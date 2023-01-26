Как сформировать отчет по продажам в 1С: Управление торговлей

Разберем отчет в 1С, с помощью которого можно получить информацию о проведенных продажах с разбивкой по дате проведения операции и товарам, которые были проданы, зафиксировать сумму сделки, валовую прибыль и рентабельность фирмы.

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Как сформировать отчет по продажам в 1С: Управление торговлей
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Как сформировать отчет по продажам в конфигурации 1С: Управление торговлей 11

Для грамотного ведения бизнеса организации и своевременного принятия управленческих решений важно получать актуальную информацию в легкочитаемой форме.

Отчет по продажам в 1С «Валовая прибыль предприятия» – стандартная форма отчета в базе 1С:УТ и 1С:КА. С помощью этого отчета можно получить информацию о проведенных продажах с разбивкой по дате проведения операции и товарам, которые были проданы, зафиксирована сумма сделки, валовая прибыль и рентабельность фирмы.

Можно получать общие данные по всей компании, а можно выгрузить отчет по конкретному менеджеру и оценить его работу. Все зависит от поставленных целей.

Меню → Продажи → Отчеты по продажам.

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Продажи

Либо, если у вас есть соответствующие права на работу в 1С, найти отчет можно из меню «Все функции».

1. Функции технического специалиста.

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Функции технического специалиста

2. Отчеты.

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Отчеты

3. Продажи.

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Продажи

Выберем «Валовая прибыль предприятия».

Если никаких специальных обязательных требований не налагается, достаточно указать необходимый период сдачи отчета, менеджера и/или подразделение, и по кнопке «Сформировать» сформировать отчет программно.

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Валовая прибыль предприятия

Если требуется более узкий срез данных – воспользуемся расширенными возможностями данных. Для этого по кнопке «Настройки» откроем окно для установки доп. настроек.

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Настройки

Изначально для настройки доступны три вкладки. Находясь в режиме «Простого» отчета, вы можете менять структуру отчета только устанавливая и снимая галки. Какую-либо собственную структуру отчета задавать нельзя.

При этом, при работе в «простом» режиме программа запоминает выполненные настройки и при следующем открытии этого отчета опять их восстановит.

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Расширенный отчет в системе конфигурации 1С: Управление торговлей 11

Для более точной установки фильтров и программирования собственного вида отчета в 1С программа позволяет работать в расширенном режиме. Для этого в нижней части окна «Настройки отчета» установите активность на кнопку «Расширенный».

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Настройки отчета «Валовая прибыль предприятия»

Теперь доступно для работы четыре вкладки:

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Отборы

1. Отборы: допускается указать фамилию конкретного менеджера, контрагента, филиал.

2. Поля и сортировка: в левой части назначаются и добавляются поля, которые будут участвовать в отборе. В правой части – активные сортировки.

3. Оформление: здесь указываются форматы для оформления пользовательских полей 1С. Требуется указать длину этого поля. Если используется расчетные числовые поля – указывается длина после запятой.

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Оформление

4. Структура: программа позволяет добавлять или отключать поля, используемые для отображения информации. Для добавления используйте кнопку «Добавить». Для отключения фильтрации информации в определенном разрезе достаточно снять галку напротив необходимого поля.

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Отчет

На этом примере видно, что будет сформировано три таблицы: по подразделениям, по менеджерам и по контрагентам.

По кнопке «Закрыть и сформировать» отчет будет сформирован.

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По менеджерам

Отображается выручка, себестоимость, рассчитанная валовая прибыль и рентабельность фирмы. Если необходимо выгруженные данные можно сохранить в файл или распечатать.

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Сохранение настроек в системе программы 1С: Управление торговлей редакция 11

Нажатием по выделенной на скрине кнопке вы можете сохранить выбранные в данный момент параметры для отчета или загрузить ранее сохраненные настройки 1С.

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Период

Все отчеты в 1С имеют идентичную систему настроек, вы можете использовать советы из этой статьи для индивидуальной настройки какого-либо другого вида отчета в 1С.

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