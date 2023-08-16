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Проверки ККТ

Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля

Благодаря онлайн-кассам информация о выручке быстро доходит до налоговой и упрощает контроль. С 2024 года полномочия ФНС по проверке ККТ планируется расширить, поэтому бизнесу лучше заранее подготовиться к возможным изменениям и проверкам.
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Кассовые проверки 2024: что изменится в развитии системы налогового контроля
Иллюстрация: LIFE PAY

Налоговая проверяет выручку общепита и проводит внеплановые проверки

В рамках отраслевого проекта «Общественное питание» налоговая еженедельно проверяет наличие и применение бизнесом онлайн-касс, а также мониторит динамику выручки общепита. Ее снижение может сигнализировать ФНС, что компания скрывает доходы, не проводя их через онлайн-кассы.

Как это определяют: с 15 по 25 мая 2023 года проводилось выездное обследование без взаимодействия нескольких предприятий общепита. В это время у 45 компаний выручка выросла. После проверки у 29 осталась примерно такой же, а у 16 снизилась — это может косвенно подтвердить ее сокрытие. 

В этом случае налоговая проводит контрольную закупку. Также письмом от 30 июня 2023 № АБ-4-20/8343 ФНС поручает региональным управлениям в отношении компаний, чья выручка снизилась, провести мероприятия для приведения их работы в соответствии с законодательством о применении ККТ. 

В июле вступил в силу приказ Минфина от 06.06.2023 № 88-Н, который дополнил список поводов проверить работу ККТ. Налоговая может провести внеплановую выездную проверку, если у организации обнаружатся индикаторы риска:

  • нет кассовых чеков в течение двух календарных месяцев;

  • более 30% чеков за месяц — это чеки коррекции;

  • более 30% чеков за месяц — это чеки с «Возвратом прихода», такое правило не касается ломбардов.

При проверке налоговики просматривают документы, проводят опросы, в некоторых случаях — экспертизу. При выявлении нарушений потребуют устранить их в установленные сроки.

Для того чтобы работать в полном соответствии с требованиями 54-ФЗ, избежать штрафов и сэкономить на кассовом оборудовании воспользуйтесь облачной кассой LIFE PAY.

Облачную кассу можно использовать для интернет-торговли, установив ее в офисе предпринимателя или в ЦОД LIFE PAY. А для розничной торговли вы можете использовать одну кассу для всех терминалов по приему платежей и также подключить к ней функцию приема платежей в интернете, что позволит значительно сэкономить на оборудовании.

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Новые проверки в 2024 году

Минфин разослал профильным ведомствам поправки к законам, которые касаются полномочий налоговой и применения ККТ. Пока поправки находятся на рассмотрении. В случае принятия они должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Основной смысл в том, чтобы законодательно закрепить налоговый контроль над применением онлайн-касс.

Что планируют ввести

1. ФНС будет осуществлять оперативный контроль. Поправки расширят и конкретизируют полномочия налоговой по проверке онлайн-касс.

Оперативный контроль будет проводиться очно и дистанционно — с помощью аудио- и видеосвязи.

При очной проверке можно привлекать эксперта, ОВД или ФСБ, проводить выемку документов, пересчитывать наличные средства. При дистанционной — получать сведения из кабинета кассы, подключаться к ней, считывать данные из фискального накопителя.

2. Предприниматели и организации будут обмениваться с ФНС только электронными документами — через кабинет ККТ или по телекоммуникационным каналам. Сообщать бизнесу о проведении оперативного контроля на бумажном носителе тоже не будут.

3. У тех, кто принимает платежи в обход кассовой техники, но при этом использует платежные терминалы и торговые автоматы, могут заблокировать платежные устройства. Максимальный срок блокировки — 90 дней. Если организация подключит устройство к онлайн-кассе и отчитается об этом налоговой, его разблокируют раньше. 

Сам факт нарушения могут выявить на контрольных мероприятиях или если на компанию пожалуются, и это повлечет проверку. Согласно поправкам, на сайте налоговой будет размещаться информация о блокировке конкретного терминала. 

При этом блокировка устройства не освобождает бизнес от ответственности за нарушение применения онлайн-касс — а это влечет штрафы по ст. 14.5 КоАП

LIFE PAY поможет выбрать кассовое оборудование для любого вида бизнеса. А наши платежные и учетные решения позволят объединить их в единую систему и работать в соответствии с требованиями законодательства.

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4. Через кассу нельзя проводить мнимые и притворные расчеты — расчеты по несуществующим обязательствам или расчеты, проводимые для прикрытия других операций, например, чтобы скрыть реальные доходы.

В проекте нового КоАП за такие нарушения предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей. Сами расчеты признают ничтожными, а ФНС доначислит налоги. Механизм выявления таких операций предстоит разработать налоговой.

5. Кассовый чек — первичный документ.

Это нововведение не связано с проверками, но для бизнеса имеет положительное значение — подтверждать расходы для бухгалтерии будет проще и удобнее.

Сейчас кассовый чек может относиться к первичным документам, если в нем есть нужные реквизиты из ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Нововведения исключают из обязательных реквизитов подпись и должность.

Бизнесу важно соблюдать требования законодательства, защищать себя от рисков и контролировать кассовые операции. В Life Pay можно приобрести онлайн-кассу, которая соответствует 54-ФЗ для любого бизнеса: есть ККТ для точек с высокой проходимостью, для небольших компаний, выездной торговли, интернет-магазинов. Оставьте заявку, чтобы выбрать готовое решение для своей сферы.

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