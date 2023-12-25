Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки

При отправке в ФНС чеки проходят форматно-логический контроль (ФЛК). Если обнаружится ошибка, то документ могут не принять к учету. В итоге данные, которые есть у налоговой, разойдутся с данными, которые компания предоставит в своей налоговой отчетности. Это может повлечь проверку. Чтобы избежать проблем, нужно следить за статусами чеков и исправлять ошибки.

Как фискальные данные передаются в ФНС

Чтобы онлайн-касса передавала информацию в ФНС, ее владельцу нужно заключить договор со специальной организацией — оператором фискальных данных (ОФД).

ОФД — это посредник, который отправляет данные в налоговую. Также в сам аппарат нужно установить фискальный накопитель (ФН) и подключить кассу к интернету.

Данные передаются таким образом:

После того как кассир пробивает чек, вся информация с него поступает на ФН. ФН шифрует данные и защищает их от любых поправок. Зашифрованные данные возвращаются в кассу. ККТ печатает чеки и отправляет информацию на сервер ОФД. ОФД проводит ФЛК и передает данные в налоговую инспекцию, которая, в свою очередь, тоже отслеживает, нет ли в чеке ошибок. Если все хорошо, отчет о том, что чек приняли, из налоговой поступает к ОФД, а оттуда — в кассу.

ФЛК проверяет:

сколько полей содержится в документе;

заполнены ли обязательные реквизиты;

соответствует ли значение полей требованиям налоговой для этого типа документа и версии ФФД;

какое расширение у отправленного файла.

Бывает, что во время проверки чека ФНС находит ошибку. Тогда документ попадает в карантин.

Что такое мягкий и жесткий карантин

Карантин — это статус чека, который показывает, что в документе есть ошибка. Карантин может быть мягким и жестким.

Мягкий карантин означает, что ФНС приняла чек с ошибкой, но он не учитывается в системе. Такой чек автоматически попадет в обычное хранилище чеков, когда владелец ККТ исправит ошибку.

Жесткий карантин значит, что налоговая инспекция не приняла чек к учету и его нельзя перенести в обычное хранилище чеков.

Почему чек попадает в мягкий карантин

Чек попадает в мягкий карантин чаще всего тогда, когда владелец ККТ регистрирует впервые или перерегистрирует кассу и не завершает этот процесс. Например, когда при смене ФН — здесь нужна как раз перерегистрация — предприниматель забыл подать заявление в ФНС.

Что делать, если чек попал в мягкий карантин

1. Если возможно, нужно завершить регистрацию или перерегистрацию ККТ.

В отчете о регистрации ККТ нужно посмотреть номер фискального признака, дату и время и их ввести в свое личном кабинете на сайте ФНС. После того как владелец кассы завершит регистрацию, чек автоматически попадает в базу данных корректных чеков.

Но это правило действует, только если продавец работает на том же ФН, который был и при попадании чеков в мягкий карантин.

В личном кабинете вашего ОФД можно самостоятельно проверять, приняла ли чеки ФНС или они попали в карантин.

2. Если ФН поменяли или сняли кассу с учета, то завершить регистрацию не получится. Тогда на каждый чек из карантина нужно сделать чек коррекции с признаком «Приход» для ФФД 1.1 и 1.2 или чек с признаком «Приход» (то есть провести продажу) для ФФД 1.05.

При покупке кассы LIFE PAY специалисты компании возьмут на себя всю работу по регистрации онлайн-кассы в ОФД и ФНС. Кассу зарегистрируют по всем требованиям закона: вы сразу сможете начать работу и не переживать за корректность чеков — они будут полностью соответствовать 54-ФЗ. Облачная онлайн-касса LIFE PAY помогает сэкономить на покупке кассового оборудования и работать в строгом соответствии с 54-ФЗ. Вы арендуете кассу в облаке и сможете подключаться к ней из любого места расчета. Сами продажи совершаются в месте доставки при дистанционной торговле, при расчетах в интернет-магазине или на точке продаж. Облачная касса позволяет принимать платежи без кассового аппарата. Вам не придется самостоятельно следить за ее работоспособностью, обновлять прошивку, заменять ФН, регистрировать и перерегистрировать, проводить техническое обслуживание.

Когда чек попадает в жесткий карантин

Ошибки, которые нашли при ФЛК, коды ошибок и их расшифровку регулирует Протокол информационного обмена между техническими средствами ОФД и информационной системой ФНС. Всего таких протоколов три — они разные на каждый ФФД.

Примеры возможных ошибок в реквизитах (тегах):

Код Сообщение пользователю Описание проверки 420 Отсутствует обязательный реквизит (тег) в кассовом чеке Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа 420 Не указано название товара (наименование предмета расчета) Реквизит (тег 1030) должен быть включен в состав всегда, кроме случаев, когда покупатель вносит аванс (тег 1214 имеет значение «3») 420 Не указана мера количества предмета расчета (кг, шт., л и т.д.) Реквизит «мера предмета расчета» (тег 2108) должен быть в чеке всегда 505 Неправильно заполнены теги НДС Чек содержит хотя бы один из реквизитов: nds18 (тег 1102) сумма НДС чека по ставке 20%, nds10 (тег 1103) сумма НДС чека по ставке 10%,

nds0 (тег 1104) сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%,

ndsNo (тег 1105) сумма расчета по чеку без НДС,

nds18180 (тег 1106) сумма НДС чека по ставке 20/120,

nds10110 (тег 1107) сумма НДС чека по ставке 10/110 506 Неправильно заполнен НДС на товар Общая сумма НДС не должна превышать 5-кратного значения суммы чека с учетом скидок 507 Общая сумма товара указана неправильно Сумма расчета в чеке (тег 1020) должна быть равна сумме значений: сумма по чеку наличными (тег 1031),

сумма по чеку безналичными (тег 1081),

сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса) (тег 1215),

сумма по чеку постоплатой (в кредит) (тег 1216)

сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217)

На практике чаще всего чеки попадают в жесткий карантин по таким причинам.

1. В нем не указали обязательные реквизиты документа. Такое может быть, если, например, не обновили вовремя прошивку ККТ. Список обязательных реквизитов, которые должны быть во всех кассовых чеках, есть в статье 4.7 закона № 54-ФЗ. Это:

название документа, то есть чек;

порядковый номер;

дата, время и адрес расчета;

наименование организации или ФИО ИП;

ИНН;

налоговый режим;

признак расчета: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода;

названия товаров и услуг, их цена и количество;

НДС;

способ оплаты товара и его сумма;

ФИО кассира;

регномер кассы;

заводской номер ФН;

QR-код и другие.

2. ФНС получила данные чеков, которые невозможно разобрать автоматическими системами. Это больше технический момент, который связан с передачей данных между ОФД и ФНС.

Также ошибки в чеках часто возникают, если какие-то операции не автоматизированы. Чем больше кассиру требуется «ручных» действий, тем больше шанс ошибиться.

Например, если банковский терминал и онлайн-касса не связаны, кассир вводит сумму покупки на терминале вручную. При большом потоке покупателей допустить ошибку просто.

Что делать, если чек попал в жесткий карантин

Обратиться в сервисный центр и обновить прошивку кассы.

На каждый чек из карантина нужно сделать чек коррекции с признаком «Приход» для ФФД 1.1 и 1.2, чек с признаком «Приход» для ФФД 1.05. Также можно отправить в ФНС сообщение — что и когда нарушили, и ссылку на чек коррекции, который исправил ошибку.

Использовать автоматизированные решения, которые максимально помогут избегать некорректного ввода.

Продукты Life Pay — это объединение кассовых и платежных решений. Благодаря таким решениям можно исключить ошибки, которые возникают из-за того, что сумму на эквайринговом терминале приходится вводить вручную. А еще продукты Life Pay упрощают работу кассира, защищают его от штрафов из-за недостач, которые вызывают ошибки при ручном вводе.

Как избежать штрафов из-за кассового чека Объясняют эксперты в инструкции Забирайте чек–лист «Как правильно формировать чек и не попасть под штрафы» бесплатно Отправить

Реклама: ООО «ПСП», ИНН: 9701010050, erid: LjN8KAntZ