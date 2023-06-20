Применяемая система налогообложения — обязательный атрибут кассового чека. Поэтому при смене налогового режима необходимо перенастроить кассовую технику, в противном случае — штраф. В статье рассказываем, как избежать дополнительных расходов и внимания ФНС.

Когда смена системы налогообложения на ККТ необходима

Предприниматели и юрлица могут менять систему налогообложения как по собственному желанию, так и по требованию законодательства. Например:

Выросли доходы (численность персонала, остаточная стоимость активов и др), и компания утратила право работать на упрощенке.

Изменилась структура бизнеса , и фирма решила перейти с УСН «Доходы» на УСН «Доходы минус расходы».

ИП открыл дополнительное направление деятельности на ПСН параллельно с продажами на УСН.

Любая ситуация, при которой предприниматель или юрлицо сменило применяемый налоговый режим, требуют изменения настроек кассового аппарата, так как информация о системе налогообложения продавца товара, работ или услуг — обязательный реквизит чека.

Применение двух налоговых режимов одновременно — не проблема. Кассовая техника предусматривает такие настройки. Чеки будут пробиваться отдельно по каждой деятельности, а в каждом фискальном документе будет указан соответствующий налоговый режим.

В какой срок нужно изменить налоговый режим на ККТ

Перенастроить онлайн-кассу нужно до того, как пробили первый чек на новой системе налогообложения.

За выданный покупателю чек, в котором указан не соответствующий действительности налоговый режим, продавца оштрафуют по ч. 4 ст. 14.5 КоАП на 1 500 — 3 000 рублей, а компанию на 5 000 — 10 000 рублей.

Как изменить налоговый режим на онлайн-кассе

Изменение системы налогообложения на ККТ — чисто технический момент. Перерегистрировать кассу в ФНС не нужно, так как налоговый режим не отражается в карточке ККТ.

Изменить настройки онлайн-кассы можно:

самостоятельно с помощью инструкций, размещенных на официальных сайтах производителей ККТ;

с помощью специалистов центров техобслуживания ККТ.

Приобретая ККТ в LIFE PAY бизнес получает техподдержку, сотрудничающую с производителем оборудования, которая поможет с настройками, разберется в причинах сбоев и поломок и при необходимости заменит кассу.

Далее в ФНС через ОФД отправляют отчет об изменении параметров регистрации. Только после этой процедуры продавец вправе выбивать чеки без риска понести наказание.

Как оформить возврат по кассе при смене системы налогообложения

Встречаются ситуации, когда покупатель купил товар в конце декабря, затем магазин сменил систему налогообложения на кассе, а в январе покупатель вернул товар.

Получается, что чек на покупку (приход средств) был выбит с одним налоговым режимом, а чек на возврат товара (средств) из кассы выйдет с новыми настройками, то есть с актуальным налоговым режимом.

Такая ситуация допустима (письмо ФНС от 28.11.2022 № ПА-4-20/15986).

Как исправить ошибку в налоговом режиме в чеке

Исправить чек нельзя. Но исправить ситуацию можно.

Если продавец ошибочно выбил чек с отражением в нем сведений о прежней системе налогообложения, хотя перешел на другую, ему следует:

Сформировать чек на возвратприхода на всю сумму продаж. Выбить новый чек на приход на эту же сумму.

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