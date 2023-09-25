Б/у касса: способ сэкономить или лишний стресс для предпринимателя

Хороший ли этот способ сберечь бюджет — узнаем от экспертов Life Pay.
Законно ли использовать подержанную кассу
Если вы хотите приобрести «с рук» фискальный накопитель, то закон говорит однозначное «нет». А вот про ККТ в № 54-ФЗ не сказано. Правда, сэкономить на такой кассе вы сможете не больше 20%, а проблемы могут только добавиться.
Почему не стоит покупать б/у онлайн-кассу
Кроме банальных причин, что у «старой» кассы может быть изношен принтер или истечь гарантия, есть множество других подводных камней, которые только добавят лишних проблем предпринимателю.
Обязательно нужно убедиться, что покупаемая контрольно-кассовая техника включена в реестр и не зарегистрирована в налоговых органах. Кроме того, вам могут продать товар в неполной комплектации.
Также на кассе могут остаться непереданные данные в ОФД на момент снятия кассы с учета или аппарат может быть отмечен в налоговой как «утерянный».
Покупая подержанную кассу, вам обязательно будет нужно:
Установить новый фискальный накопитель.
Обновить прошивку в кассовом аппарате: в 54-ФЗ постоянно вносятся изменения.
А значит, стоимость б/у кассы практически сравняется с новой. В любом случае вам придется совершить массу лишних движений, вместо того, чтобы сразу начать пользоваться кассой.
LIFE PAY всегда даст развернутую консультацию в Telegram-боте. Кроме онлайн-касс мы поможем с поставкой и подключением касс, кассовыми программами, эквайрингом, облачной и мобильной кассами.
Можно ли сэкономить на онлайн-кассе
Можно. Есть минимум два способа, как не тратить много денег на онлайн-кассу.
Способ 1: оформить онлайн-кассу в рассрочку
Этот способ хорош тем, что предпринимателю не придется тратить оборотные средства компании на покупку оборудования. Можно сэкономить на соответствии 54-ФЗ, а вложенные деньги быстро окупятся.
Способ 2: арендовать облачную кассу
Не всегда нужны крупные затраты на кассовое оборудование, можно подключить облачную кассу.
Облачная касса — это онлайн-касса, которая берется в аренду на определенный срок. Сам кассовый аппарат располагается в дата-центре поставщика, а не в офисе клиента.
Облачная касса позволяет бизнесу работать в рамках закона № 54-ФЗ, но при этом не тратиться на покупку стационарного кассового оборудования и его обслуживания.
Такой тип кассы отлично подойдет для видов деятельности, где нет необходимости выдавать бумажный чек, а достаточно направить покупателю электронный. К таким сферам относится:
интернет-торговля;
торговля на выезде;
логистические компании;
курьерские службы;
такси и грузоперевозки;
клининг.
Подключите облачную кассу от LIFEPAY и формируйте чеки с доставки и с онлайн магазинов на одном устройстве. Приобретение физической кассы не потребуется. Для работы на доставке достаточно установить на телефон курьера приложение LIFE POS. С помощью указанного приложения курьеры могут принимать оплату во время доставки со своего мобильного телефона или автономной ККТ.
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