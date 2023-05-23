Сколько касс нужно бизнесу

Для роста числа покупателей и выручки бизнес стремится налаживать разные каналы продаж: торговая точка, интернет, доставка. LIFE PAY разбирается, как можно сэкономить на кассовом оборудовании, не отказываясь от курьеров, и сколько на самом деле касс нужно бизнесу.

Какие бывают кассы

Стационарная касса

Стационарная онлайн-касса — обычный кассовый аппарат, с подключенным к нему дополнительным оборудованием: сканером штрих-кодов, денежным ящиком, весами, терминалом для приема безналичной оплаты, принтером и прочим. Стационарная касса работает от электричества и ее нельзя переносить.

Стационарные кассы нужны в магазинах с большим ассортиментом товаров и большой проходимостью. Однако такая касса с набором необходимого оборудования может обойтись бизнесу в 40 000 — 60 000 рублей.

Мобильная касса

Мобильная или переносная онлайн-касса — это устройство, которое питается не от сети, а от аккумулятора, поэтому не привязано к конкретному рабочему месту, и его можно переносить. Такое оборудование выдают курьерам при организации развозной торговли.

Мобильная касса может:

принимать наличные и банковские карты;

печатать или высылать на электронный адрес или по смс чеки.

Мобильные терминалы дешевле стационарных касс, но такой аппарат нужно выдать каждому курьеру и контролировать заряд аккумулятора. Поэтому на начальном этапе для обеспечения ККТ всех курьеров бизнесу придется выложить кругленькую сумму.

Работа ККТ в рамках 54-ФЗ не может осуществляться без фискального накопителя, который необходимо регистрировать в ФНС и менять по мере заполнения или окончания срока действия.

Это требование применяется ко всем видам касс. И если при развозной торговле предприниматель использует несколько мобильных касс, то отслеживать период действия и объем памяти ФН, а также менять по мере необходимости, придется в каждой.

Поэтому затраты на замену фискального накопителя в стационарных и мобильных кассах будут возникать у бизнеса регулярно.

Облачная онлайн-касса

Облачная касса — это сервис, который позволяет принимать оплату за товары, работы или услуги, через интернет или гаджет, находясь где угодно, без использования набора дорогостоящей ККТ.

Сама касса находится в специальном хранилище (дата-центре), а бизнесу понадобится только приложение, которое устанавливают на планшеты и мобильные телефоны работников, или модуль для интеграции с интернет-сайтом.

Однако без фискального накопителя продавцу все равно не обойтись. Его устанавливают в облачную кассу в удаленном дата-центре, а чеки покупатель получает по e-mail или смс.

Но на применение облачных касс действуют ограничения.

Облачная касса не предназначена для использования в стационарной торговой точке с офлайн-продажами.

Ее разрешено применять только для приема платежей:

через интернет, мобильные приложения;

курьерскими службами и вендинговыми компаниями;

для оказания услуг на выезде;

в транспорте;

за ЖКХ и только по безналу.

Облачная касса LIFE PAY поможет сэкономить на покупке кассового оборудования и работать в строгом соответствии с 54-ФЗ. Получить консультацию

Сколько касс нужно бизнесу

С одной стороны — ответ на этот вопрос зависит от типа бизнеса и количества используемых каналов продаж.

С другой стороны — практически в любом деле предприниматель может установить облачную кассу, которая заменит большинство контрольно-кассовой техники. Например, об оптимизации платежных решений в заведениях общепита с доставкой мы рассказали здесь.

При этом есть виды деятельности, которым не нужны ни стационарные, ни мобильные кассовые терминалы. Их заменит одна облачная касса LIFE PAY. Это:

интернет-магазины и с онлайн-продажами и с приемом оплаты курьерами по адресам доставки;

транспортные, логистические услуги;

вендинговые аппараты;

выездные услуги (массажисты, педагоги, сборщики мебели, мастера по ремонту техники и др.);

онлайн-услуги (обучение, доступ к контенту).

Не важно, сколько курьеров или разъездных исполнителей в штате компании — один фискальный накопитель будет собирать информацию о всех продажах. Для работы достаточно установить приложение LIFE POS на гаджеты мобильных работников: приобретать десяток переносных кассовых терминалов не нужно.

Выбрав облачную кассу, компания сможет сэкономить на покупке ККТ.

Пример: рассчитаем затраты на приобретение 10 мобильных кассовых терминалов и сравним их с затратами на аренду облачной кассы и приложения для 10 разъездных работников.

Стоимость одной мобильной кассы с возможностью приема наличных, оплаты банковскими картами и бесконтактным способом MSPOS-Е-Ф с фискальным накопителем на 36 месяцев — 34 100 рублей.

Стоимость 10 таких касс: 34 100 руб. * 10 = 341 000 руб.

Аренда облачной кассы на 36 месяцев — 198 000 руб. в том числе:

фискальный накопитель: 2 500 руб. * 36 = 90 000 руб.;

приложение для 10 работников: 300 руб. 10 36 = 108 000 руб.

Помимо экономии, используя облачную кассу, бизнес:

избавляется от хлопот, связанных с регистрацией онлайн-кассы в ОФД и ФНС, отслеживанием памяти и срока действия фискального накопителя, так как LIFE PAY берет эту работу на себя;

получает контроль работы кассы поставщиком технологии в дата-центре LIFE PAY и круглосуточную бесперебойную работу 365 дней в году, чтобы клиенты получали чеки, а ФНС — отчетность;

сможет принимать оплату всеми доступными способами (наличные, карты, куар-код), что повышает лояльность клиентов;

получит настройку интеграции с платежными и учетными программами и сервисами (IIKO, Честный ЗНАК, ФГИС Меркурий и другие) и сможет видеть в одном приложении и чеки и отчеты.

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