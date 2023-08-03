Чек коррекции: для чего он нужен и как оформить

Большинство продавцов обязаны работать с применением ККТ. При этом важно не просто выдать чек, но и оформить его в соответствии с требованием закона, а при обнаружении ошибки — исправить ее до того, как нарушение обнаружит ФНС. Для этого и предусмотрены чеки коррекции. Эксперты LIFE PAY рассказывают, как их применять и в каком случае.

Для чего нужен чек коррекции

Кассовый чек коррекции — чек, который оформляет продавец для исправления нарушений, выявленных в продажах. Таких как:

ошибка в реквизитах первоначально выданного чека;

продажа без оформления чека;

оформление чека на незарегистрированной ККТ.

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Правильное оформление чека коррекции с отражением всей необходимой информации и достоверных сведений освобождает продавца от ответственности за нарушения при работе с онлайн-кассой.

Как оформить чек коррекции

Продавцу вовсе не обязательно оформлять чек коррекции на той же ККТ, на которой совершена продажа с оформлением ошибочного чека, или на которой чек не был выбит (письмо ФНС от 06.08.2018 № ЕД-4-20/15240@), можно воспользоваться другим аппаратом, но важно удостовериться, чтобы в чеке коррекции были все обязательные атрибуты кассового чека, перечисленные в п. 5 ст. 4.1 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. А порядок оформления чека коррекции зависит от причины, по какой он оформляется.

Ошибка в чеке

Чеком коррекции можно исправлять как операции поступления, так и расхода денежных средств. А для оформления чека коррекции взамен ошибочного исходного необходимо проделать пару шагов:

Шаг 1.Аннулировать ошибочный чек оформлением чека коррекции с признаком расчета «возврат прихода» или «возврат расхода».

Каждая корректируемая сумма в чеке коррекции пробивается отдельной строкой. Также при оформлении чека коррекции важно правильно заполнить следующие реквизиты:

Реквизит Тег Содержание Тип коррекции 1173 Содержание этого реквизита зависит от того, кто выступил инициатором корректировки. Если кассир исправление вносит по собственной инициативе, обнаружив ошибку раньше налоговой инспекции, то текст будет таким: «Самостоятельная операция» или «0». Если чек коррекции оформляется по требованию ФНС, то: «По предписанию» или «1» Дата совершения корректируемого расчета 1178 Указывают дату ошибочного чека. Если эта дата неизвестна, то текущую. Указывать будущую дату — недопустимо Фискальный признак документа ошибочного чека 1192 Реквизит заполняют только в том случае, если он предусмотрен кассовой программой, а также известен ФПД неправильного чека. Именно его и нужно указать в чеке коррекции

Шаг 2. Выбить чек коррекции с правильными сведениями, когда ошибочный — аннулирован. В новом чеке указывают тот же признак расчета, что был в ошибочном документе. Теги 1173, 1178, 1192 чека коррекции с верными данными необходимо заполнить, как указано в таблице к шагу 1.

Чек не был пробит

Даже если первичный чек не был оформлен вообще, документ, который выбивается на кассе для исправления ситуации, также называют чеком коррекции. А порядок его заполнения зависит от того, приходная или расходная операция не была зафиксирована на кассе:

Чек коррекции с признаком расчета «прихода» восстанавливает непробитую ранее на кассе выручку.

Признак расчета в чеках коррекции для исправления ситуации, когда кассир не выбил на кассе чек на возврат товара, указывают по-разному в зависимости от применяемого формата фискальных документов: на ФФД 1.1 или 1.2 — «возврат прихода»; на ФФД 1.05 — «расход». Этот формат не предусматривает отражение корректируемых сумм отдельными строками, поэтому чек коррекции будет сформирован на общую сумму.



В чек коррекции взамен отсутствующего первичного необходимо включить следующие реквизиты:

Реквизит Тег Содержание Наименование документа 1000 Кассовый чек коррекции Признак расчета Приход, возврат приходы, расход Тип коррекции 1173 Содержание этого реквизита зависит от того, кто выступил инициатором оформления чека коррекции. Если кассир исправление вносит по собственной инициативе, обнаружив ошибку раньше налоговой инспекции, то текст будет таким: «Самостоятельная операция» или «0». Если чек коррекции оформляется по требованию ФНС, то: «По предписанию» или «1» Дата совершения корректируемого расчета 1178 Указывают дату, когда не пробили первичный чек. Если эта дата неизвестна, то текущую. Указывать будущую дату — недопустимо Сумма расчета, указанного в чеке 1020 Сумма, которую должны были пробить при совершении расчета Сумма по чеку наличными 1031 Сумма, которую должны были пробить при совершении расчета наличными Сумма по чеку безналичными 1081 Сумма, которую должны были пробить при совершении безналичного расчета

Ошибка в чеке коррекции

Иногда кассиры ошибаются и при оформлении чека коррекции. Порядок исправления ошибки зависит от используемого ФФД:

На ФФД 1.05 чеки коррекции не отличаются от обычных, поэтому и исправлении ошибок в них оформляется обычным способом.

А на ФФД 1.1 и 1.2 начинают с аннулирования ошибочного чека коррекции. Для этого выбивают новый чек коррекции, сохранив в нем все ошибочные сведения, но признак расчета меняют на противоположный: возврат прихода вместо приход, возврат расхода вместо расход. Далее выбивают чек коррекции, указав в нем верную информацию.

Приобретая ККТ в LIFE PAY бизнес получает техподдержку, которая поможет с настройками, ответит на вопросы о работе на кассовом аппарате, разберется в причинах сбоев и поломок и при необходимости заменит кассу.

Ответственность за отсутствие чека коррекции

Нарушения при работе с ККТ грозят продавцу и магазину серьезными наказаниями:

За что накажут Наказание Основание Продажа без оформления чека Должностное лицо — штраф 25 — 50% от непробитой на кассе суммы, но не менее 10 тыс. рублей;

Юрлицо — штраф 75 — 100% от непробитой на кассе суммы, но не менее 30 тыс. рублей п. 2 ст. 14.5 КоАП Неоднократные продажи без оформления чека на общую сумму не менее 1 млн рублей Должностное лицо — дисквалификация на 1 — 2 года;

Юрлицо, ИП — приостановка деятельности на срок до 90 суток п. 3 ст. 14.5 КоАП Оформление чеков на незарегистрированном кассовом аппарате Должностное лицо — штраф 1,5 — 3 тыс. рублей;

Юрлицо — предупреждение или штраф 5 — 10 тыс. рублей п. 4 ст. 14.5 КоАП

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