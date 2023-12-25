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Чеки

Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки

При отправке в ФНС чеки проходят форматно-логический контроль (ФЛК). Если обнаружится ошибка, то документ могут не принять к учету. В итоге данные, которые есть у налоговой, разойдутся с данными, которые компания предоставит в своей налоговой отчетности. Это может повлечь проверку. Чтобы избежать проблем, нужно следить за статусами чеков и исправлять ошибки.
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Карантин чеков: что делать, чтобы устранить ошибки
Иллюстрация: LIFE PAY

Как фискальные данные передаются в ФНС

Чтобы онлайн-касса передавала информацию в ФНС, ее владельцу нужно заключить договор со специальной организацией — оператором фискальных данных (ОФД).

ОФД — это посредник, который отправляет данные в налоговую. Также в сам аппарат нужно установить фискальный накопитель (ФН) и подключить кассу к интернету. 

Данные передаются таким образом:

  1. После того как кассир пробивает чек, вся информация с него поступает на ФН.

  2. ФН шифрует данные и защищает их от любых поправок.

  3. Зашифрованные данные возвращаются в кассу.

  4. ККТ печатает чеки и отправляет информацию на сервер ОФД.

  5. ОФД проводит ФЛК и передает данные в налоговую инспекцию, которая, в свою очередь, тоже отслеживает, нет ли в чеке ошибок.

  6. Если все хорошо, отчет о том, что чек приняли, из налоговой поступает к ОФД, а оттуда — в кассу.

ФЛК проверяет:

  • сколько полей содержится в документе;

  • заполнены ли обязательные реквизиты;

  • соответствует ли значение полей требованиям налоговой для этого типа документа и версии ФФД;

  • какое расширение у отправленного файла.

Бывает, что во время проверки чека ФНС находит ошибку. Тогда документ попадает в карантин.

Что такое мягкий и жесткий карантин

Карантин — это статус чека, который показывает, что в документе есть ошибка. Карантин может быть мягким и жестким.

Мягкий карантин означает, что ФНС приняла чек с ошибкой, но он не учитывается в системе. Такой чек автоматически попадет в обычное хранилище чеков, когда владелец ККТ исправит ошибку.

Жесткий карантин значит, что налоговая инспекция не приняла чек к учету и его нельзя перенести в обычное хранилище чеков.

Почему чек попадает в мягкий карантин

Чек попадает в мягкий карантин чаще всего тогда, когда владелец ККТ регистрирует впервые или перерегистрирует кассу и не завершает этот процесс. Например, когда при смене ФН — здесь нужна как раз перерегистрация — предприниматель забыл подать заявление в ФНС.

Что делать, если чек попал в мягкий карантин

1. Если возможно, нужно завершить регистрацию или перерегистрацию ККТ. 

В отчете о регистрации ККТ нужно посмотреть номер фискального признака, дату и время и их ввести в свое личном кабинете на сайте ФНС. После того как владелец кассы завершит регистрацию, чек автоматически попадает в базу данных корректных чеков. 

Но это правило действует, только если продавец работает на том же ФН, который был и при попадании чеков в мягкий карантин. 

В личном кабинете вашего ОФД можно самостоятельно проверять, приняла ли чеки ФНС или они попали в карантин. 

2. Если ФН поменяли или сняли кассу с учета, то завершить регистрацию не получится. Тогда на каждый чек из карантина нужно сделать чек коррекции с признаком «Приход» для ФФД 1.1 и 1.2 или чек с признаком «Приход» (то есть провести продажу) для ФФД 1.05.

При покупке кассы LIFE PAY специалисты компании возьмут на себя всю работу по регистрации онлайн-кассы в ОФД и ФНС. Кассу зарегистрируют по всем требованиям закона: вы сразу сможете начать работу и не переживать за корректность чеков — они будут полностью соответствовать 54-ФЗ.

Облачная онлайн-касса LIFE PAY помогает сэкономить на покупке кассового оборудования и работать в строгом соответствии с 54-ФЗ. Вы арендуете кассу в облаке и сможете подключаться к ней из любого места расчета.

Сами продажи совершаются в месте доставки при дистанционной торговле, при расчетах в интернет-магазине или на точке продаж. Облачная касса позволяет принимать платежи без кассового аппарата.

Вам не придется самостоятельно следить за ее работоспособностью, обновлять прошивку, заменять ФН, регистрировать и перерегистрировать, проводить техническое обслуживание.

Когда чек попадает в жесткий карантин

Ошибки, которые нашли при ФЛК, коды ошибок и их расшифровку регулирует Протокол информационного обмена между техническими средствами ОФД и информационной системой ФНС. Всего таких протоколов три — они разные на каждый ФФД.

Примеры возможных ошибок в реквизитах (тегах):

Код

Сообщение пользователю 

Описание проверки

420

Отсутствует обязательный реквизит (тег) в кассовом чеке

Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа

420

Не указано название товара (наименование предмета расчета)

Реквизит (тег 1030) должен быть включен в состав всегда, кроме случаев, когда покупатель вносит аванс (тег 1214 имеет значение «3»

420

Не указана мера количества предмета расчета (кг, шт., л и т.д.)

Реквизит «мера предмета расчета» (тег 2108) должен быть в чеке всегда

505

Неправильно заполнены теги НДС

Чек содержит хотя бы один из реквизитов: nds18 (тег 1102) сумма НДС чека по ставке 20%, 

  • nds10 (тег 1103) сумма НДС чека по ставке 10%, 

  • nds0 (тег 1104) сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%,

  •  ndsNo (тег 1105) сумма расчета по чеку без НДС, 

  • nds18180 (тег 1106) сумма НДС чека по ставке 20/120, 

  • nds10110 (тег 1107) сумма НДС чека по ставке 10/110

506

Неправильно заполнен НДС на товар

Общая сумма НДС не должна превышать 5-кратного значения суммы чека с учетом скидок

507

Общая сумма товара указана неправильно

Сумма расчета в чеке (тег 1020) должна быть равна сумме значений:

  • сумма по чеку наличными (тег 1031), 

  • сумма по чеку безналичными (тег 1081), 

  • сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса) (тег 1215), 

  • сумма по чеку постоплатой (в кредит) (тег 1216

  • сумма по чеку встречным предоставлением (тег 1217

На практике чаще всего чеки попадают в жесткий карантин по таким причинам.

1. В нем не указали обязательные реквизиты документа. Такое может быть, если, например, не обновили вовремя прошивку ККТ. Список обязательных реквизитов, которые должны быть во всех кассовых чеках, есть в статье 4.7 закона № 54-ФЗ. Это:

  • название документа, то есть чек;

  • порядковый номер;

  • дата, время и адрес расчета;

  • наименование организации или ФИО ИП;

  • ИНН;

  • налоговый режим;

  • признак расчета: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода;

  • названия товаров и услуг, их цена и количество;

  • НДС;

  • способ оплаты товара и его сумма; 

  • ФИО кассира;

  • регномер кассы;

  • заводской номер ФН;

  • QR-код и другие.

2. ФНС получила данные чеков, которые невозможно разобрать автоматическими системами. Это больше технический момент, который связан с передачей данных между ОФД и ФНС.

Также ошибки в чеках часто возникают, если какие-то операции не автоматизированы. Чем больше кассиру требуется «ручных» действий, тем больше шанс ошибиться. 

Например, если банковский терминал и онлайн-касса не связаны, кассир вводит сумму покупки на терминале вручную. При большом потоке покупателей допустить ошибку просто. 

Что делать, если чек попал в жесткий карантин

  • Обратиться в сервисный центр и обновить прошивку кассы. 

  • На каждый чек из карантина нужно сделать чек коррекции с признаком «Приход» для ФФД 1.1 и 1.2, чек с признаком «Приход» для ФФД 1.05. Также можно отправить в ФНС сообщение — что и когда нарушили, и ссылку на чек коррекции, который исправил ошибку.

  • Использовать автоматизированные решения, которые максимально помогут избегать некорректного ввода. 

Продукты Life Pay — это объединение кассовых и платежных решений. Благодаря таким решениям можно исключить ошибки, которые возникают из-за того, что сумму на эквайринговом терминале приходится вводить вручную. А еще продукты Life Pay упрощают работу кассира, защищают его от штрафов из-за недостач, которые вызывают ошибки при ручном вводе.

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