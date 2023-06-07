Когда можно использовать смартфон вместо кассы

Применение ККТ при дистанционной торговле. Кто, когда и как выдает чек
Все организации и ИП обязаны использовать контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, и дистанционная торговля не является исключением. Особенности применения кассы и вид чека (электронный или бумажный) зависят от типа расчетов, от того, как происходит оплата и кто ее принимает:
Оплата происходит на сайте магазина или через платежный сервис (не являющийся платежным агентом).
При этой форме расчетов применяется стационарная или облачная касса, которая автоматически формирует чеки в момент расчета. Фискальный документ направляется покупателю в электронной форме на указанный им адрес электронной почты или по СМС. Бумажный вариант чека в данном случае клиенту не направляется (п. 5 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003).
Обратите внимание, что фискальный документ нужно сформировать и в том случае, если клиент не предоставил данные для отправки ему чека — номер телефона или адрес электронной почты (письмо Минфина от 19.04.2018 № 03-01-15/26522).
Оплата происходит через платежный сервис, являющийся платежным агентом.
В этом случае чек формирует сам сервис и продавцу применять ККТ не требуется. При такой форме расчетов обязательно нужно уточнить все нюансы, связанные с формированием чека. Не все платежные сервисы являются платежными агентами.
Оплата происходит при доставке товара собственной курьерской службой.
Применение кассы обязательно при получении оплаты за товар: наличными, банковской картой, переводом на счет, через СБП. Чек в этом случае формирует курьер с помощью мобильной или облачной кассы.
Выберите формат мобильной кассы и принимайте платежи как вам удобно: с мобильного телефона, подключенного к программе LIFE POS или смарт-терминала “три в одном”.
Оплата происходит при доставке сторонней курьерской службой.
Чек в этом случае формирует и передает покупателю курьерская служба, с которой заключен агентский договор. Продавцу формировать фискальный документ не требуется. Перед заключением договора нужно проверить укомплектованность курьеров службы кассовыми аппаратами, которые отвечают требованиям закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.
Больше информации про виды чеков в торговле можно найти в блоге LIFE PAY в статье “Виды чеков в торговле”
Мобильная касса. Можно ли использовать телефон вместо ККТ?
Мобильная касса применяется при получении оплаты за товар при его доставке. Вариантов мобильной кассы может быть несколько:
Смартфон + облачная касса
Этот вариант предполагает использование смартфона в качестве аппарата для приема платежей.
Фискализация и выдача чека производится в несколько этапов. Клиент оплачивает товар любым удобным для него способом: бесконтактной банковской картой, по СБП или наличными. Данные о совершенной операции передаются на облачную или стационарную кассу, клиент получает чек на адрес электронной почты или по СМС.
Для расчетов этим способом не нужно приобретать кассовые аппараты, достаточно подключиться к платежному приложению и интегрировать его с облачной или стационарной кассой. Сам телефон в этом случае выступает устройством для приема оплаты, фискализация и направление данных оператору ОФД производится с облачной или стационарной кассы, расположенной в дата-центре или у продавца. Соответственно и фискальный накопитель находится не в смартфоне курьера, а в кассе, на которую передаются данные.
Сэкономить на покупке дорогого оборудования можно с помощью использования технологии облачной кассы. Физическая касса находится в дата-центре LIFE PAY: для работы с ней достаточно установить на смартфон курьера приложение LIFE POS. Оплата производится удобным для покупателя способом (картой, наличными, по СБП). Чек формируется и направляется с облачной кассы на адрес электронной почты покупателя или по СМС.
На многих сайтах можно встретить информацию о том, что телефон можно превратить в кассу и использовать его без связки с облачной или стационарной кассой – как полноценную ККТ. Это невозможно.
ККТ должна отвечать требованиям закона № 54-ФЗ, в частности:
иметь корпус с нанесенным на него заводским номером;
иметь внутри корпуса фискальный принтер и обеспечивать печать фискальных документов;
иметь внутри корпуса программно-аппаратные средства, обеспечивающие соответствие онлайн-кассы требованиям закона № 54-ФЗ;
иметь внутри корпуса фискальный накопитель.
Кроме этого, контрольно-кассовая техника должна быть включена в специальный реестр, который ведется ФНС. Телефон указанным выше требованиям не соответствует: не имеет устройства для печати чеков, не имеет фискальный накопитель, не включен в реестр ККТ. И никакая модернизация не сможет привести его в соответствие с указанными требованиями. Аналогичной позиции придерживается ФНС в письме от 20.07.2022 № КВ-4-20/9322@.
Смарт-терминал
Этот вариант предполагает использование специального устройства — смарт-терминала.
Смарт-терминал – это разновидность онлайн-кассы, отвечающий всем требованиям, предъявляемым законом № 54-ФЗ к контрольно-кассовой технике.
Смарт-терминалы бывают разными: мобильными и стационарными. Мобильные используются для выездной торговли и курьерской деятельности, стационарные – для торговых точек.
Мобильные смарт-терминалы имеют разъем для сим-карты, благодаря чему могут подключаться к интернету, и аккумулятор, который обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение 12-24 часов. Печать чека производится непосредственно с терминала благодаря наличию печатающего принтера.
Мобильный смарт-терминал можно использовать в связке с онлайн-кассой или без нее.
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