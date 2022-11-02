Новые законы, которые вступили в силу с 1 октября 2022 года

Онлайн-операции и защита клиентов банка

Теперь клиенты банков сами смогут устанавливать лимит на онлайн-транзакции. Нововведение должно помочь в борьбе с киберпреступностью и мошенниками. Дополнительная мера: банки будут совершать распознавание устройств, с которых совершаются операции.

Что это значит для бизнеса: новые законы помогут сохранению репутации компании. Клиенты реже будут попадать на фишинговые сайты, делать покупки несуществующих товаров у нереальных предприятий.

Обезопасить свой бизнес от комиссии по эквайрингу при отказе от операции можно с услугой холдирования от LIFE PAY. Если клиент онлайн-магазина отменяет заказ, то сумма покупки, которая была заморожена в течение 7 дней, не списывается с его карты. А компания не платит процент. Так никто из участников не понесет потери.

НДС по-новому

Компании и ИП, которые приобретают электронные услуги у иностранных организаций, теперь сами должны исчислять сумму НДС и уплачивать ее.

Например, компания приобретает иностранную программу (Figma) для того, чтобы сотрудники работали в ней. Теперь при перечислении денег иностранному партнеру, российская компания должна перечислить в бюджет НДС по расчетной ставке 20/120. Таким образом, она выступает в качестве налогового агента.

Что это значит для бизнеса: придется платить. Если иностранная компания оказывает услуги физлицам, то она продолжает платить НДС, как прежде.

Чтобы не переплачивать можно пользоваться русскими аналогами зарубежных организаций. Если таковые есть, конечно. А упростить работу с налоговой отчетностью можно с такими программами, как: Моё Дело, Контур Эльба,1С, Фингу.ру.

Платежные инструменты LIFE PAY уже интегрированы с ними, что позволяет вести весь документооборот, оставаясь в одной программе, не переключаясь. Например, работая в 1С, которая интегрирована с платежно-кассовым приложением LIFE POS, больше не потребуется вводить информацию вручную: она автоматически синхронизируется. Все продажи и списанные маркированные товары будут отображаться в двух программах.

Оценка бизнеса в рамках программы «Знай своего клиента»

С 1 октября 2022 ограничения для ИП и компаний из «Красной зоны» вступили в силу.

Что это значит: 1 июля 2022 года появилась банковская система «Знай своего клиента». Она оценивает платежные риски ИП и компаний и разделяет их на категории: зеленая, желтая и красная. Новые ограничения для компаний из «Красной зоны» грозят ликвидацией, если она не реабилитировалась в течение полугода.

Что делать: соответствовать и реабилитироваться тем, кто в высокой группе риска. А чтобы не попасть в нее, важно вести бизнес максимально открыто.