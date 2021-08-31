Как главбуха накажут за ошибки в первичке, и почему он всегда в них виноват

Смеяться над тем, как одна неверно поставленная запятая вывела сантехника Гусева в топ-10 «Форбс» по размеру зарплаты, может только тот, кто никогда на «первичке» не сидел. А как в такой ситуации «горячо» главбуху...

Формально бухгалтерский профстандарт не предъявляет особых требований ни к образованию, ни к опыту тех, кто занимается обработкой первичных документов. Что делать главному бухгалтеру со своими подчиненными: сидеть ночи напролет, проверяя и перепроверяя первичку, смириться с тем, чтобы однажды оказаться крайним? А если он сам отвечает за все документы компании, потому что единственный и неповторимый?

Человеку свойственно ошибаться

Опытные аудиторы — у них-то есть время на анализ чужих ошибок, — охотно поведают, какие удивительные ошибки совершаются в хроническом цейтноте:

банальное отсутствие необходимых документов;

факсимиле и сканы (надеемся, что хоть факсами уже никто не пользуется) вместо оригиналов;

ошибки в процессе расчетов и при переносе данных на счета бухучета — 10 пишем, 100 в уме, это особенно касается зарплаты и себестоимости;

отсутствие номеров и других обязательных реквизитов в документах;

хитовое — использование упрощенцем «счета-фактуры», налоговики будут рады сообщить, что, раз уж выставлен счет-фактура, то надо бы и НДС уплатить;

при занесении первички в базу досадные опечатки (казалось бы не так уж и страшно, а результаты — налоговые доначисления, «разборки» с бизнес-партнерами и прочие прелести).

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К орфографическим ошибкам в указании сумм и даже ФИО должностных лиц налоговики более терпимы, но это наверняка повлечет за собой дополнительные придирки и особо пристальное изучение документации — и в процессе всплывет еще немало огрехов, скорее всего, также связанных с первичной документацией

Так кто за первичку ответит?

Если в организации лишь один бухгалтер, то такого вопроса не возникает. А если учет ведет не единственный, он же главный бухгалтер, а целый отдел специалистов различного уровня компетенции?

Статья 9 закона о бухучете говорит о том, что лицо:

на которое возложено ведение бухучета;

с которым заключен договор на оказание услуг по ведению бухучета,

не несет ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов.

Лицо же, ответственное за их оформление, обеспечивает: а) своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, б) достоверность этих данных.

Грубо говоря, бухгалтер на первичке напортачил — пусть он и отвечает.

Да, но порой суды читают эту норму несколько по-иному: раз своевременное и качественное оформление первички, ее передача и достоверность данных, обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы, то к ним относится и главбух (постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.05.2017 № Ф05-6421/2017).

Там же поправки были.

В самом деле, с 26 июля 2019 г. расширены полномочия главбуха, ему предоставлено право давать письменные, обязательные для всех работников указания о:

соблюдении установленного порядка документального оформления фактов хозяйственной жизни;

представления документов (сведений), необходимых для ведения бухгалтерского учета.

Причем этими правами обладают и «просто» бухгалтеры, и бухгалтеры на аутсорсе.

Честно говоря, практический смысл данной нормы ускользает от понимания. Например, не выполнил сотрудник требование — будет ли главбух освобожден от ответственности на основании того, что первичный учетный документ не соответствует фактам хозжизни и произошло занижение налоговой базы? А если сотрудник утверждает, что и понятия не имел об этом документе? А что делать главбуху, если его не слушаются? И т.д., и т.п.

Но это лирика. А анализ того же КоАП дает основания полагать, что таким нехитрым образом законодатели как бы расширили полномочия бухгалтеров, одновременно, по сути, «повесив» на них ответственность за отражение в бухгалтерских регистрах и отчетности недостоверных сведений другими лицами.

Сервис КНАП позволяет минимизировать риски в обработке первички, связанные с человеческим фактором. Роботы-операторы правильно поймут, что имеется в виду в документе, а если сомневаются, то передают бразды распознавания сотрудникам-гуру «первички».

Статья 15.11 КоАП — индульгенция или как?

Тут что-то не то, скажет оптимист, а как же статья 15.11 КоАП? В статье вообще не сказано, что именно бухгалтер отвечает за все грехи, говорится лишь о должностных лицах экономического субъекта, а это может быть кто угодно.

Кстати, вот какие штраф предусмотрены в статье:

Штрафы за ошибки в бухучете (ст. 15.11 КоАП) Грубым нарушением считается: Первичное правонарушение: штрафы 5 000-10 000 руб. занижение сумм налогов и сборов не менее чем на 10% из-за искажения данных бухгалтерского учета;

искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10%;

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета;

ведение счетов бухгалтерского учета вне регистров бухгалтерского учета;

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности не на основе данных из регистров бухгалтерского учета;

отсутствие у экономического субъекта первички, регистров бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) отчетности. штрафы 10 000-20 000 руб.;

дисквалификация на 1-2 года.

На самом деле, с учетом того, что согласно статье 7 закона о бухучете именно бухгалтер отвечает за ведение бухучета, то он и несет ответственность по статье 15.11 КоАП РФ, в т. ч. за отсутствие и ошибки в первичке. Конечно, при наличии вины (ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ). И, разумеется, формально имеется примечание к статье 15.11, по которому бухгалтер:

«...освобождается от административной ответственности, если искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, допущенное в результате несоответствия составленныхдругими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни и (или) непередачи либо несвоевременной передачи первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета.»

То есть опять возвращаемся к тому, что бухгалтер «как бы» (воздушные кавычки) не может нести наказание за искажения, которые возникли из-за ошибок в первичке, допущенных другими лицами. И если эти лица не выполняли письменных указаний бухгалтера, то он как бы и не причем.

Но мы знаем, что все поверяется практикой, в нашем случае — судебной. А она не утешает.

Нет правды на земле

Напомним, что главбух, да и бухгалтер в принципе работает обычно с уже готовыми документами и проверить сам факт операции возможности не имеет. Т.е. бухгалтеру в офисе в Москве не видно — реально ли на склад их компании в Саратове поступили те самые резиновые уточки — 100 тысяч штук, что указаны в накладной или это просто директор с менеджером «нафантазировали» документы.

Но для бухгалтера тут есть одна страшная вещь — это не регистрация неправильной операции сама по себе, а искажение показателей, и, как следствие — занижение суммы налогов, подлежащих уплате.

Есть основания полагать, что если страдает бюджет, то никакие индульгенции и примечания к статье 15.11 действовать не будут. Более того, есть как минимум одно дело — дошедшее аж до Верховного суда — которое эти подозрения оправдывает.

Главбух в поисках истины

Главный бухгалтер допустила искажение данных бухгалтерского учета на счетах 68 «Расчеты по налогам и сборам» и 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям», что повлекло занижение сумм налогов и сборов на роковые 10,58% от суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет, и была оштрафована на 5 тысяч рублей.

В поисках истины главбух дошла до Верховного Суда, заявляя о том, что первичные документы отражены в бухгалтерском учете правильно, и она не имела возможности установить, что они не отражали действительное содержание совершенных хозяйственных операций.

Вердикт Верховного суда лаконичен:

«факт искажения данных бухгалтерского учета установлен по итогам проведенной налоговой проверки при сопоставлении первичных документов с регистрами бухгалтерского и налогового учета. Оснований для признания приведенного довода состоятельным не имеется».

И оснований для применения примечания 1.1 к статье 15.11 КоАП не имеется. Постановление Верховного Суда РФ от 18.09.2019 № 80-АД19-9.

Мораль сей басни неутешительна: на бумаге-то вроде бухгалтер не отвечает за чужие ошибки и махинации, а вот на деле выходит совершенно не так. Так что вариантов, при всем богатстве выбора, только два: или делать все самому, просиживая за первичкой дни и ночи, или доверить рутину тому, кто не ошибается и на 100% отвечают за качество работы.

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А вот с махинациями придется бороться жестко — если сомневаетесь в реальности операции, требуйте от директора письменное распоряжение о ее проведении. Так вы четко обозначите свою позицию — главбух был против.