Все в одном окне: как интеграции от LIFE PAY упрощают бизнес-процессы и увеличивают продажи

Бизнес по-новому: как интеграции упрощают процессы и приносят прибыль

Автоматизация сложных бизнес-процессов сегодня способна принести значительные результаты уже на начальном этапе: ошибки сотрудников сводятся к нулю – «ручную механику» заменяют программы.

Как правило, сотрудники компаний пользуются такими бухгалтерскими инструментами, как 1С: Бухучет или Моё Дело, а еще используют CRM и CMS-системы и программы по приему платежей.

LIFE PAY предлагает объединить прием оплат с необходимым сервисом и работать в режиме одного окна, не отвлекаясь на различные интерфейсы.

Путешествия

Рассмотрим на примере CRM-компании U-ON.Travel, которой пользуются туроператоры и компании, предоставляющие услуги в сфере турбизнеса.

Интеграция U-ON.Travel с платежными решениями LIFE PAY позволяет выставлять счета клиентам, вести документооборот и просматривать всю информацию от покупателей в одном месте. А также общаться с клиентом и контролировать статус обращения удобно в одном окне – в форме заявки.

Отчетность по продажам, учет и чеки – здесь же. Направлять документы в налоговую теперь проще, так как все данные находятся в одном месте.

Выставлять счет на оплату можно как по платежной форме, так и через ссылку, которую удобно направлять в любой мессенджер. У клиента будет выбор, где расплатиться и каким образом: банковской картой или по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) – информация тут же отобразиться в личном кабинете менеджера.

А в случае приема оплат по QR-коду – деньги поступят на расчетный счет компании моментально, без задержек и проверок.

«Ол инклюзив»: запись, платежи и учет

Клиентский сервис важен во всех сферах бизнеса, а с современными программами можно повышать коммуникацию в конверсию еще проще и быстрее. Рассмотрим на примере CRM-сервиса YCLIENTS. Им пользуются салоны красоты, барбершопы, медицинские центры, автосервисы и другие сферы бизнеса.

Интеграция LIFE PAY с YCLIENTS позволяет вести онлайн-коммуникацию с клиентом от записи на услугу до приема оплат. Клиент сможет выбирать не только время и дату визита, специалиста, но и способ оплаты. Менеджер компании тут же подтвердит запись, а после оказания услуги выставит счет: в заведении – на кассе или отправит платежную ссылку в мессенджер, в котором клиент оформлял запись.

Расплачиваться можно любым комфортным способом. Все платежи проходят в соответствии с 54-ФЗ: клиент получает чек, а налоговая – отчетность.

Интеграция позволяет составлять быстрые отчеты, контролировать продажи и даже то, как сотрудники ведут диалог с клиентом на всех этапах общения: от подбора специалиста до приема оплат. Это поможет выявить недочеты на ранних этапах и скорректировать рабочие процессы в плюс.

Привлечение клиентов начинается с общения, а современные инструменты помогают конвертировать переговоры в продажи, не выходя за рамки одного экрана.