Чем СБП выгодна бизнесу. Шпаргалка LIFE PAY

СБП — что это
Система быстрых платежей или СБП — сервис, разработанный Центробанком совместно с НСПК (национальной системой платежных карт), позволяет производить переводы денежных средств по номеру телефона и принимать оплату за товары и услуги без использования специального оборудования.
СБП была запущена в России в начале 2019 года и в последующие годы ее популярность только росла.
К началу 2023 года количество компаний, которые присоединились к системе быстрых платежей, составило почти 560 тыс., среди них более 86% пришлось на субъекты МСП.
С 1 апреля 2022 года возможность оплаты товаров, работ и услуг с помощью СБП обязаны обеспечивать все банки с универсальной лицензией, а с 1 октября 2023 года банки-СБП по требованию Центробанка обязаны интегрировать эту систему в свои системы интернет-банка.
СБП позволяет переводить средства как между физическими лицами, так и между субъектами предпринимательства (ИП и организациями), а также оплачивать товары, работы и услуги с помощью QR-кода, ссылки или специальной кнопки.
Комиссии в системе быстрых платежей зависят от того, кто пользуется этим сервисом, и какая сумма средств перечисляется.
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Чем СБП выгодна бизнесу
К плюсам использования системы быстрых платежей можно отнести:
Сниженные комиссии за прием платежей.
Комиссия на расчеты в системе СБП ниже, чем при использовании эквайринга.
Ставка по расчетам с применением эквайринга составляет от 1,2% до 2,3%, в то время как по СБП она не может превышать 0,7%.
LIFE PAY предлагает различные варианты приема оплаты по системе быстрых платежей: через QR-код, который автоматически генерируется в приложении LIFE POS или на платежной форме при онлайн-платежах, через специальный NFC-микрочип, позволяющий принимать оплату касанием телефона клиента, а также с помощью платежных ссылок.
Отсутствие расходов на приобретение дополнительного оборудования.
Применение СБП не требует покупки терминалов и какого-либо другого оборудования. Оплата происходит путем считывания QR-кода с ККТ и любого другого носителя, с помощью направления ссылки на оплату или с помощью специальной кнопки.
Увеличение конверсии продаж до 53%.
Около 47% пользователей онлайн-магазинов прерывают покупку на этапе ввода данных карты.
При оплате с помощью СБП не нужно вводить данные карты, и это увеличивает доверие потенциального покупателя, а также сокращает время на проведение самой операции.
Мгновенное поступление денег на счет.
Деньги поступают на расчетный счет мгновенно, в то время, как при оплате с помощью пластиковой карты зачисление денег на счет может растянуться до трех дней.
Это позволяет избежать кассовых разрывов в организации или у ИП.
Упрощение бухгалтерских процессов.
Деньги поступают на счет за каждую проведенную операцию, а не единой суммой, что облегчает работу бухгалтера по распределению этих средств.
Возможность настройки различных сценариев оплаты.
Можно выбрать наиболее удобный способ оплаты для конкретного типа бизнеса: для оффлайн — с помощью статического или динамического QR-кода или NFC-микрочипа, для онлайн-бизнеса — с помощью платежной ссылки или кнопки на сайте.
NFC-микрочип — стикер, который необходимо разместить в прикассовой зоне: он позволяет покупателю расплачиваться за покупки с помощью телефона.
Клиент прикладывает смартфон к чипу, и чип вызывает банковское приложение, где проходит оплата. Также чип можно отдать курьеру на выезд, чтобы принимать платежи на месте у клиента.
Упрощенный порядок возврата денег клиенту.
При СБП доступен как полный, так и частичный возврат (в отношении части товаров по чеку).
Клиент обращается в магазин и после предъявления чека, деньги моментально возвращаются ему на карту. Составление других документов, например, платежных поручений, при этом не требуется.
Простое подключение к системе.
Достаточно выбрать банк, в котором будет открыт расчетный счет, или подключить действующий счет к системе СБП, выбрать удобный способ установки сервиса, настроить онлайн-кассу и начать принимать оплату.
Оставьте заявку на подключение СБП в LIFE PAY и сэкономьте свое время. Специалисты компании подберут для вас оптимальное решение, настроят онлайн-кассу для оплаты с помощью СБП и обучат персонал работе с оборудованием. От вас потребуется только расчетный счет в банке-участнике программы.
Какому бизнесу будет выгодно подключение к СБП
Любому. Наиболее выгодно применение СБП будет для:
Продавцов дорогих товаров.
Чем больше сумма сделки, тем больше экономия на комиссии.
Размер комиссии не привязан к сумме сделки и зависит только от вида деятельности и типа реализуемого товара.
Субъектов МСП.
Моментально зачисление на счет позволит избежать кассовых разрывов, которые наиболее чувствительны для компаний и ИП с маленькими оборотами.
А небольшая комиссия поможет сэкономить средства для развития бизнеса.
Бизнесу, который работает с валютой.
Например, для турагентов, которые привязаны к изменению курса рубля к доллару или евро.
Если они принимают оплату по классическому эквайрингу, им приходится ждать поступления денег на счет в течение минимум 1 рабочего дня. За это время курс может поменяться и не всегда в лучшую сторону, что повлечет за собой потерю прибыли.
Лимиты и размер комиссии при использовании СБП
Для бизнеса размер комиссии зависит от вида деятельности и не может превышать 1 500 руб.
Всего предусмотрено две фиксированные ставки комиссии: 0,4% и 0,7%.
Комиссия 0,4% установлена для:
потребительских товаров;
товаров повседневного спроса;
лекарств;
медицинских товаров;
БАДов;
телекоммуникационных услуг;
почтовых услуг;
информационных услуг;
медицинских и образовательных учреждений;
страховых компаний;
ПИФ;
УК;
инвестиционных фондов;
транспорта;
благотворительных организаций;
ЖКУ;
самозанятых.
Комиссия 0,7% установлена для всех остальных видов деятельности и товаров.
Лимит для СБП только один — не более 1 млн руб. по одной операции.
Как подключиться к СБП
Выбор банка или партнера.
Сегодня все кредитные учреждения с универсальной лицензией могут подключить к системе быстрых платежей.
Проверить, доступно ли подключение СБП в вашем банке можно на сайте НСПК.
Подключиться к СБП можно также и через платежного агента. На данный момент статус небанковского платежного агента получили 12 организаций.
С 1 апреля 2023 года LIFE PAY является Небанковским Доверенным Агентом (НБДА) иможет подключать своих клиентов ко всем банкам-партнерам НСПК. Это позволит подключить СБП к уже существующему счету и сэкономить средства на открытие и ведение еще одного расчетного счета.
Выбрать способ подключения сервиса.
Кнопкой или QR-кодом на сайте, QR или NFC на кассе.
Подключить СБП к онлайн-кассе и обучить работе с ней свой персонал.
Для настройки системы быстрых платежей обратитесь в техподдержку производителя кассового аппарата и разработчика ПО.
Система быстрых платежей
Ставки 0 - 0,7%. В 2,5 раза дешевле эквайринга. Подключите систему быстрых платежей и принимайте оплату через QR-код или ссылку
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