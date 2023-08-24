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LIFE PAY одними из первых представили свои решения на новом B2B-маркетплейсе Ростелекома

Разработчик fintech-решений LIFE PAY одним из первых разместил на B2B-маркетплейсе «Ростелекома» инструменты управления процессами продаж. В одном месте можно купить продукты и сервисы для разных задач бизнеса: от автоматизации процессов до продвижения.
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LIFE PAY одними из первых представили свои решения на новом B2B-маркетплейсе Ростелекома
Иллюстрация: LIFE PAY

Маркетплейс «Ростелекома» разработан как единая платформа, предоставляющая по выгодным ценам современные и качественные решения для бизнеса.

Решения LIFE PAY, представленные на маркетплейсе, созданы специально для малого и среднего бизнеса. Они помогают организовать торговлю в соответствии с 54-ФЗ и автоматизировать продажи как начинающим предпринимателям, так и опытным владельцам розничного бизнеса и интернет-магазинов.

Решения компании объединяются в единую цифровую платформу, которая регулярно обогащается новым полезным функционалом и новыми интеграциями с популярными учетными системами. В результате, программное обеспечение LIFE POS помогает выстроить цифровой фундамент для расширения бизнеса и подключать новые каналы продаж.

Инструменты автоматизации продаж от Life Pay являются одними из лидеров в различных продуктовых категориях. Некоторые из них представлены на B2B-маркетплейсе «Ростелекома»:

  • Сервис облачной фискализации. Помогает эффективно и экономно организовать процесс приема платежей для онлайн-магазинов и доставки. Технология позволяет обрабатывать платежи в удаленном дата-центре и высылать клиентам электронные чеки в соответствии с 54-ФЗ.

  • Интернет эквайринг для организации приема онлайн-платежей с использованием кастомизированной платежной формы или посредством платежных ссылок для предпринимателей, ведущих торговлю через социальные сети и мессенджеры.

  • Платежная метка с NFC-микрочипом для приема оплаты касанием смартфона через Систему быстрых платежей с комиссией до 0,7%

  • Онлайн-кассы с программным обеспечением LIFE POS — комплексное решение для торговых точек. Контролирует процесс продаж, организует эффективный учет, повышающий безопасность и эффективность сделок, автоматизирует прием платежей и фискализацию в местах продаж.

Оформление покупки привычно всем пользователям интернета — простое добавление в корзину и оплата на сайте. Теперь процесс развития бизнеса так же удобен и понятен, как и покупка продуктов розничных магазинах.

Такие проекты, как B2B-маркетплейс «Ростелекома» — прямое подтверждение того, что компании идут навстречу предпринимательству и разрабатывают не только качественные и современные решения, но и заботятся об удобстве их поиска и приобретения.

«Для команды LIFE PAY честь быть одними из первых, кто представлен на новом маркетплейсе «Ростелекома». Особенно отрадно помогать тем, кто только запускает бизнес. В сегодняшних условиях это не так уж и легко. Поэтому мы искренне хотим помочь начинающим бизнесменам не только эффективными решениями, но и облегчением их поиска», — поделился Марк Баранов, коммерческий директор компании Life Pay.

«Мы, как и многие другие компании, видим основные тренды рынка в продуктах и продвижении, а также безусловно сами являемся постоянными клиентами маркетплейсов, регулярно покупая онлайн необходимые товары. Поэтому мы с командой и создали Маркетплейс продуктов и сервисов для бизнеса, постаравшись собрать максимально широкую продуктовую линейку, включив в нее в том числе финансовые сервисы (начиная с эквайринга и кассовых решений от нашего партнера LIFE PAY до инструментов, облегчающих жизнь интернет-маркетологов и всех тех, кто занимается продвижением). Все размещенные продукты предварительно были протестированы Лабораторией продуктов B2B Ростелекома. Мы также постарались сделать стильный дизайн и удобный интерфейс для максимального комфорта клиентов», — говорит лидер проекта по маркетингу и продвижению, Ксения Попова, Продуктовая Лаборатория B2B ПАО Ростелеком.

Все решения предварительно проходят экспертизу в продуктовой лаборатории B2B «Ростелекома». Это дает гарантию качества представленных на онлайн полках инструментов, показавших высокую эффективность и востребованность по результатам многочисленных пилотов.

Реклама: ООО «ПСП», ИНН: 9701010050, erid: LjN8K7Nwu

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LIFE PAY

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Александр Малютин
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