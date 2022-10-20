Инвестобзор от «Клерка»: всё важное по инвестициям за неделю. Возможная разморозка иностранных акций и проблемы на биржах Азии

Слияния и поглощения компаний

На этой неделе стала известна информация по нескольким сделкам:

Chemo Centry — фармацевтическая компаний США, будет поглощена фирмой Amgen Inc. Инвесторам будет выплачено по 52 доллара за каждую обыкновенную акцию. На протяжении последнего года акции Chemo Centry не торговались выше 40 долларов вплоть до августа. Последним днём торгов стало 13 октября. Identity Holding — фирма из США, специализирующаяся на облачных технологиях, становится дочерней компанией Project Polaris Holdings. Последним днём торгов было назначено 12 октября, акционерам должны выплатить 28,5 долларов США за каждую обыкновенную акцию. Covetrus — поставщик зоотоваров, готовится стать дочерней компанией Corgi Bidco. Акционеры получат по 21 доллар за акцию. Последний день торгов был 10 октября. Avalara — ещё одна фирма, связанная с облачными технологиями, становится дочерней компанией Lava Intermediate. Последним днём торгов было 11 октября. Акционеры должны получить по 93,5 доллара за акцию. С мая 2020 по март 2022 года котировки акций Avalara были выше этого значения. Zymergen Inc . к концу первого квартала 2023 года должна стать дочерней компанией Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. Последний день открытых торгов — 14 октября. В случае слияния акционеры Zymergen получат на каждую акцию 0,9179 акций Ginkgo.

По большей части сделок слияние должно завершиться в последнем квартале 2022 года.

Что с валютами и индексами

С 14 октября брокер БКС не принимает евро для обеспечения маржинальной торговли. Таким образом, евро более не воспринимается брокером в качестве ликвидного имущества. Напомним, что НКЦ ввёл частичные подобные ограничения с 29 августа для доллара, а с 15 июня — евро.

Тем временем курс доллара и евро к рублю с 11 октября вырос на 4% и 3% соответственно.

Курс юаня к доллару, теперь во многом также имеющего значение для российского инвестора с 11 октября до 13 октября упал на 4%. В пятницу же произошёл небольшой отскок.

Индекс S&P 500 на прошлой неделе замедлил, но продолжил падение, а индекс Мосбиржи — напротив, показывал незначительный, но всё-таки рост. Пока что не сбываются негативные для западного рынка ожидания в отношении цен на нефть выше 100 долларов и соответствующего падения фондового рынка США.

На российском фондовом рынке

На прошлой неделе Еврокомиссия приняла решение временно заморозить активы россиян. На этой неделе, как сообщила СПБ биржа, что с 17 октября начиналась выплата дивидендов по иностранным акциям. Акции самой биржи на фоне этой новости укрепились. Впрочем, и на Мосбирже, и на СПБ бирже запрещены к торгам акции организации Meta Platforms* (признана экстремистской организацией в РФ).

Ожидается новый приток средств на фондовый рынок РФ. Такое может произойти, если чиновникам всё-таки разрешат инвестировать — подобные предложения звучат всё чаще. Такую инициативу поддерживает как минимум глава наблюдательного совета Мосбиржи. Он считает, что есть лица, владеющие куда большим количеством инсайдерской информации, чем чиновники. В связи с этим отказ от притока капитала на рынок можно считать нецелесообразным.

Азиатский рынок

В воскресенье начался двадцатый Национальный съезд Коммунистической партии Китая, на котором будет определяться политика, в том числе в отношении финансов, на ближайшие 5 лет. Окончание съезда — 22 октября.

На канале «Сам ты инвестор!» пишут, что глава Компартии рассказал о смене фокуса с достижения высоких темпов экономического роста на национальную самодостаточность, в особенности в технологической сфере.

Тем временем США ужесточили правила поставки в Китай полупроводников, что сильно ударило по некоторым технологическим компаниям. Убытки по капитализации оцениваются более чем в 8.5 млрд. долларов.

На фоне этих новостей, а также обострения COVID-19, индексы Гонконга и Тайваня снизились к четвергу 13 октября на 5% и 3.3% соответственно, а в пятницу снова пошли в рост.

ЦБ

О решениях Центробанка, принятых в отношении участников финасового рынка можно найти информацию здесь. Например, за прошедшую неделю были исключены из реестра сведения о ряде микрофинансовых организаций, выданы пердписания об ограничении осуществления привлечения денежных средств и выдачи займов нескольким кредитным потребительским кооперативам.

Опубликованы показатели внешней долговой устойчивости РФ. Вот как выглядят показатели марта и июня 2022 года: