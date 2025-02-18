НДС и свекла

Суд 1й инстанции исходил из того, что ввезенный и реализуемый обществом товар не подлежит льготному обложению НДС, поскольку семена сахарной свеклы являются протравленными, используются для посева и не могут употребляться в пищу.

Апелляционный суд же указал, что факт включения кода вида указанного товара в соответствующий перечень кодов при реализации является достаточным основанием для применения налогоплательщиком при реализации ставки НДС 10 процентов при условии подтверждения соответствия товара коду ОКПД.

При этом термин «продовольственные товары», используемый в нормативном регулировании для целей применения ставки НДС 10 процентов, включает как продовольственные пищевые товары, так и продовольственные непищевые товары, которые в процессе роста и (или) переработки преобразуются в дальнейшем в пищевую или кормовую продукцию.

В то же время все семена сахарной свеклы используются исключительно для посева и непосредственно в пищу не употребляются, независимо от того, являются ли они протравленными или нет.

Суд округа, отменяя постановление суда апелляционной инстанции и оставляя в силе решение суда первой инстанции, исходил из того, что само по себе присутствие в перечне кодов видов товаров, облагаемых по налоговой ставке 10 процентов, кода товара, указанного в сертификате соответствия, не дает налогоплательщику права применять пониженную ставку НДС.

Как указал суд кассационной инстанции, из подпунктов 1 и 3 пункта 2 статьи 164 Налогового кодекса просматривается воля законодателя на то, что операции по реализации семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур, облагаются НДС по ставке в размере 20 процентов.

В частности, согласно примечанию 4 к Перечню кодов видов продовольственных товаров в соответствии с Единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, облагаемых НДС по ставке 10 процентов при ввозе на территорию Российской Федерации, утвержденному Постановлением № 908, коды, приведенные в данном перечне, применяются исключительно в отношении товаров, предназначенных для использования в пищевых и кормовых целях.