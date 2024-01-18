Как быстро запустить бизнес в сфере услуг

В этой статье с экспертами YCLIENTS разобрали какие особенности ведения бизнеса в сфере услуг и как быстро организовать свой бизнес.

Сфера услуг в России одна из самых востребованных у населения. Например, через сервис YCLIENTS больше 17 миллионов человек ежемесячно записываются в салоны красоты, медицинские и стоматологические клиники, образовательные центры, спортивные студии и т.д.

Профессиональной платформой для сферы услуг YCLIENTS пользуются 42 000 бизнесов. В 2023 году общий оборот товаров и услуг клиентов площадки вырос на 20%. Наибольший рост показали сферы медицины, обучения и досуга.

Если вы размышляете о том, чтобы открыть свой салон красоты, школу изучения иностранных языков или начать оказывать другие услуги населению, возможно сейчас подходящее время.

YCLIENTS — платформа онлайн-записи и автоматизации бизнеса в сфере услуг

YCLIENTS помогает избежать сложностей при организации бизнеса в сфере услуг и начать свое дело быстро. Сервис YCLIENTS — профессиональная платформа для частных исполнителей и организаций. Популярность площадки в том, что это специализированная программа для организации бизнес-процессов в сфере услуг.

Из личного кабинета YCLIENTS предприниматель ведет клиентскую базу, составляет расписание, управляет приемом платежей и фискализацией, управляет другими процессами в своем бизнесе

Основатели платформы хотели избавить предпринимателей от рутинных задач, сделать так, чтобы организовать и вести бизнес было проще. Продуктовая команда YCLIENTS тщательно изучила сферу услуг, провели множество интервью с предпринимателями, чтобы выяснить чего им не хватает в других аналогичных сервисах. Все особенности сферы услуг и пожелания предпринимателей были учтены и появился сервис YCLIENTS, который автоматизирует процесс управления бизнесом.

Продуктовая команда YCLIENTS регулярно проводит исследования и дорабатывает продукт с учетом пожеланий пользователей. Сегодня YCLIENTS целая экосистема для увеличения прибыли, которая подходит для бизнесов любой сферы и любого масштаба.

YCLIENTS учитывает особенности бизнеса сферы услуг

Сфера услуг не самая сложная для запуска, но у нее есть свои особенности. Например, из-за большого числа исполнителей на рынке услуг, нужно работать с программой лояльности, чтобы удерживать клиентов. Со стороны операционной деятельности, нужно грамотно принимать оплату в рознице и удаленно, чтобы не было нарушений 54-ФЗ.

Управление записью, базой контактов и программой лояльности

Главная ценность предпринимателя из сферы услуг — клиент. Именно благодаря постоянной клиентской базе, бизнес развивается и получает прибыль. Поэтому так важно работать с удержанием и возвращаемостью клиентов.

В YCLIENTS провели исследование и выяснили, что после первого посещения в ту же компанию обычно возвращаются около 22% клиентов. Но со временем показатель падает — через год из этих клиентов вернутся только 6%.

Чтобы помогать предпринимателям зарабатывать больше на своих услугах, в YCLIENTS есть 3 основных инструмента, которые помогут собрать информацию о клиенте и сделать его постоянным гостем:

1.Карточка клиента — чем больше знаешь о своей целевой аудитории, тем больше возможностей для работы с ней.

В карточку клиента можно внести любую информацию, которая касается вашего клиента и поможет вам выстроить с ним доверительные отношения в будущем. Можно составить чек-лист вопросов для администратора, а потом внести информацию в карточку. Так делают, например, барбершопы: они записывают самые мелкие комментарии, чтобы выстроить дружескую связь между специалистом и клиентом.

В карточке клиента можно внести информацию в комментариях, добавить дополнительные поля или создать специальные категории

В карточке можно хранить историю посещений, чтобы рассчитать цикл возврата клиента и вовремя отправить уведомление с предложением совершить повторный визит. Таким образом, можно мотивировать людей на определенные действия.

Кроме того, карточки помогают проанализировать вашу клиентскую базу в целом: откуда приходят гости, как записываются, какие услуги и мастеров выбирают.

2.Программы лояльности — must have!

Мы привыкли к тому, что бизнесы чаще всего дают скидки только на первое посещение. Такая схема отлично работает на привлечение новых клиентов, но далее клиент предоставлен «самому себе» и часто на этом этапе начинает рассматривать альтернативы. Хороший инструмент удержания в таком случае — программа лояльности.

В YCLIENTS можно настраивать персонализированные предложения, давать скидку в случае, если клиент долго к вам не возвращался, запускать промо-акции на отдельные услуги

Работа с лояльностью и удержанием клиентов актуальна в том числе потому что последние два года пропали многие инструменты по продвижению и привлечению.

Поэтому важно работать с текущей базой, возвращать клиентов и превращать их в постоянных. Это намного дешевле, чем привлечение нового клиента.

Главное — постоянно экспериментировать и внедрять новые элементы в программу лояльности.

3. Уведомления. Они помогают на 60% сократить количество отмен и переносов, а также повысить лояльность.

Помимо стандартных напоминаний о подтверждении записи, в YCLIENTS вы можете сделать более сложную и эффективную работу. Например, разделить клиентов на группы по количеству дней после последнего посещения — «не был 60 дней», «не был 90 дней», и под каждую категорию составить эксклюзивное предложение.

Какие еще могут быть уведомления:

О повторном визите . Часто клиенты забывают записаться или откладывают запись. Напомните им, что пора записаться на повторный визит

Об окончании срока действия скидки (кэшбэка) . Сообщайте клиентам, что бонусы ограничены по времени, это создаст дополнительную мотивацию для посещения

О важных новостях. Расскажите клиенту о тех обновлениях, которые могут быть ему интересны — например, о новых услугах, специалистах или товарах

Фискализация и прием платежей

Большинство тех, кто планирует открыть бизнес, знают, что нужно принимать платежи и фискализировать продажи в соответствии с законом ФЗ-54. Например, многим понятно, что если салоны красоты рассчитывают клиентов в торговой точке, значит нужна онлайн-касса и терминал для приема оплаты банковскими картами.

Далее тонкости, с которыми новоиспеченный предприниматель часто не знаком — для фискализации и приема платежей на оборудовании должна быть установлена кассовая программа, а в терминале платежный модуль эквайринга. Для розницы подойдет смарт-терминал, а для оказания услуг онлайн оптимальное решение подключить облачную кассу.

Чтобы помочь своим клиентам выбрать подходящего провайдера для фискализации и приема платежей в сфере услуг, в YCLIENTS добавили раздел «кассы». В этом разделе перечислены компании, с которыми у YCLIENTS настроена интеграция.

Например, принимать оплату банковскими картами в торговой точке можно с помощью торгового эквайринга от LIFE PAY, а фискализировать продажи через интеграцию онлайн-кассы с кассовым сервисом LIFE PAY.

Интеграция с LIFE PAY для фискализации

Фискализировать продажи с кассовым сервисом LIFE PAY можно с любой онлайн-кассой — стационарной, мобильным смарт-терминалом или облачной кассой.

Для розницы подойдут онлайн-кассы АТОЛ или ШТРИХ-М. Для продаж удаленно и омниканальной торговли — облачные кассы Life Pay. Настроить с ними интеграцию можно в разделе «кассы».

Чтобы настроить фискализацию на своей онлайн-кассе, в личном кабинете YCLIENTS нужно в качестве оператора выбрать LIFE PAY

После интеграции онлайн-кассы с Life Pay данные из этой кассы будут передаваться в ОФД и ФНС и в личный кабинет компании в YCLIENTS.

После подключения онлайн-кассы к сервису LIFE PAY, эта касса отобразится в личном кабинете YCLIENTS и все данные по ней будут поступать автоматически

Интеграция с LIFE POS для управления заказами, оплатами и единого учета

Интеграция YCLIENTS – LIFE POS реализована для того, чтобы расширить возможности CRM.

Если у предпринимателя на оборудовании в торговой точке установлена кассовая программа LIFE POS от Life Pay, он может из личного кабинета YCLIENTS управлять заказами, оплатами и использовать данные по транзакциям для единого учета.

LIFE POS устанавливается в онлайн-кассу, смарт-терминал, мобильный терминал для приема платежей. Каждая транзакция передается в личный кабинет предпринимателя в LIFE POS и дублируется в YCLIENTS

Управление заказами

Сформированные в YCLIENTS заказы сразу поступают на подключенный к кассе терминал.

В LIFE POS и на терминал приема платежей из YCLIENTS автоматически переносится продажа с товарами и номенклатурой

В заказ можно включать любые товары, в том числе маркированные, и после продажи оформить выбытие в личном кабинете.

В учетной системе можно удаленно назначить конкретного сотрудника, именно ему на терминал поступит заказ.

Управление оплатами

В LIFE POS есть функция «Импорт заказа». Она помогает мгновенно принимать оплату за заказы сформированные в сторонней учетной системе.

Как это работает:

1. Менеджер в личном кабинете YCLIENTS создает заказ: добавляет товарные позиции из каталога или вручную, выставляем стоимость. Нажимает «сохранить».

Так выглядит форма для создания заказа в личном кабинете YCLIENTS

2. Сформированный заказ поступает на терминал оплаты. Сотруднику не требуется дополнительно вводить никакую информацию. Нужно только выбрать способ оплаты, который подходит клиенту.

После того, как заказ поступит из YCLIENTS, на экране терминала сразу появится окно для приема оплаты

В LIFE POS необходимые способы оплаты уже подключены. Клиент может заплатить за услугу или товар: Картой через терминал или смартфон

По СБП через платежную ссылку или QR-код

Наличными

Если покупателю не хватит денег, можно принять раздельную оплату или продать через сервис оплаты частями «Подели». Раздельный платеж возможен в двух вариантах — наличные плюс карта или двумя картами. С «Подели» клиент получит товар сразу, а оплатит сервису в рассрочку. Бизнес получит лояльного клиента и всю сумму на счет сразу. Опции «Подели» и «раздельная оплата» помогут вашим клиентам не отказываться от покупки из-за недостатка средств, а вы увеличите средний чек и продадите больше товаров и услуг.

После оплаты автоматически печатается чек и закрывается визит.

Если нужно будет оформить возврат за услугу или товар, это можно сделать прямо из личного кабинета YCLIENTS.

Единый учет

За счет интеграции между сервисами, данные по транзакциям, статусы оплат и заказов со всех онлайн-касс поступают в LIFE POS и автоматически дублируются в личный кабинет YCLIENTS. Предприниматель может анализировать и использовать эти данные, например, сформировать и выгрузить единый финансовый отчет по всем точкам продаж.

В личном кабинете можно сформировать финансовый отчет — выбрать все действия с онлайн-кассами списком или отфильтровать по типам операций, например, сформировать отдельный отчет по продажам

В разделе аналитики в виде дашборда отображается сводная информация: доход по услугам и товарам, средний чек, показывается динамика по прибыли.

В дашборд можно включить данные за определенный период и по конкретным сотрудникам

Кроме того, из личного кабинета можно проконтролировать работу сотрудников.

В любое время можно посмотреть продажи по конкретной онлайн-кассе или сотруднику

Как быстро запустить бизнес с YCLIENTS и LIFE PAY — по пунктам

Зарегистрировать ИП или ООО. Открыть счет в любом банке. Зарегистрироваться в личном кабинете YCLIENTS. Для этого понадобятся email, телефон и ИНН. YCLIENTS работает в облаке через браузер и как приложение на телефоне, поэтому можно зайти на площадку с любого устройства. Приобрести кассовое оборудование или взять в аренду облачную кассу LIFE PAY. Менеджеры LIFE PAY помогут подобрать подходящую модель онлайн-кассы и терминал для приема платежей в зависимости от типа бизнеса и количества торговых мест. В устройствах уже предустановлена кассовая программа LIFE POS и подключены все способы оплаты. Зарегистрировать кассу в налоговой. Сотрудники LIFE PAY с этим помогут. Подключить в личном кабинете YCLIENTS плагин LIFE POS. Потребуется всего 5 минут. Начать пользоваться функционалом в едином интерфейсе программы YCLIENTS.

YCLIENTS с расширенными возможностями от Life Pay закрывает ключевые потребности предпринимателя в сфере услуг: запись, работа с базой, фискализация, оплаты, единый учет. Всеми этими процессами можно управлять из личного кабинета YCLIENTS, другие программы не потребуются.

Как избежать штрафов из-за кассового чека Объясняют эксперты в инструкции Забирайте чек–лист «Как правильно формировать чек и не попасть под штрафы» бесплатно Отправить

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