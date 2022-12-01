Чеки и пречеки в ресторане: кто есть кто и что будет, если подменить один другим

Пречек – это ознакомительный счет, в котором прописаны все блюда и итоговая сумма заказа, его приносят гостю перед оплатой. А чек – это то, что посетителю выдают после успешного платежа. Это документ, который необходимо выдавать потребителю по закону № 54-ФЗ.

Но иногда все происходит иначе. Нечистые на руку официанты после платежа отдают клиенту пречек, при этом «забывая» о чеке. Гость, как правило, не обращает внимание на такие детали, а сотрудник зарабатывает на получении денег «мимо кассы».

Как могут обманывать

А вот самые популярные схемы обмана, где персонал использует чек как инструмент:

Гость оплачивает заказ по счету и уходит, не получив чек. Официант отменяет заказ, а деньги забирает себе.

В этой схеме могут участвовать несколько злоумышленников. Все зависит от внутренних правил заведения. Например, если доступ к кассовой технике у кассира, а официант только передает счета, то они могут быть в сговоре. А если у официанта есть допуск, то тут еще больше возможностей для обмана.

Для того чтобы все платежи проходили безопасно для клиентов и самого заведения, LIFE PAY предлагает установить омни-кассу, к которой можно подключить терминалы официантов. Информация об оплате со всех терминалов будет поступать на одну омни-кассу с фискальным накопителем.

Электронные чеки для клиентов и отчетность для налоговой будет формироваться в ней. А в личном кабинете руководителя LIFE PAY удобно отслеживать заказы и работу сотрудников.

Еще один вариант обмана – когда официант вписывает в чек те позиции, которые гость не заказывал. Невнимательный клиент оплачивает, а официант забирает себе разницу.

Однако здесь есть риски. Клиент может заметить подвох и поднять скандал. В этом случае пострадает имидж заведения.

Ловкость рук и замена чека . В этом процессе участвуют одинаковые заказы, например, чашка кофе, которую могут заказывать несколько клиентов в день. При первой продаже напитка бариста или официант принимает оплату, а чек сохраняет. В последующих идентичных заказах сотрудник принимает оплату без чека, забирая себе разницу.

. В этом процессе участвуют одинаковые заказы, например, чашка кофе, которую могут заказывать несколько клиентов в день. При первой продаже напитка бариста или официант принимает оплату, а чек сохраняет. В последующих идентичных заказах сотрудник принимает оплату без чека, забирая себе разницу. Наличные мимо кассы . В случае, когда клиент расплачивается реальными деньгами, официант использует схему с пречеком: забирает наличные себе, не выдавая чек.

. В случае, когда клиент расплачивается реальными деньгами, официант использует схему с пречеком: забирает наличные себе, не выдавая чек. Официант сообщает гостю о том, что терминал по приему банковских карт не работает из-за проблем со связью. И просит его расплачиваться наличными, которые также кладет себе в карман.

Но бывает и так, что ресторан использует подобную схему специально. Чтобы сэкономить на ставке по эквайрингу. Так лучше не делать. Во-первых, предприятия, чей годовой доход составляет 20 млн в год, обязаны принимать к оплате карты российских платежных систем «Мир», согласно 290-ФЗ.

Во-вторых, клиенту сегодня не удобно расплачиваться наличными, зачастую их у него попросту нет. Лишая гостя способа оплаты, ресторан теряет постоянного посетителя и может спровоцировать дополнительные проверки со стороны налоговой.

Экономить на эквайринговой ставке помогает прием платежей через СБП по QR-коду или NFC-микрочипу от LIFE PAY. До конца 2022 года – 0%. Например, официантам в зале можно раздать NFC-чип, который позволяет принимать оплату от клиента одним касанием телефона, как во времена PAY-сервисов (Apple Pay и Google Pay).

NFC-чип – это небольшая наклейка, к которой клиент прикладывает телефон. Чип вызывает банковское приложение на экране телефона, где проходит платеж.

Быть соучастникам обмана никому не приятно. Зная, что ресторан не выдает чеки и нарушает закон, у клиента возникает вопрос о безопасности и качестве продуктов, которые использует заведение. Если обман происходит в прямом контакте с гостем, то что происходит за закрытыми дверями на кухне.