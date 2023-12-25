Кейс: как в московском турагентстве продают туры с комиссией за перевод 0,15%

Постоянная забота всех турагентств — оплаты. Агенты принимают деньги от клиентов, переводят деньги туроператорам. Все время нужно думать, как заплатить поменьше комиссию за перевод средств от туриста и быстрее забронировать тур, пока курс доллара не вырос.

Лина, владелица турагентства «Ремка» в Москве, продает туры с максимально низкой комиссией за переводы, а риски, связанные с курсом валют, в ее бизнесе практически отсутствуют.

Лина со своими сотрудниками продает туры заграницу: на Кипр, в Таиланд, Турцию, ОАЭ и другие страны

У турфирмы есть офис, но продажи происходят в основном удаленно — клиенты обращаются по рекомендациям знакомых и пишут запросы в вотсап, небольшая часть заявок приходит из соцсетей.

Оплату от клиентов тоже получают онлайн — по безналичному расчету, через СБП, иногда через интернет-эквайринг. Директор турагентства «Ремка» предпочитает СБП, потому что не хочет отдавать банкам большую комиссию.

Есть и другие аргументы в пользу СБП — Лина рассказала нам о преимуществах этого вида оплаты для туроператоров.

По СБП комиссия ниже, чем с эквайрингом

Главное преимущество СБП — комиссия ниже, чем по эквайрингу. Например, по СБП у нас 0,7%, а по эквайрингу 1,3%. При этом СБП не берет комиссию выше 1 500 за одну транзакцию, а лимит составляет 1 млн рублей. Поэтому для дорогостоящих товаров СБП просто супер выгодный способ принимать оплату.

Можно сравнить проценты по эквайрингу и по СБП на примере какого-нибудь тура. Вот, например, недавно у нас купили путешествие на двоих на Мальдивы за 1 млн рублей, оплачивали по СБП. С одного этого тура я сэкономила 11 500 рублей, а комиссия вышла всего 0,15%. Если бы принимала оплату через эквайринг, отдала бы эти деньги банку в качестве комиссии.

Стоимость тура 1 000 000 рублей % по эквайрингу % по СБП 1,3 0.15% — 1 500 Сумма комиссии 13 000 1 500

Благодаря СБП на одном туре Лина сэкономила 11 500 рублей.

Начиная с 215 000 рублей, комиссия по СБП становится меньше с каждой тысячей в чеке.

Стоимость тура Комиссия по СБП % Комиссия по СБП сумма 70 000 0,7 490 214 000 0,7 1 500 216 000 0,69 1 500 300 000 0.5% 1 500 350 000 0.43% 1 500 500 000 0.3% 1 500 700 000 0.21% 1 500 850 000 0.18% 1 500 1 000 000 0.15% 1 500

Так как по СБП не взимается комиссия больше 1 500 рублей, % за перевод средств с увеличением суммы в чеке снижается.

Сейчас у нас 90% платежей проходят по СБП. Клиенты стали чаще перечислять оплату этим способом, и я очень рада, потому что мое турагентство экономит на комиссии за перевод средств.

По СБП деньги приходят на счет в тот же день

Еще один значительный плюс СБП — деньги приходят сразу в тот же день, иногда уже через час. Поясню почему для меня это важно.

Мы продаем пакетные и индивидуальные туры по агентской схеме: находим подходящий тур в системе бронирования, берем у клиента оплату, ждем подтверждения бронирования, перечисляем деньги туроператору. Когда оператор подтвердил тур, нужно как можно скорее отправить ему оплату. Потому что стоимость тура фиксируется в валюте — турагенты переводят деньги в рублях, но рассчитывается сумма по курсу доллара или евро.

В этой ситуации интернет-эквайринг не лучший вариант. С ним деньги приходят на следующий день, а если оплата была в выходные — только в ближайший рабочий день. Если за это время курс доллара вырастет, разницу придется компенсировать мне. Бывали случаи, когда курс вырастал настолько, что приходилось отдавать туроператору всю свою комиссию агента и еще сумму сверху.

С СБП деньги от клиентов приходят быстро, я перенаправляю их в тот же день туроператору и все, сделка закрыта.

Сравниваем процессы бронирования туров с эквайрингом и СБП:

Бронирование тура, когда оплата через интернет-эквайринг Бронирование тура, когда оплата через СБП Клиент оплачивает тур — курс 76.

Оператор подтверждает бронь.

Агент ждет деньги через интернет-эквайринг.

Агент переводит деньги оператору за вычетом комиссии, с учетом корректировки курса — курс 79 😱 Клиент оплачивает тур.

Агент получает деньги на счет в тот же день.

Оператор подтверждает бронь.

Агент переводит деньги оператору за вычетом комиссии.

Платежные ссылки LIFE PAY из личного кабинета U-ON.Travel

Мы с моими сотрудницами работаем в CRM-системе U-ON.Travel — это специализированная CRM-система для туристического бизнеса.

В U-ON мы заполняем договоры, рассылаем сообщения клиентам, выставляем счета на оплату, финализируем продажи. По сути весь процесс от подачи заявки на тур оператору до отправки чека туристу происходит в одной программе.

Чтобы работать с оплатами в личном кабинете U-ON, у нас подключен платежный модуль от компании LIFE PAY. Из личного кабинета я выставляю счета и слежу за поступлениями денег на мой счет. Очень удобно, не нужно открывать дополнительно приложения банков.

Чтобы сформировать счет на оплату по СБП, захожу в раздел «Расчеты с клиентом», выбираю выставление онлайн-счета через LIFE PAY, способ оплаты «система быстрых платежей». Также уточняю у нас «предоплата» или «полная оплата». Реквизиты агентства система подставляет автоматически и формирует счет.

В разделе «Расчеты с клиентом» турагенты формируют счета на оплату для СБП

Когда счет появляется в личном кабинете, его можно отправить клиенту в виде платежной ссылки или QR-кода.

Так формируется платежная ссылка и QR-код для СБП

Платежная ссылка очень удобное решение. Отправляю ее прямо из программы клиенту по email или смс.

Клиентам тоже удобно ссылками пользоваться — они получают их в том же диалоге в мессенджере, где мы общаемся, переходят по ней и оплачивают переводом через СБП из приложения своего банка. Если клиент решил оплатить тур в офисе, точно также в личном кабинете формируем QR-код, а клиент его сканирует.

После того как клиент оплатил тур, ему сразу приходит чек. Для фискализации у нас в личном кабинете U-ON подключена облачная касса LIFE PAY, поэтому чеки клиентам и в ОФД отправляются автоматически. Когда я формирую счет, выбираю «онлайн-продажи (касса LIFE PAY)» и отмечаю, чтобы покупателю чек отправился по email и смс.

Благодаря облачной фискализации LIFE PAY, в личном кабинете U-ON настроена автоматическая отправка чека покупателю после оплаты

Что важно — мы агентство, поэтому в чеке нужно указать реквизит «признак агента». Если агентский признак пропустить, начислят налог за всю сумму чека. С онлайн-кассой LIFE PAY у нас нет заботы думать об этом, потому что в настройках кассы прописан агентский признак, и в чеках он проставляется автоматически. Остальные реквизиты подставляются из настроек CRM и заявки в личном кабинете U-ON: реквизиты агентства, данные туриста, стоимость тура и т.д. Получается, что мне вообще никакие поля в чеке заполнять не нужно.

Данные в чеке в программе U-ON подтягиваются автоматически: из заявки на тур, из настроек онлайн-кассы LIFE PAY и настроек самой CRM

Когда чек сформирован, он сохраняется в личном кабинете агентства в разделе «Расчеты с клиентом».

Зеленая подсветка означает, что деньги за тур поступили на счет агента, а чек отправлен клиенту

Если сделать краткий вывод из моего рассказа, комбинация U-ON + LIFE PAY + СБП помогает моему турагентству экономить деньги и быстро закрывать сделки. И мое личное время тоже экономится, потому что весь нужный функционал для оформления тура, оплат и фискализации находится в личном кабинете U-ON.

Реклама: ООО «ПСП», ИНН: 9701010050, erid: LjN8KS9Zc