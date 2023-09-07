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Чеки

Частые ошибки продавцов при оформлении чека

Почти все продавцы обязаны использовать онлайн-кассу и выдавать покупателю чек в момент продажи. Законодательством установлены требования к оформлению чеков, за несоблюдение которых продавцу грозят штрафы.
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Частые ошибки продавцов при оформлении чека
Иллюстрация: LIFE PAY

Какие ошибки в чеках совершают продавцы

Разберем наиболее часто встречающиеся ошибки.

Ошибка в признаке формы расчета

Продавец должен выдать покупателю чек вне зависимости от того, как последний расплатился за товар: наличными или по безналу. При этом форму расчетов необходимо отразить в самом чеке.

Документ, в котором пробит признак безналичного расчета, хотя фактически покупатель передал продавцу купюры, считается чеком, составленным с нарушением. Так же как и чек, в котором оплата банковской картой пробита как наличка.

Следствием такой ошибки будет расхождение отчета в конце смены: сумма по чекам с признаком наличной оплаты не сойдется с объемом наличности в кассе. Чтобы найти ошибочный документ, продавцу придется «перелопатить» все пробитые за смену документы, а для исправления ситуации — выбить чек коррекции или возврата в зависимости от применяемого формата фискальных данных.

Нет чека на предоплату

Это частая ошибка при онлайн-покупках, когда покупатель оплачивает товар в 2 этапа: предоплата в момент оформления заказа в один день и полный расчет при получении товара в другой день. В нарушении требований закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ иногда продавцы выставляют один чек — чек на полный расчет, забыв про чек на предоплату.

Обойтись одним чеком вместо двух можно в двух случаях:

  • Предоплата и полный расчет совершены в один день.

  • Магазин применяет УСН и в оферте прописано, что чек на предоплату не формируется.

Ошибка в сумме операции

Такие ошибки могут случаться, когда продавец оформляет продажу на одном кассовом устройстве, а прием безналичной оплаты — на отдельном банковском терминале, вручную вбивая сумму. Исправление суммы в чеке оформляют чеком коррекции или чеком возврата в зависимости от ФФД 1.05, 1.1 или 1.2.

А избежать таких ошибок или умышленных нарушений со стороны кассира можно, если использовать кассовую программу LIFE POS, которая автоматически переносит данные из кассовой программы о сумме платежа на подключенный банковский терминал. За счет объединения решений продавцу не придется вручную вбивать сумму. А интеграция с 1С позволяет безошибочно переносить данные о продажах в учетную базу.

Ошибка в адресе и месте расчетов

Иногда бизнес стремится сэкономить и использовать одну кассу на 2 торговых точки, если магазины расположены по соседству, не обращая внимание на то, что у каждой точки свой адрес.

Однако они забывают, что для стационарных кассовых терминалов адрес установки кассы — обязательный реквизит чека и должен совпадать с адресом места расчетов (п. 1 ст. 4.7 54-ФЗ). 

Поэтому если 2 магазина одного ИП расположены рядом, но имеют разные адреса, у каждого магазина должна быть своя касса. Использовать одну кассу на два магазина нельзя, так как в одном из них фактический адрес не совпадет с адресом, который будет пробит в чеке.

Ошибка в фамилии кассира

Кассир — это материально ответственное лицо, которое отвечает за правильность расчетов и соответствие денег в кассе отчетам по ККТ. Поэтому важно, чтобы в чеке был указан именно тот кассир, который оформил приходно-расходную операцию. Фамилия продавца указывается в настройках кассы и печатается на каждом чеке — тег 1021.

На практике в небольших торговых точках продавцы-кассиры не меняют материально-ответственное лицо в настройках кассы при пересменке или всегда пробивают руководителя.

Аналогичную ошибку совершают и интернет-магазины, когда в чеке указывают фамилию менеджера или директора. В чеках на онлайн-покупки не должно быть фамилии продавца, так как документ оформляет автоматический сервис, а не конкретный работник. Поэтому вместо фамилии кассира в настройках кассы нужно заполнять только тег 1036 номер автомата (письмо ФНС от 16.11.2021 № АБ-4-20/15969).

Часто такие ошибки связаны с отсутствием знаний и навыков по настройке онлайн-касс. Приобретая ККТ в LIFE PAY компания получает техподдержку, которая поможет с настройками, проконсультирует по вопросам работы на кассовом аппарате, разберется в причинах сбоев и поломок и при необходимости заменит кассу.

В чеке коррекции не пробили ФПД исходного чека

На ФФД 1.1 и 1.2 исправление ошибочной операции оформляют чеком коррекции, в котором нужно сослаться на ошибочный чек и только потом пробить правильные сведения во втором чеке. Однако многие продавцы в чеке коррекции сразу вбивают верные данные без чека с отменой операции или возвратом. Такие нарушения безосновательно завышают общую сумму поступлений.

Как накажут за ошибки в чеках

Ошибки в чеках, допущенные продавцами, квалифицируют как нарушения при работе с контрольно-кассовой техникой. За это магазин накажут по ч. 4 ст. 14.5 КоАП:

  • на ИП или кассира наложат штраф 1 500 — 3 000 рублей;

  • на юрлицо — 5 000 — 10 000 рублей.

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