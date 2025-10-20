Метод начисления доходов и доходы — формальный повод для начисления

В Арбитражном суде Московского округа завершилось рассмотрение спора между ООО «СИНТЕГ» и ИФНС России № 15 по г. Москве. Компания оспаривала решение налогового органа о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, связанное с доначислением налогов за период 2016–2018 годов. Кассационная инстанция изменила судебные акты нижестоящих судов, признав недействительным доначисление налогов, пени и штрафа в части дохода, полученного аффилированной компанией в 2015 году. Подробности дела — в обзоре.
Хронология спора
ООО «СИНТЕГ» (далее — заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с требованием признать недействительным решение ИФНС № 15 по г. Москве от 15.02.2022 № 16-08/1920. Это решение было принято по итогам выездной налоговой проверки за период с 01.01.2016 по 31.12.2018.
Инспекция вменила компании необоснованное уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль и занижение НДС в результате схемы дробления бизнеса с использованием подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Первоначально Арбитражный суд города Москвы (решение от 28.11.2022) и Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 07.03.2023) отказали в удовлетворении требований. Однако Арбитражный суд Московского округа (постановление от 26.07.2023) отменил эти акты и направил дело на новое рассмотрение.
При повторном рассмотрении Арбитражный суд города Москвы (решение от 05.07.2024) и Девятый арбитражный апелляционный суд (постановление от 05.02.2025) вновь отказали заявителю. Не согласившись с этим, ООО «СИНТЕГ» подало кассационную жалобу в Арбитражный суд Московского округа, ссылаясь на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам, а также на нарушения норм материального и процессуального права.
Позиции сторон
Представители ООО «СИНТЕГ» настаивали на отмене решений нижестоящих инстанций и принятии нового акта в пользу компании. Они аргументировали это тем, что налоговый орган неверно учел внутригрупповые обороты, расходы и зачеты, а также допустил процедурные нарушения.
Инспекция возражала против жалобы, ссылаясь на судебные акты и прося оставить их в силе. Налоговый орган указывал, что после апелляционной жалобы в УФНС по г. Москве (решение от 18.08.2022 № 21-10/099127@) обязательства были пересчитаны, а технические ошибки исправлены дополнительными решениями (№ 16-06/4 от 21.11.2023 и № 16-06/5 от 21.05.2024). Таким образом, часть возражений налогоплательщика была учтена, а права восстановлены за счет уменьшения доначислений.
Выводы кассационной инстанции
Кассационный суд проверил законность актов в соответствии со ст. 284 и 286 АПК. В целом он согласился с выводами нижестоящих инстанций: суды правомерно руководствовались ст. 3, 54.1, 271, 272, 346.12, 346.13 НК и пришли к заключению о необоснованном уменьшении налоговой базы из-за дробления бизнеса.
Однако по одному эпизоду жалоба была признана обоснованной. Речь идет о вменении ООО «СИНТЕГ» дохода в размере 21 557 726,40 руб., полученного аффилированной компанией ООО «Интерстеллар» в 2015 году, но отнесенного к 2016 году.
Суды нижестоящих инстанций указали, что доход ООО «Интерстеллар» (58 800 000 руб.) был включен в базу по налогу на прибыль по методу начисления (ст. 271, 272 НК) на основании итогового акта сдачи-приемки услуг по государственному контракту от 31.03.2016. Но кассационная инстанция отметила: налоговый орган не оспорил, что услуги на сумму 21 557 726,40 руб. были оказаны и оплачены в 2015 году, что подтверждается актами и платежными поручениями (приложения 11–40 к заявлению).
Согласно п. 1 ст. 271 НК, доходы признаются в периоде, когда они имели место, независимо от оплаты. П. 3 ст. 271 устанавливает дату реализации как дату получения дохода. Итоговый акт от 31.03.2016 не может переносить доход 2015 года на 2016 год. Таким образом, доначисление за 2016 год в этой части незаконно.
Кассационный суд изменил акты на основании п. 2 ч. 1 ст. 287 АПК, не передавая дело на новое рассмотрение, поскольку факты были установлены, но норма права применена неверно.
Итоговое постановление
Арбитражный суд Московского округа постановил:
Изменить решение Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2024 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2025 по делу № А40-204882/2022.
Признать недействительным решение ИФНС № 15 по г. Москве от 15.02.2022 № 16-08/1920 (с учетом решения УФНС от 18.08.2022 № 21-10/099127@) в части доначисления налогов, пени и штрафа по эпизоду вменения дохода ООО «Интерстеллар» за 2015 год в размере 21 557 726,40 руб.
В остальной части акты оставлены без изменения.
Практическое значение
Это решение подчеркивает важность точного учета периода признания доходов по методу начисления. Налогоплательщикам рекомендуется тщательно документировать даты оказания услуг и оплаты, чтобы избежать споров. Для налоговых органов — напоминание о необходимости проверки первичных документов без опоры только на итоговые акты.
Дело демонстрирует, что даже при общей схеме дробления бизнеса отдельные эпизоды могут быть оспорены успешно, если есть документальные доказательства. Рекомендуем бизнесу консультироваться с экспертами по налоговому планированию для минимизации рисков.
