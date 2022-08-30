Инвестобзор от «Клерка»: все важное по инвестициям за неделю. Что с юанем, вечерними торгами на Мосбирже и когда отыграем потери

Иллюстрация: Вера Ревина, «Клерк»

Доход по облигациям в юанях разрешили платить в рублях

Попросить депозитарий произвести расчеты в рублях вправе как эмитент, так и облигационер. Об этом заявил директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

Такая опция будет доступна для новых эмиссий облигаций в «дружественных» валютах. Там будет присутствовать оговорка о том, что эмитент при наступлении неблагоприятных условий сможет иметь возможность на заранее оговоренных условиях начать платить в рублях.

«Не стоит исключать ситуации, при которой платежи в юанях могут быть затруднены в силу того, что в цепочке присутствуют иностранные кредитные организации», — рассказал топ-менеджер в рамках семинара Мосбиржи.

В сентябре возобновят вечернюю торговлю акциями на Мосбирже

Вечернюю сессию инвестиций с 19:00 до 24:00 возобновят после перерыва в почти семь месяцев. Об этом рассказал директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин.

Торговаться будут самые ликвидные инструменты — в первую очередь, акции из индекса Мосбиржи. «Вечернюю сессию планируем запустить в сентябре», — добавил Борис Блохин.

Когда вечерние торги возобновят, Мосбиржа вновь будет рассчитывать два индекса. Основной индекс IMOEX — его расчет прекращают в 18:50. А также индекс IMOEX2 — он отражает данные основной и дополнительных сессий.

В августе на 7% выросло количество квалифицированных инвесторов на торгах Мосбиржи

Инвесторы стремятся получить статус «квалифицированных», чтобы сохранить доступ к широкому кругу ценных бумаг и инвестиционных инструментов.

Инвесторы стараются быстрее получить статус «квалифицированного», так как в конце июля ЦБ объявил об ужесточении требований.

Регулятор предложил поднять порог имущественного ценза для получения такого статуса с 6 млн до 30 млн рублей. Включать в эту сумму будут только ликвидные активы. К тому же ЦБ исключит высшее образование как самостоятельный критерий для признания инвестора «квалом».

Московская биржа дорабатывает механизм торгов для недружественных нерезидентов

Недружественные нерезиденты будут заключать сделки друг с другом. Их рынок инвестиций будет обособлен от остальных рынков — с отдельными клирингом, расчетами.

Сначала таким участникам дадут только режим переговорных сделок.

Сейчас в списке недружественных стран более 50 юрисдикций, в том числе страны Евросоюза, США, Япония, Австралия и другие.

Как сложится судьба нерезидентов в инвестициях в России, покажет только время...

Прогнозируют, что к концу года российский фондовый рынок отыграет потери

Десять опрошенных Reuters аналитиков дали прогноз, что российский рынок инвестиций отыграет свои потери в капитализации к концу 2022 года. Индекс Московской биржи достигнет 2500 пунктов. Он повысится на 12% относительно текущего уровня.

При этом в конце 2021 года индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 4000 пунктов. Однако в конце февраля, после начала спецоперации России на территории Украины, эталонный рублевый индекс торговой площадки резко обвалился на 45%, ниже уровня 1900 пунктов, что вынудило Мосбиржу остановить торги.

На конец 2023 года аналитики прогнозируют значение индекса Мосбиржи на уровне от 2400 до 3700 пунктов.

НКЦ перестает принимать доллары для обеспечения по сделкам

Национальный клиринговый центр (НКЦ) с 29 августа перестает принимать доллары США в качестве валюты, которая обеспечивает исполнение обязательств по сделкам. Речь идет о валютном и срочном рынках и рынке драгоценных металлов, а также фондовом рынке и рынке депозитов.

С 15 июня НКЦ не принимает евро для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением.

НКЦ последовательно снижал долю средств в валюте, которую можно было использовать в качестве обеспечения. Так, с 15 августа доля внесенных средств, принимаемая в обеспечение в американской валюте, снизилась на 25 процентных пункта (п.п.), до 25%. До этого — с 18 июля — НКЦ ограничивал прием долларов в качестве валюты обеспечения исполнения обязательств по сделкам с частичным обеспечением со 100% до 80%, а с 29 июля произошло еще одно снижение — до 50%.

Первые сделки с цифровыми активами пройдут на Мосбирже в декабре

Московская биржа «работает над тем», чтобы войти в реестр операторов информационных систем ЦБ, чтобы выпускать цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом рассказал управляющий директор по стратегии и международному присутствию Мосбиржи Артем Железнов.

Он прогнозирует, что Мосбиржу включат в реестр до конца года. И уже в декабре получится провести первую сделку с ЦФА.

Сейчас в реестре три компании: Сбербанк, «Атомайз» и «Лайтхаус». Все они уже эмитировали свои ЦФА.

Надеемся, что рынок ЦФА станет доступен для инвестиций в «белую» в ближайшее время!