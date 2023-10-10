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Порядок применения онлайн-касс

Может ли кассовая смена длиться больше 24 часов

К работе с онлайн-кассами законодатель предъявляет определенные требования. Касаются они, в том числе и продолжительности кассовой смены. Разберем, может ли она длиться более 24 часов, и какая ответственность предусмотрена за нарушение этого срока.
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Может ли кассовая смена длиться больше 24 часов
Иллюстрация: LIFE PAY

Может ли смена длиться более 24 часов?

Нет, не может. Максимальная продолжительность кассовой смены составляет 24 часа. Этот период начинается с даты открытия смены и завершается ее закрытием. То есть с момента открытия смены и до ее закрытия должно пройти не более 24 часов.

Начало и конец смены оформляется специальными документами: отчетами об открытии и закрытии смены. Они формируются на кассовом аппарате и должны содержать обязательные реквизиты, указанные в п. 5 ст. 4.1 закона № 54-ФЗ от 22.05.2003.

В начале смены кассир формирует на онлайн-кассе соответствующий отчет и приступает к работе. По окончании смены формируется отчет о ее закрытии, в котором отображается основная информация по количеству операций, произведенных во время работы кассы, количество непереданных ОФД документов и иные обязательные данные.

Что произойдет, если смена превысит 24 часа?

Если интервал времени между открытием и закрытием смены превысит 24 часа, возможны 2 варианта развития событий:

  • На чеках, которые будут формироваться после 24 часов с момента открытия смены, не будет фискального признака.

Одним из обязательных требований, предъявляемых к фискальному накопителю, который находится внутри кассы, является исключение возможности формирования фискального признака на чеке или БСО. Без этого реквизита кассовый документ не будет сохранен в памяти устройства и в конечном итоге не «уйдет» оператору ОФД и в налоговую.

  • ККТ полностью заблокируется, и на ней невозможно будет формировать чеки или БСО.

Такой функцией обладают, как правило, современные модели касс. Она исключает возможность формирования кассовых документов без фискального признака, ограждая тем самым продавца от нарушения кассовой дисциплины и требований закона № 54-ФЗ. На заблокированном аппарате получится сформировать только отчет о закрытии смены. 

При продолжительности смены свыше 24 часов не исключена возможность полной блокировки кассы без возможности формирования на ней даже отчета о закрытии смены. В этом случае продавцу потребуется обратиться в сервисную службу для разблокировки ККТ.

Приобретая кассовый аппарат в компании в LIFE PAY, бизнес получает техподдержку 24/7, которая поможет с настройками, проконсультирует по вопросам работы на кассовом аппарате, разберется в причинах сбоев и поломок и при необходимости заменит кассу.

Подробнее о том, как сформировать отчет о закрытии смены, какие реквизиты он должен содержать, и какая ответственность предусмотрена за незакрытую смену, можно узнать в этой статье.

Есть ли другие требования к продолжительности смены, времени ее открытия и закрытия?

Никаких других требований к длительности смены, промежутку времени между её открытием и закрытием, закон не устанавливает:

  • Смена может быть открыта в один день и закрыта в другой.

Например, продавец открыл смену в 23:00 4 октября и закрыл ее в 21:00 5 октября.

  • Новая смена может быть открыта сразу после закрытия старой.

Промежуток может быть любой: от нескольких минут до нескольких дней. То есть закон не запрещает открыть смену, например, через 10 минут после закрытия старой или спустя несколько дней, если в этот период продавец не работал.

Ответственность за продолжительность смены свыше 24 часов

Ответственность для организации или ИП наступает не за смену, которая длится свыше 24 часов, а за формирование чеков или БСО без фискального признака. Если на заблокированной кассе будет сформирован только отчет о закрытии смены, то никакой ответственности для организации или ИП это не повлечет. Законодатель может наказать бизнесмена за применение кассы, которая не отвечает требованиям закона, а не за нарушение срока формирования отчета о закрытии смены. 

Выдача кассовых документов, не отвечающих требованиям закона № 54-ФЗ, грозит организации или ИП привлечению к ответственности в соответствии с п. 4 ст. 14.5 КоАП в виде штрафа в размере:

  • от 1 500 руб. до 3 000 руб. — для ИП.

  • от 5 000 руб. до 10 000 руб. — для организаций.

LIFE PAY предоставляет платежные инструменты для любого типа бизнеса: от ККТ и кассового ПО до эквайринга и облачных касс. Клиентская служба LIFE PAY сопровождает бизнес, чтобы обеспечить непрерывную работу без нарушения закона.

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