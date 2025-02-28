Интеграция алкорамки на предприятии

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Цели и задачи
Площадь производственного комплекса составляет 25 тыс. кв. м. На предприятии работает более 250 сотрудников. Руководство тщательно следит за качеством продукции, здоровьем и безопасностью персонала. Поэтому с особым вниманием руководство относится к вопросу трезвости на работе. Перед командой разработки и внедрения стояло несколько задач:
сокращение случаев появления в нетрезвом виде на работе;
привлечение внимания службы охраны к нетрезвым сотрудникам;
учет подобных прецедентов;
повышение ответственности персонала и трудовой дисциплины на предприятии.
Для контроля состояния сотрудников на входе в производственный комплекс установили алкорамку.
Требовалось автоматизировать сбор данных о соблюдении правил безопасности со стороны персонала, количестве нарушений (в том числе повторных). Отдельной просьбой руководства было настроить для них уведомления о случаях появления в нетрезвом виде в режиме онлайн.
Решение
Мы интегрировали функционал Битрикс24 с программным обеспечением алкорамки. Информация, поступающая от алкорамки, преобразовывалась в уведомление. Запись о нарушении и уведомление содержало следующие сведения:
дата и время;
информация о запрете доступа;
ФИО сотрудника;
отдел, должность;
концентрация алкоголя в промилле.
На этапе внедрения технологии руководству предприятия важно было отслеживать каждое нарушение. Мы сделали так, чтобы данные поступали в специальный чат, доступ к которому есть у руководства и сотрудников службы безопасности.
Теперь контроль на проходной осуществляется автоматически без особых усилий. После внедрения автоматизированного сбора информации число нарушений и повторных инцидентов существенно снизилось и сейчас сводится к минимуму.
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