Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Новые возможности на российском рынке

Стоимость акций СПБ Биржи ещё недавно значительно выросла – компания в отчёте собиралась значительно увеличить количество иностранных бумаг.

Уже на этой неделе, 23 января, биржа запустила торговлю31 международными ETF, специализирующихся как на акциях, так и на облигациях.

Последний раз такое масштабное расширение доступных инструментов этого типа происходило 11 ноября. В данный момент на бирже доступно 146 иностранных фондов.

Индекс Мосбиржи с понедельника на четверг равномерно снижался, к четвергу достигнув значений прошлой пятницы. Однако 27 января пошёл в рост, прибавив около 0,8%.

Цены на ресурсы

На фоне новостей о снижении цен на газ в Европе стали также появляться известия о возможном долгосрочном договоре поставок между Европой и США.

В понедельник сообщили о завершении ремонтных работ на заводе Freeport LNG в США, обеспечивающего 20% всего экспорта СПГ в стране. Уже в среду цены на газ в Европе падали на 1,2%.

Несмотря на то, что стоимость ресурса действительно снижается, в среднем цена за газ превышает таковую в сравнении со всем 21 веком. Настолько устойчивых высоких цен на газ не отмечалось с 1996 года.

На высоких уровнях продолжает держаться нефть марки Brent. В понедельник котировки резко упали на 2%, но к пятнице уже полностью вернулись к прежней стоимости. В среднем цены всё также не ниже уровней начала декабря 2022 года.

Экономика США не снижает темпы

Поступили данные об изменениях ВВП США за четвёртый квартал 2022 года. Экономика выросла на 2,9% при ожиданиях в 2,6%.

Отмечается также снижение заявок на пособие по безработице. Всё это говорит о том, что экономика США не намерена замедляться, а значит победить инфляцию всё ещё сложно. То есть ожидать от ФРС понижения ставки в ближайшем будущем не стоит.

Индекс S&P 500 держался на стабильных уровнях вплоть до среды, но 25 января открылся на 1,6% ниже значений 24 января. С тех пор рынок пошёл в уверенный рост, к пятнице показав увеличение на 2,6%.

Растёт также доходность 10-летних трежерис – рынки находятся в ожидании данных по индексу потребительских цен за декабрь.

Новости компаний

На этой неделе отчитались Норникель и X5 Retail Group. Первый отчитался о 13% росте добычи никеля в четвёртом квартале 2022 года, но менеджмент решил значительно урезать дивиденды.

У X5 Retail Group чистая прибыль за 4 квартал выросла на 16%, а за год – на 18%. При этом больше всего (в 8 раз) выросла прибыль у сети дискаунтеров Чижик.

Тем временем российские власти заблокировали сделку по продаже бренда Билайн (компании Вымпелком) нидерландской компанией VEON.

Против сделки в её текущем виде выступили Центральный Банк, Министерство финансов и Министерство экономики. Акции VEON на этих новостях снизились ещё на 2%.