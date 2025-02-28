Если вы умерли на работе, насмерть

Это тот случай когда работник умер, реально умер. Работал как лошадь и «двинул кони».
Что делать родне?
Если смерть работника наступила и работодатель отказывается признавать это смертью на производстве, то только подавать заявление в суд — о признании смерти работника несчастным случаем на производстве, компенсацией морального вреда.
Случай из практики
Мать и сын обратились в суд. Их отец работал водителем, но умер находясь при исполнении трудовых обязанностей на территории производственной базы работодателя.
Согласно акту судебно-медицинского исследования смерть наступила от заболевания — серозно-десквамативной двусторонней пневмонии.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
Работодатель что?
Работодателем составлен акт по форме Н-1 о несчастном случае на производстве, согласно которому водитель автомобиля находился на территории производственной базы и пройдя предрейсовый медицинский осмотр — получил допуск к работе, потерял сознание и упал.
Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть.
При проведении расследования несчастного случая, произошедшего с работником, комиссией было установлено, что основной причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в том, что работодателем ненадлежащим образом организован рабочий процесс, это привело к выполнению работником — водителем автомобиля непрерывной работы в течение 35 дней (5 недель) без предоставления еженедельного непрерывного отдыха (от 42 часов и более), нарушению конституционного права работника на отдых и явилось следствием неудовлетворительного функционирования системы управления охраной труда.
В акте указано, что пострадавший водитель автомобиля был допущен к исполнению своих трудовых обязанностей без прохождения обязательного периодического медицинского осмотра, что является нарушением статей 76, 213 ТК, приказа Министерства здравоохранения от 28 января 2021 г. № 29н.
А суд что?
А суд отказал в удовлетворении требования.
По мнению суда первой инстанции, то обстоятельство, что работодатель допустил работника к работе без обязательного медицинского осмотра, а также непредоставление в течение длительного времени еженедельного отдыха, не является безусловным основанием считать, что несчастный случай с ним связан с производством.
А верховный суд что?
Начал разбираться.
В ходе проведённого расследования несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника комиссией работодателя было установлено, что согласно аттестации рабочего места условия труда работника отмечены как вредные (класс вредности 3.2).
Комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника также было установлено, что на момент несчастного случая Столяров Э.А. после проведённого периодического медицинского осмотра (интервал — 1 год 08 месяцев 22 дня) не прошел очередной периодический медицинский осмотр, был допущен к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного периодического осмотра.
В акте комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника приведены основные причины несчастного случая, а именно:
неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в том, что у работодателя ненадлежащим образом организован рабочий процесс, что привело к выполнению работником — водителем автомобиля непрерывной работы более 35 дней подряд;
отсутствие надлежащего контроля функционирования системы управления труда и мониторинга реализации процедур.
В качестве мероприятий по устранению причин несчастного случая указано на привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия с обязательным предоставлением еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов, предписано не допускать работников, исполняющих трудовые обязанности, к их выполнению без прохождения в установленные сроки обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний, подтверждённых соответствующими документами.
Однако.
Одним членом комиссии, проводившей расследование несчастного случая в отношении работника, на имя председателя комиссии было направлено особое мнение, согласно которому в расследуемом несчастном случае смерть наступила от общего заболевания, что является несчастным случаем, не связанным с производством.
Комиссия не пришла к выводу о наличии причинно-следственной связи между имеющимися у работника переработками и возникшей пневмонией.
Медицинская экспертиза
В ходе судебного разбирательства супругой заявлено ходатайство о назначении судебно-медицинская экспертиза.
Выводы экспертизы
Сделаны выводы о том, что причиной смерти работника является острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) и двусторонняя вирусная серозно-десквамативная пневмония, непосредственной причиной смерти явилась острая дыхательная недостаточность.
Между заболеванием, повлекшим смерть и факторами профессиональной вредности причинно-следственная связь не усматривается.
Непрерывная работа в течение 35 дней без предоставления еженедельного непрерывного отдыха (от 42 часов и более) во вредных условиях труда могла негативно сказаться на общем состоянии здоровья, но не повлияла на развитие осложнений вирусной инфекции при указанном диагнозе (ОРВИ) и не привела к летальному исходу.
Причинно-следственной связи между непрохождением работником обязательного периодического осмотра при условии непрерывной работы в течение 35 дней без предоставления еженедельного непрерывного отдыха (от 42 часов и более) и наступлением негативных последствий, приведших к установленному заболеванию и смерти на рабочем месте, не усматривается.
Вероятность при своевременном прохождении работником обязательного периодического медицинского осмотра заблаговременно обнаружить заболевание ОРВИ и в дальнейшем избежать смертельного исхода исключена.
Выводы верховного суда
Суду, при разрешении спора о признании несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего с работником при исполнении им трудовых обязанностей связанным или не связанным с производством необходимо каждый раз принимать во внимание конкретные обстоятельства, при которых с работником произошёл несчастный случай со смертельным исходом.
Итог
Когда дело касается денег, даже большое горе не повод их выплатить семье.
Арбитражный юрист Жуков Алексей
Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098
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Комментарии3
а если удаленщик умрет во время рабочего дня - это будет считаться смертью на работе?
Только если в статусе в рабочем чате останется «онлайн».
Вопрос сложный. Одного условия в трудовом договоре о том, что он работает удаленно, мне кажется, будет недостаточно для оценки его условий труда.