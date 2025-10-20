Метод начисления доходов и доходы — формальный повод для начисления

Хронология спора

ООО «СИНТЕГ» (далее — заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием признать недействительным решение ИФНС № 15 по г. Москве от 15.02.2022 № 16-08/1920. Это решение было принято по итогам выездной налоговой проверки за период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Инспекция вменила компании необоснованное уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль и занижение НДС в результате схемы дробления бизнеса с использованием подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Первоначально Арбитражный суд города Москвы (решение от 28.11.2022) и Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 07.03.2023) отказали в удовлетворении требований. Однако Арбитражный суд Московского округа (постановление от 26.07.2023) отменил эти акты и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении Арбитражный суд города Москвы (решение от 05.07.2024) и Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 05.02.2025) вновь отказали заявителю. Не согласившись с этим, ООО «СИНТЕГ» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам, а также на нарушения норм материального и процессуального права.