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Онлайн-кассы

Когда можно использовать смартфон вместо кассы

Применение ККТ обязательно практически при всех формах расчетов. Выездная торговля и курьерская доставка с приемом оплаты за товар – не исключение. Разбираем нюансы применения онлайн-кассы при дистанционной торговле и возможность использования при расчетах мобильный телефон вместо кассы.
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Когда можно использовать смартфон вместо кассы
Иллюстрация: LIFE PAY

Применение ККТ при дистанционной торговле. Кто, когда и как выдает чек

Все организации и ИП обязаны использовать контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, и дистанционная торговля не является исключением. Особенности применения кассы и вид чека (электронный или бумажный) зависят от типа расчетов, от того, как происходит оплата и кто ее принимает:

  • Оплата происходит на сайте магазина или через платежный сервис (не являющийся платежным агентом).

При этой форме расчетов применяется стационарная или облачная касса, которая автоматически формирует чеки в момент расчета. Фискальный документ направляется покупателю в электронной форме на указанный им адрес электронной почты или по СМС. Бумажный вариант чека в данном случае клиенту не направляется (п. 5 ст. 1.2 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003).

Обратите внимание, что фискальный документ нужно сформировать и в том случае, если клиент не предоставил данные для отправки ему чека — номер телефона или адрес электронной почты (письмо Минфина от 19.04.2018 № 03-01-15/26522).

  • Оплата происходит через платежный сервис, являющийся платежным агентом.

В этом случае чек формирует сам сервис и продавцу применять ККТ не требуется. При такой форме расчетов обязательно нужно уточнить все нюансы, связанные с формированием чека. Не все платежные сервисы являются платежными агентами.

  • Оплата происходит при доставке товара собственной курьерской службой.

Применение кассы обязательно при получении оплаты за товар: наличными, банковской картой, переводом на счет, через СБП. Чек в этом случае формирует курьер с помощью мобильной или облачной кассы.

Выберите формат мобильной кассы и принимайте платежи как вам удобно: с мобильного телефона, подключенного к программе LIFE POS или смарт-терминала “три в одном”.

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  • Оплата происходит при доставке сторонней курьерской службой.

Чек в этом случае формирует и передает покупателю курьерская служба, с которой заключен агентский договор. Продавцу формировать фискальный документ не требуется. Перед заключением договора нужно проверить укомплектованность курьеров службы кассовыми аппаратами, которые отвечают требованиям закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

Больше информации про виды чеков в торговле можно найти в блоге LIFE PAY в статье “Виды чеков в торговле”

Мобильная касса. Можно ли использовать телефон вместо ККТ?

Мобильная касса применяется при получении оплаты за товар при его доставке. Вариантов мобильной кассы может быть несколько:

Смартфон + облачная касса

Этот вариант предполагает использование смартфона в качестве аппарата для приема платежей. 

Фискализация и выдача чека производится в несколько этапов. Клиент оплачивает товар любым удобным для него способом: бесконтактной банковской картой, по СБП или наличными. Данные о совершенной операции передаются на облачную или стационарную кассу, клиент получает чек на адрес электронной почты или по СМС.

Для расчетов этим способом не нужно приобретать кассовые аппараты, достаточно подключиться к платежному приложению и интегрировать его с облачной или стационарной кассой. Сам телефон в этом случае выступает устройством для приема оплаты, фискализация и направление данных оператору ОФД производится с облачной или стационарной кассы, расположенной в дата-центре или у продавца. Соответственно и фискальный накопитель находится не в смартфоне курьера, а в кассе, на которую передаются данные.

Сэкономить на покупке дорогого оборудования можно с помощью использования технологии облачной кассы. Физическая касса находится в дата-центре LIFE PAY: для работы с ней достаточно установить на смартфон курьера приложение LIFE POS. Оплата производится удобным для покупателя способом (картой, наличными, по СБП). Чек формируется и направляется с облачной кассы на адрес электронной почты покупателя или по СМС.

На многих сайтах можно встретить информацию о том, что телефон можно превратить в кассу и использовать его без связки с облачной или стационарной кассой – как полноценную ККТ. Это невозможно

ККТ должна отвечать требованиям закона № 54-ФЗ, в частности:

  • иметь корпус с нанесенным на него заводским номером;

  • иметь внутри корпуса фискальный принтер и обеспечивать печать фискальных документов;

  • иметь внутри корпуса программно-аппаратные средства, обеспечивающие соответствие онлайн-кассы требованиям закона № 54-ФЗ;

  • иметь внутри корпуса фискальный накопитель.

Кроме этого, контрольно-кассовая техника должна быть включена в специальный реестр, который ведется ФНС. Телефон указанным выше требованиям не соответствует: не имеет устройства для печати чеков, не имеет фискальный накопитель, не включен в реестр ККТ. И никакая модернизация не сможет привести его в соответствие с указанными требованиями. Аналогичной позиции придерживается ФНС в письме от 20.07.2022 № КВ-4-20/9322@.

Смарт-терминал

Этот вариант предполагает использование специального устройства — смарт-терминала. 

Смарт-терминал – это разновидность онлайн-кассы, отвечающий всем требованиям, предъявляемым законом № 54-ФЗ к контрольно-кассовой технике. 

Смарт-терминалы бывают разными: мобильными и стационарными. Мобильные используются для выездной торговли и курьерской деятельности, стационарные – для торговых точек.

Мобильные смарт-терминалы имеют разъем для сим-карты, благодаря чему могут подключаться к интернету, и аккумулятор, который обеспечивает бесперебойную работу устройства в течение 12-24 часов. Печать чека производится непосредственно с терминала благодаря наличию печатающего принтера.

Мобильный смарт-терминал можно использовать в связке с онлайн-кассой или без нее. 

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Комментарии

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