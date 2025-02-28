Джей энд Кей Лоерз
Трудовое право

Если вы умерли на работе, насмерть

Это не тот случай, когда «сгорел на работе».

Это тот случай когда работник умер, реально умер. Работал как лошадь и «двинул кони».

Что делать родне?

Если смерть работника наступила и работодатель отказывается признавать это смертью на производстве, то только подавать заявление в суд — о признании смерти работника несчастным случаем на производстве, компенсацией морального вреда.

Случай из практики

Мать и сын обратились в суд. Их отец работал водителем, но умер находясь при исполнении трудовых обязанностей на территории производственной базы работодателя.

Согласно акту судебно-медицинского исследования смерть наступила от заболевания — серозно-десквамативной двусторонней пневмонии.

Арбитражный юрист Жуков Алексей

Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098

www.t.me

Работодатель что?

Работодателем составлен акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве, согласно которому водитель автомобиля находился на территории производственной базы и пройдя предрейсовый медицинский осмотр — получил допуск к работе, потерял сознание и упал.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.

При проведении расследования несчастного случая, произошедшего с работником, комиссией было установлено, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в том, что работодателем ненадлежащим образом организован рабочий процесс, это привело к выполнению работником — водителем автомобиля непрерывной работы в течение 35 дней (5 недель) без предоставления еженедельного непрерывного отдыха (от 42 часов и более), нарушению конституционного права работника на отдых и явилось следствием неудовлетворительного функционирования системы управления охраной труда.

В акте указано, что пострадавший водитель автомобиля был допущен к исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра, что является нарушением статей 76, 213 ТК, приказа Министерства здравоохранения от 28 января 2021 г. № 29н.

А суд что?

А суд отказал в удовлетворении требования.

По мнению суда первой инстанции, то обстоятельство, что работодатель допустил работника к работе без обязательного медицинского осмотра, а также непредоставление в течение длительного времени еженедельного отдыха, не является безусловным основанием считать, что несчастный случай с ним связан с производством.

А верховный суд что?

Начал разбираться.

В ходе проведённого расследования несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника комиссией работодателя было установлено, что согласно аттестации рабочего места условия труда работника отмечены как вредные (класс вредности 3.2).

Комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника также было установлено, что на момент несчастного случая Столяров Э.А. после проведённого периодического медицинского осмотра (интервал — 1 год 08 месяцев 22 дня) не прошел очередной периодический медицинский осмотр, был допущен к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного периодического осмотра.

В акте комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника приведены основные причины несчастного случая, а именно:

  • неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в том, что у работодателя ненадлежащим образом организован рабочий процесс, что привело к выполнению работником — водителем автомобиля непрерывной работы более 35 дней подряд;

  • отсутствие надлежащего контроля функционирования системы управления труда и мониторинга реализации процедур.

В качестве мероприятий по устранению причин несчастного случая указано на привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия с обязательным предоставлением еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов, предписано не допускать работников, исполняющих трудовые обязанности, к их выполнению без прохождения в установленные сроки обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний, подтверждённых соответствующими документами.

Однако.

Одним членом комиссии, проводившей расследование несчастного случая в отношении работника, на имя председателя комиссии было направлено особое мнение, согласно которому в расследуемом несчастном случае смерть наступила от общего заболевания, что является несчастным случаем, не связанным с производством.

Комиссия не пришла к выводу о наличии причинно-следственной связи между имеющимися у работника переработками и возникшей пневмонией.

Медицинская экспертиза

В ходе судебного разбирательства супругой заявлено ходатайство о назначении судебно-медицинская экспертиза.

Выводы экспертизы

Сделаны выводы о том, что причиной смерти работника является острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и двусторонняя вирусная серозно-десквамативная пневмония, непосредственной причиной смерти явилась острая дыхательная недостаточность.

Между заболеванием, повлекшим смерть и факторами профессиональной вредности причинно-следственная связь не усматривается.

Непрерывная работа в течение 35 дней без предоставления еженедельного непрерывного отдыха (от 42 часов и более) во вредных условиях труда могла негативно сказаться на общем состоянии здоровья, но не повлияла на развитие осложнений вирусной инфекции при указанном диагнозе (ОРВИ) и не привела к летальному исходу.

Причинно-следственной связи между непрохождением работником обязательного периодического осмотра при условии непрерывной работы в течение 35 дней без предоставления еженедельного непрерывного отдыха (от 42 часов и более) и наступлением негативных последствий, приведших к установленному заболеванию и смерти на рабочем месте, не усматривается.

Вероятность при своевременном прохождении работником обязательного периодического медицинского осмотра заблаговременно обнаружить заболевание ОРВИ и в дальнейшем избежать смертельного исхода исключена.

Выводы верховного суда

Суду, при разрешении спора о признании несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником при исполнении им трудовых обязанностей связанным или не связанным с производством необходимо каждый раз принимать во внимание конкретные обстоятельства, при которых с работником произошёл несчастный случай со смертельным исходом.

Итог

Информации об авторе

Джей энд Кей Лоерз
7 741 подписчик 86 постов

Комментарии

3