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Онлайн-кассы

Б/у касса: способ сэкономить или лишний стресс для предпринимателя

Кассы нужны всем: от небольших торговых островков до сервисов доставки и интернет-магазинов. Без кассы как ИП, так и ООО получат штраф, а затем бизнес могут приостановить на довольно-таки серьезный срок. Поэтому вопрос «Покупать ли кассу?» для любого предпринимателя даже не стоит. Но если хочется сэкономить, многие задумываются о покупке подержанной кассы. 
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Б/у касса: способ сэкономить или лишний стресс для предпринимателя
Иллюстрация: LIFE PAY

Хороший ли этот способ сберечь бюджет — узнаем от экспертов Life Pay.

Законно ли использовать подержанную кассу

Если вы хотите приобрести «с рук» фискальный накопитель, то закон говорит однозначное «нет». А вот про ККТ в № 54-ФЗ не сказано. Правда, сэкономить на такой кассе вы сможете не больше 20%, а проблемы могут только добавиться.

Почему не стоит покупать б/у онлайн-кассу

Кроме банальных причин, что у «старой» кассы может быть изношен принтер или истечь гарантия, есть множество других подводных камней, которые только добавят лишних проблем предпринимателю.

Обязательно нужно убедиться, что покупаемая контрольно-кассовая техника включена в реестр и не зарегистрирована в налоговых органах. Кроме того, вам могут продать товар в неполной комплектации.

Также на кассе могут остаться непереданные данные в ОФД на момент снятия кассы с учета или аппарат может быть отмечен в налоговой как «утерянный». 

Покупая подержанную кассу, вам обязательно будет нужно:

  • Установить новый фискальный накопитель.

  • Обновить прошивку в кассовом аппарате: в 54-ФЗ постоянно вносятся изменения.

А значит, стоимость б/у кассы практически сравняется с новой. В любом случае вам придется совершить массу лишних движений, вместо того, чтобы сразу начать пользоваться кассой.

LIFE PAY всегда даст развернутую консультацию в Telegram-боте. Кроме онлайн-касс мы поможем с поставкой и подключением касс, кассовыми программами, эквайрингом, облачной и мобильной кассами.

Можно ли сэкономить на онлайн-кассе

Можно. Есть минимум два способа, как не тратить много денег на онлайн-кассу. 

Способ 1: оформить онлайн-кассу в рассрочку

Этот способ хорош тем, что предпринимателю не придется тратить оборотные средства компании на покупку оборудования. Можно сэкономить на соответствии 54-ФЗ, а вложенные деньги быстро окупятся.

Способ 2: арендовать облачную кассу

Не всегда нужны крупные затраты на кассовое оборудование, можно подключить облачную кассу

Облачная касса — это онлайн-касса, которая берется в аренду на определенный срок. Сам кассовый аппарат располагается в дата-центре поставщика, а не в офисе клиента. 

Облачная касса позволяет бизнесу работать в рамках закона № 54-ФЗ, но при этом не тратиться на покупку стационарного кассового оборудования и его обслуживания.

Такой тип кассы отлично подойдет для видов деятельности, где нет необходимости выдавать бумажный чек, а достаточно направить покупателю электронный. К таким сферам относится:

  • интернет-торговля;

  • торговля на выезде;

  • логистические компании;

  • курьерские службы;

  • такси и грузоперевозки;

  • клининг.

Подключите облачную кассу от LIFEPAY и формируйте чеки с доставки и с онлайн магазинов на одном устройстве. Приобретение физической кассы не потребуется. Для работы на доставке достаточно установить на телефон курьера приложение LIFE POS. С помощью указанного приложения курьеры могут принимать оплату во время доставки со своего мобильного телефона или автономной ККТ.

Как избежать штрафов из-за кассового чека

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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