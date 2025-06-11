Субсидия на развитие производства медицинских изделий

Арбитражный юрист Жуков Алексей Юрист Жуков Алексей. Выигрываю сложные споры: 📕по субсидиарной ответственности 📗бюджетные споры 📙коммерческие споры Фактура: 🔶практика включена в Пленум ВС РФ 🔶рейтинг Российской газеты 🔶рейтинг арбитражной ассоциации 📧mail@jklaw.ru 📲+7 495 21-21-098 www.t.me

Постановлением Правительства от 01.10.2015 № 1048 утверждены Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на реализацию проектов по организации производства медицинских изделий в рамках подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы Российской Федерации «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы» (далее – Правила).

В соответствии с п. 2 Правил субсидии предоставляются в целях стимулирования инвестиционной активности российских организаций для создания, расширения и модернизации производства медицинских изделий и способствуют достижению следующих целевых показателей подпрограммы «Развитие производства медицинских изделий» государственной программы РФ «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 2013–2020 годы:

доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); создание и (или) модернизация высокопроизводительных рабочих мест в медицинской промышленности (накопленным итогом); реализация отраслевого плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности.

Во исполнение этих Правил, получатели субсидии заключают соглашения, на основании которых им предоставляется субсидия.

Ответственность получателей субсидий

Если по результатам рассмотрения итоговой отчетной документации, предоставленной организацией будет установлено, что организацией не выполнены работы по проведению испытаний, регистрации и выпуску в гражданский оборот медицинских изделий то риск судебного разбирательства с Минпромторгом достаточно высок.

Если, в связи с этим по итогам реализации проекта не будут достигнуты значения показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта: «Доля медицинских изделий отечественного производства в общем объеме потребления»; «Вклад в выполнение плана мероприятий по импортозамещению в отрасли медицинской промышленности РФ; «Выручка от реализации медицинских изделий, произведенных в рамках проекта» получатель субсидии получает претензию от министерства.

В случае установления по итогам проверок фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии, определенных Правилами и договором, организация возвращает полученную субсидию в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения требования Минпромторга, направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

В случае недостижения количественных значений показателей (индикаторов) эффективности реализации проекта организация уплачивает штрафные санкции в размере, согласно расчету (приложение № 7 к Договору).

Размер штрафных санкций пропорционален степени недостижения значений целевых показателей реализации проекта, указанных в плане-графике реализации проекта.

Помощь получателям субсидий Минпромторга

Применение к получателю субсидии, мер ответственности в виде ее возврата допустимо лишь в случае существенного нарушения последним предусмотренных соглашением обязательств, в результате совершения умышленных недобросовестных действий (бездействия), противоречащих смыслу и направленности такого соглашения.

Следует обращать внимание на особенностей рынка реагентов в России, на которых испытывались и в дальнейшем используются реагенты, проведены исследования реагентов на совместимость с уже существующими на рынке медицинскими изделиями

для целей замещения на рынке импортных изделий, проведенные регистрационные действия.

Также, может быть, что комплекс необходимых и фактически проведенных получателем субсидии мероприятий для реализации проекта значительно шире контрольных событий, указанных в договоре.

Однако, случается и так, что Минпромторг «забывает» на три года про проблемного получателя субсидии. И конечно такой суд проигрывает из-за истечения срока давности.

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