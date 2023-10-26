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Ведение бизнеса

Как повысить лояльность клиента через собственный учет и платежные опции 

Удерживать текущих клиентов обычно дешевле, чем привлекать новых, к тому же они обеспечивают компании стабильный доход. Постоянные покупатели — основа бизнеса: даже новые товары и услуги продать им легче, потому что они уже доверяют компании. Повысить лояльность клиентов помогут сервисы и решения LIFE PAY.
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Как повысить лояльность клиента через собственный учет и платежные опции 
Иллюстрация: LIFE PAY

Покупатели чувствительны к уровню сервиса. Кроме того, во многих нишах конкуренция высока, и отстроиться от конкурентов при помощи каких-то новых свойств товара становится все сложнее. А вот конкурировать с помощью качественного и клиентоориентированного сервиса можно, потому что далеко не все фирмы уделяют этому внимание.

Упростите клиентам прием платежей

Оплата с помощью NFC-метки

Когда ввели санкции и зарубежные платежные сервисы ушли из России, у большинства покупателей привычка платить телефоном осталась. Это удобно: не нужно носить с собой карту и запоминать пин-код. 

С помощью платежной NFC-метки от LIFE PAY покупатели могут продолжить оплачивать товары и услуги привычным способом, а для продавца это возможность ускорить прием оплаты и разгрузить очередь.

Платежная ссылка формируется из окна учетной программы (если настроена интеграция по API) или через Telegram. 

  • Если у компании есть учетная система или она использует личный кабинет банка для выставления ссылок, то с помощью интеграции с простым API LIFE PAY она может создавать коды и контролировать оплату не выходя из программы.

  • Если учетной программы нет, Telegram-бот LIFE PAY позволяет формировать ссылки на оплату через телеграм-канал. Это удобное решение для небольших компаний, которым не придется покупать дорогостоящее оборудование. 

Продавец формирует код в Telegram и отправляет ссылку на оплату клиенту в мессенджер или использует стикер с NFC-меткой в прикассовой зоне. Клиент переходит по ссылке и проводит оплату.

Оплата по СБП

Еще один популярный у покупателей способ оплаты — по QR-коду через СБП. В этом случае клиенту снова нужен только смартфон, а продавцу выгодно принимать такие платежи: ставка эквайринга по ним гораздо ниже — как правило, 0,4–0,7% вместо 1,5–2,5% за обычный эквайринг. К тому же при эквайринге деньги поступают на расчетный счет продавца с задержкой.

Чтобы принимать платежи с помощью QR-кода, не нужно специальное оборудование. СБП от Life Pay настраивается через личный кабинет за несколько минут. Деньги мгновенно приходят на расчетный счет, а значит, не возникает кассовых разрывов.

В ЛК LIFE PAY можно создавать динамические коды. Динамический QR-код — это индивидуальный код на каждую оплату. С помощью него можно контролировать продажи каждой торговой точки, кассы или сотрудника. Такой код можно создать в несколько кликов:

  • данные о сумме покупке и товарах уже есть в QR-коде — это ускоряет платеж;

  • нет риска ошибиться, поскольку кассир не вводит информацию вручную;

  • данные о статусе оплаты автоматически передаются обратно в ЛК LIFE PAY.

Удобная оплата смартфоном с помощью платежной метки LIFE PAY или по QR-коду с помощью СБП. Оставьте заявку или узнайте подробнее.

Используйте сервис BNPL — «Купите сейчас, заплатите позже» 

Иногда покупатели, которые уже практически дошли до кассы, отказываются от желаемой покупки. Вероятно, общая сумма оказалась больше, чем рассчитывали, из-за чего приходится выкладывать часть товаров из корзины или заменять более дешевыми аналогами. Такие аналоги, в свою очередь, приносят меньше прибыли магазину. Кроме того, подобные ситуации на кассе создают очередь: тогда покупателю еще сложнее принять решение, а другие клиенты недовольны.

Сервис BNPL «Подели» для кассовых решений позволяет оплатить товары и услуги равными частями без комиссии, кредитов и заполнения множества документов. Он работает на любой модели ККТ, в том числе на доставке.

Кассир предлагает воспользоваться услугой на кассе, поэтому в магазине нужно предварительно разместить информацию и QR-коды для мгновенного  скачивания приложения клиенту. Для регистрации нужно ввести номер карты, ФИО, телефон, дату рождения — весь процесс занимает не более двух минут.

Короткая инструкция, как оплатить покупку

Далее клиент генерирует код в приложении «Подели» и показывает его кассиру. Платежи списываются по определенному графику, а сервис за два дня оповещает клиента о предстоящем списании. Можно погасить долг досрочно. Еще одно безусловное преимущество для покупателя — отсутствуют проценты и переплата.

Для бизнеса использовать такой сервис тоже удобно и выгодно:

  • Это покупки без риска. Сумму покупки магазину перечисляет сервис «Подели», а клиент возмещает деньги уже самому сервису.

  • Это способ увеличить средний чек. Клиент может оплатить товар частями, а значит, ему не придется выбирать, что купить, а что нет. Сумма, которая разделена на несколько платежей, не будет казаться покупателю столь высокой.

Это отличный вариант для покупок в праздничные дни, дорогих товаров и бизнеса, который работает с доставкой: покупатель может заказать нужный товар, убедиться в его качестве, а затем оплатить курьеру всего лишь часть общей суммы. 

Сервис оплаты частями для розничных точек и продаж на доставке от LIFE PAY — решение, выгодное для бизнеса и для покупателей.

Управляйте лояльностью в POS СRM от LIFE PAY

Программы лояльности, которые включают бонусы постоянным клиентам, скидки на определенные товары, накопление баллов, позволяют привлекать новых клиентов и удерживать имеющихся. А если персонализировать предложения — то есть сделать акцент на тех товарах и услугах, которые важны конкретному клиенту, то компания точно будет выделяться среди конкурентов. Потребители запоминают те компании, которые предлагают им решение проблем.

Чтобы делать персональные предложения, нужно изучать целевую аудиторию, собирать и хранить информацию о ней. Для этого используют разные CRM-системы. 

Несмотря на довольно широкий выбор таких решений на рынке, зачастую компаниям, особенно небольшим, сложно определиться с выбором: 

  • непонятно, будет ли полезен весь функционал;

  • есть ли интеграция с платежным решением;

  • учитывает ли система потребности бизнеса.

POS СRM от LIFE PAY – это решение в составе ПО LIFE POS  для микро, малого и среднего бизнеса, которое помогает собирать и хранить только полезные данные о покупателях, а также дает инструменты для удержания клиентов. Решение интегрировано с продуктами LIFE PAY и настраивается под нужды конкретного бизнеса.

Собранные данные о покупателях можно легко проанализировать в личном кабинете и на основе анализа разработать персональные предложения и программу лояльности.

Основные возможности системы:

  • Вы можете настроить уровень скидки и лояльности и применять их из окна CRM.

  • Система показывает общую сумму покупок и количество заказов.

  • Можно оставить комментарий к заказу — например, покупателю нужен кофе без сливок.

  • Можно добавлять и исключать покупателей из программы лояльности, отправлять их в черный список.

Программа лояльности, которую вы создадите, будет основана на информации о покупках и поведении именно ваших покупателей. Благодаря этому продажи станут эффективнее — конверсия в продажу выше, если компания предлагает именно то, что нужно клиенту. Также можно использовать персонифицированные инфоповоды: покупатель вспомнит о компании, но не закроет сообщение как обычный спам.

Подключить POS CRM можно через заявку в Telegram-боте LIFE PAY.

Как избежать штрафов из-за кассового чека

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Комментарии

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