание условий для взимания налогов сверх того, что требуется по закону.
При таком положении суд апелляционной инстанции правомерно удовлетворил заявление общества, указав на отсутствие у налогового органа правовых оснований для отказа в применении налогоплательщиком пониженной ставки НДС 10 процентов.
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