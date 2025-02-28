Если вы умерли на работе, насмерть

Начал разбираться.

В ходе проведённого расследования несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника комиссией работодателя было установлено, что согласно аттестации рабочего места условия труда работника отмечены как вредные (класс вредности 3.2).

Комиссией по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника также было установлено, что на момент несчастного случая Столяров Э.А. после проведённого периодического медицинского осмотра (интервал — 1 год 08 месяцев 22 дня) не прошел очередной периодический медицинский осмотр, был допущен к исполнению трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке обязательного периодического осмотра.

В акте комиссии по расследованию несчастного случая со смертельным исходом в отношении работника приведены основные причины несчастного случая, а именно:

неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в том, что у работодателя ненадлежащим образом организован рабочий процесс, что привело к выполнению работником — водителем автомобиля непрерывной работы более 35 дней подряд;

отсутствие надлежащего контроля функционирования системы управления труда и мониторинга реализации процедур.

В качестве мероприятий по устранению причин несчастного случая указано на привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с их письменного согласия с обязательным предоставлением еженедельного непрерывного отдыха продолжительностью не менее 42 часов, предписано не допускать работников, исполняющих трудовые обязанности, к их выполнению без прохождения в установленные сроки обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских противопоказаний, подтверждённых соответствующими документами.

Однако.

Одним членом комиссии, проводившей расследование несчастного случая в отношении работника, на имя председателя комиссии было направлено особое мнение, согласно которому в расследуемом несчастном случае смерть наступила от общего заболевания, что является несчастным случаем, не связанным с производством.